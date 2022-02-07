В Южной Осетии распространили фейковое обращение Анатолия Бибилова

Правоохранительные органы Южной Осетии изучают факт распространения фейкового обращения к избирателям от имени президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.

Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обращение «злоумышленники забросили в почтовые ящики десятков цхинвальцев, а впоследствии оно появилось в социальных сетях».

«Редакция обратила внимание на то, что для придания большей «достоверности» своему продукту, авторы данной фальшивки выполнили его на светокопии официального бланка администрации президента с использованием скана подписи главы государства.

Сам текст написан корявым языком, содержит самовосхваления, ни в коей мере не свойственные главе государства, призван создать искаженное представление о личности президента, а данная акция является пропагандистским ходом в духе приёмов «черного пиара», попыткой дискредитировать президента и сократить его социальную поддержку среди народа республики в преддверии выборов», – пишет агентство «Рес».

Отметим, что в фейк-обращении Бибилова говорится, что «Южная Осетия стала сильной и богатой страной».

«Мы четко решаем вопрос о границах с Грузией, ведем диалог с Россией по поводу таможни между странами. Пять лет назад я обещал, что таможня будет отменена, и, хотя формально этого не произошло, фактических проблем здесь у нас нет», – сказано в листовке.

В фейк–обращении также указано, что на съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвинута кандидатура Анатолия Бибилова на второй президентский срок, приедет лидер «Единой России» Андрей Турчак (Секретарь Генерального совета российской правящей партии – ред.).

«Уверен, при поддержке А.А.Турчака мы справимся с любой оппозицией, с теми предателями, которые бесчинствуют в парламенте, подрывая мир и спокойствие», – говорилось в «обращении Бибилова».

При этом сегодня в пресс-службе партии «Единая Осетия» заявили, что на съезде, который пройдет 8 февраля, будет подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».