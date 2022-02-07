Кандидаты на финишной прямой

В Абхазии продолжается выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Впрочем, в последние дни в ЦИК обращается меньше желающих баллотироваться, чем в начале кампании. Председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан полагает, что в этом году будет зарегистрировано примерно столько же кандидатов, сколько в 2012 и 2017 годах.

В конце января «Эхо Кавказа» рассказывало о старте кампании по регистрации в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия инициативных групп и политических партий, имеющих право выдвигать кандидатов. За шесть приемных дней была зарегистрирована 71 инициативная группа и еще девять человек выдвинуто от партии «Амцахара», то есть всего в сумме получалось 80 претендентов. Это породило у некоторых в СМИ и соцсетях ошибочные представления: «Что творится – кандидатов чуть ли не больше будет, чем избирателей!»; «Видно, кандидатов в итоге будет не меньше двухсот! Это всего на тридцать пять мандатов». А одна интернет-пользовательница убежденно заявила в соцсетях, что 10 февраля, когда завершается регистрация, к выдвинутым в кандидаты добавится еще человек сто…

Другие наблюдатели возражали, что не стоит впадать в гиперболизацию, прогнозы следует делать не механически, а анализируя динамику кампании. В данном случае очевидно: большинство претендентов постарались зарегистрировать свои инициативные группы в первые дни, чтобы не было, наверное, цейтнота со сбором подписей в их поддержку, а потом темпы выдвижения заметно упали. Цыплят по осени считают, а кандидатов – только после окончания отведенного для регистрации срока. С учетом сегодняшнего вечера и еще трех последующих дней неизвестно, сколько претендентов добавится к уже выдвинутым, но уж явно не сто…

На сегодняшнее утро Центризбирком зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Среди этих «новобранцев» наблюдатели обратили внимание, прежде всего, на наиболее известных в обществе претендентов. Это поэтесса Гунда Квициния по избирательному округу №1 (Новый район, Сухум), бывший министр экономики Абхазии Константин Тужба по избирательному округу №6 (Центральный район, Сухум), сотрудник администрации президента республики Ахра Смыр по избирательному округу №22 (Эшера), бывший председатель Госстандарта Абхазии Эрик Рштуни по избирательному округу №4 (Северный, Сухум), председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия по избирательному округу № 9 (Восточный, Сухум), депутат парламента последних созывов Тайфун Ардзинба по избирательному округу №33 (Ткуарчальский первый). Сария Чамагуа, выдвинутая по избирательному округу №35 (Гальский), известна, впрочем, большинству виртуально как активный блогер и сторонник действующей властной команды.

Привлекла внимание общества и регистрация инициативной группы по выдвижению по избирательному округу №8 (Маякский район, Сухум) Астамура Какалия – известного борца за декларирование доходов и расходов госчиновников и депутатов. Во-первых, тем, что он уже выдвигался там же от Народной партии Абхазии, во-вторых, тем, что, помимо него, по тому же округу шли, главным образом, русские – от партии «Экономическое развитие Абхазии» Анна Калягина, инициативными группами – Владимир Мироненко, Анетта Бганба (девичья фамилия Павелкова) – с расчетом на то, чтобы в парламенте вновь появились представители русского населения, живущего в Абхазии дисперсно.

4 февраля, когда Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Анетты Сергеевны, оживленное обсуждение в соцсетях вызвало сообщение о том, что политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» представила в ЦИК протокол своего съезда, согласно которому кандидатом от партии выдвинут ее председатель Лаша Сакания. Съезд проходил не столице, а в райцентре Гал. Это объяснялось организаторами тем, что претендент выдвигается по избирательному округу №35 (Гальский). Но злые языки в соцсетях выдвинули другое предположение: а может, потому, что в Сухуме проводить выдвижение было не очень комфортно – вдруг кто-то придет на съезд и напомнит неприятное? Ведь до августа 2020 года Сакания занимал должность помощника президента Аслана Бжания и был вынужден подать в отставку после визита в Абхазию лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия с иконой в дар храму. Сакания занимался организацией этого визита по просьбе московских кураторов «Альянса». А в феврале 2021 года он покинул должность помощника депутата парламента после того, как пытался ввезти из РФ оборудование для добычи криптовалюты, что было в то время уже запрещено.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центризбиркома Абхазии Дмитрием Маршаном. Он подтвердил, что в ЦИК обращается меньше желающих баллотироваться в депутаты:

«Уже на спад. В день два-три стало выдвигаться. Мы еще ждем от политических партий выдвижений. Я думаю, что в итоге около ста пятидесяти выдвижений наберется.

– Если так, то это будет примерно столько же, как и в предыдущие кампании – пять и десять лет назад.

– Да, примерно такой прогноз.

– Какой избирательный округ сейчас самый конкурентный, где наибольшее число в кандидаты?

– Если смотреть по Сухуму, то это округ «Библиотека» – девять инициативных групп.

– А Аацынский округ в Гудаутском районе? Там тоже говорили, что много претендентов будет…

– В Аацынском – семь. Но есть некоторые округа, где действующие депутаты выдвинулись, там конкуренция минимальная. Вот, например, в Сухуме Лаша Ашуба выдвинут по Синопскому округу, и он пока там единственный. По Дурипшскому округу всего двое выдвинуто.

– Раньше всегда предупреждали, и СМИ, в частности, что называть выдвинутых кандидатами нельзя, пока они не зарегистрированы ЦИКом. И никакой агитации быть не может в принципе… Но сейчас эпоха интернета, и как кому-то запретишь, если кто-то кого-то начинает в соцсетях хвалить, ругать…

– Как только инициативная группа регистрируется, они начинают сбор подписей и всех остальных документов. Тот же сбор подписей… Если они с людьми не будут встречаться, то просто физически не смогут подписи собрать. А что касается того, что та же неприкосновенность, которая на период выборов кандидатам дается, бесплатный эфир и так далее, то это только после вручения удостоверения кандидата в депутаты.

– В ходе предыдущих избирательных кампаний – и президентских, и парламентских – были, помнится, общественные организации, которые осуществляли какой-то свой мониторинг, в том числе и ЦИКу какие-то замечания делали. Вот сейчас нет таких общественных организаций, которые с вами были бы в контакте?

– С нами Общественная палата связывалась, ее секретарь Гули Кичба. Я жду приглашения, и мы должны будем проговорить, как процесс выборов идет по всей Абхазии. И с удовольствием выслушаем их предложения и рекомендации, которые наверняка будут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия