По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия не ограничится аннексией Цхинвальского региона и захватом порта Анаклия. Бывший глава государства, находящийся на родине в заключении, опубликовал очередное послание, в котором изложил «план Москвы», передает СОВА.

«В 2009 году Россия уже приняла решение захватить территорию Анаклии. Лично я принял окончательное решение построить там большой порт в 2011 году, до этого у меня была только идея. Получается, что русские заранее хотели захватить глубоководную территорию.

Тогда они предприняли шаги по нашей дестабилизации, взорвали гамгебели (глава администрации – ред.) Цаленджихи в районе разделительной линии и заложили бомбу на Сенакской железной дороге. Также в Батуми был взорван глава спецподразделения. Теракты были остановлены после моих двух встреч с Байденом и нескольких телефонных разговоров с ним и Обамой, после чего Обама дважды достаточно резко говорил с Путиным на эту тему. В результате этой дипломатии были остановлены теракты, демаркация «границы» в Цхинвальском регионе и вдоль разделительной линии.

В селе Переви Сачхерского района они вернули «границу» к исходным меткам и перестали пытаться захватить Анаклию и плотину Ингури.

Боюсь, сейчас они смогут осуществить свой план. И им никто ничего не скажет — «мы ведь не можем быть яблоком раздора между Западом и Россией. Россияне почти завершили бордеризацию «Южной Осетии» и теперь заняты дополнительными 200 кв. км., куда также входит Трусовское ущелье.

Россия не ограничится аннексией Цхинвали и присоединением Анаклии. Они знают, что эти шаги вызовут в Тбилиси волнения, и подготовили для этого инфраструктуру путем внедрения агентуры в силы обороны, в СГБ, в другие сферы, через Альт-Инфо, в том числе посредством внедрения агентуры в Церковь т.н. пятой колонны. А также при помощи одного из ведущих политиков «Мечты», который известен тесными связями с ФСБ. Из него делают открытого лидера «русской Грузии».

Таков российский план. Мы должны смочь и совместно с западными партнерами избежать худшего», – написал Саакашвили.

Ранее, на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии.