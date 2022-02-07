«Я не в восторге от выступлений наших спортсменов, но все же болею за них»

Внимание всех любителей зимних видов спорта сейчас приковано к одному из главнейших спортивных событий года – зимним Олимпийским играм. «Эхо Кавказа» узнавало у пользователей социальных сетей, следят ли они за ходом Олимпиады и за кого болеют.

– Следите ли вы за зимними Олимпийскими играми 2022?

Михаил: В основном я люблю летние виды спорта, но, конечно, я слежу за и разными зимними видами. Естественно, я смотрю Олимпийские игры, слежу за выступлениями грузинских спортсменов и не только. Очень люблю хоккей, горнолыжный спорт и прыжки с трамплина, за фигурным катанием я слежу меньше, несмотря на то, что это одна из самых популярных дисциплин в мире. Несмотря на пандемию и частую самоизоляцию, я не стал больше смотреть спорт, ведь я и так очень много времени посвящаю этому делу. Главным для меня всегда будет оставаться футбол, но я люблю и Олимпиаду, в том числе и зимнюю. Наши спортсмены не особо сильны в этих видах, но все равно болею за них. Всегда любил наблюдать за их успехами, и сейчас люблю.

Эка: Я не смотрю зимнюю Олимпиаду. Меня вообще не особо интересует спорт, хотя раньше я смотрела Олимпийские игры. Мне очень нравились зрелищные открытия, и я очень радовалась победам наших спортсменов. Но сейчас в мире пандемия, и я считаю, что организаторы должны были учесть этот фактор и отложить соревнования до лучшего момента. Из-за ужаса, который происходит во всем мире, даже нет настроения смотреть эту Олимпиаду, меня это не интересует.

Каха: Конечно, я слежу за зимней Олимпиадой. Признаюсь, что я не в восторге от выступлений наших спортсменов, наверное, мы пока еще не столь сильны в зимних видах спорта, чтобы соперничать с лучшими спортсменами мира, но все же болею за них. Да, я, конечно, буду рад, если ребята, выступающие под грузинским флагом, смогут добиться успеха, но, вообще, мне очень интересны выступления финнов, а вид спорта – биатлон.

Омар: Да, на этих играх выступают грузины, но, если честно, мне кажется, у них нет шансов занять призовые места, потому смотреть Олимпиаду мне не так интересно. Конечно, это событие не сравнится с летними Олимпийскими играми. И дело не только в том, что наши спортсмены не столь сильны в представленных дисциплинах, в целом летние игры намного интереснее для меня. Я люблю теннис, например, но не особо интересуюсь хоккеем и биатлоном. Хотя в период пандемии, когда больше стал работать, не выходя из дома, больше шансов, что я посмотрю что-нибудь и из проходящей Олимпиады.

Мариам: Я не смотрю Олимпиаду по телевизору, в прямом эфире, но я слежу за прогрессом наших спортсменов в соцсетях. Больше всего меня интересует фигурное катание, иногда даже смотрю отдельные выступления, если кого-то очень хвалят, не только грузинских спортсменов, но и представителей других стран. Так могу посмотреть и другие виды спорта.

Ника: Честно говоря, я не слежу за Олимпиадой. Сейчас во всем мире столько всего происходит, так много негативных новостей, что у меня просто нет настроения, да и времени, следить за тем, что происходит на Олимпиаде и зачем.