Нугзар Агрба: «Борьба за парламентские мандаты будет очень серьезной»

В пятницу 21 января в Абхазии началась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в парламент седьмого созыва. На нее отведено двадцать дней. В первый день было зарегистрировано 15 инициативных групп и две политические партии, во второй, в субботу 22 января, – шесть инициативных групп. В воскресенье в Центризбиркоме неприемный день, в понедельник было зарегистрировано еще 20 инициативных групп и две партии.

Напомним, что по закону выдвижение кандидатов в депутаты абхазского парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов. Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 года. Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов, причем необязательно из своих членов, но только не из членов иных партий. При выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее пяти человек. Для выдвижения кандидата от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.

В преддверии нынешней избирательной кампании кое-кто в абхазском сегменте соцсетей стал предсказывать рекордное, в сотни две кандидатов, число участников нынешней парламентской гонки. Но рекорд многие уверенно предсказывали и в канун выборов 2017 года, хотя в итоге тогда было зарегистрировано 142 кандидата, из них 25 от политических партий, и устоял-таки рекорд выборов 2012 года – 148 кандидатов, включая 35 от партий. Кстати, тогда же, десять лет назад, в одном из избирательных округов Сухума было зарегистрировано десять кандидатов, после чего выдвигаемые уже избегали подобного «скопления» в одномандатных округах. Впрочем, и сейчас можно не сомневаться, что максимальное число претендентов на место будет в среднем в столице Абхазии.

В минувшую пятницу в ЦИКе были зарегистрированы две политические партии – Партия экономического развития Абхазии и «Народный фронт за справедливость и развитие», сегодня еще две – «Амцахара» и «Народная партия Абхазии». Всего в Абхазии могут выдвигать кандидатов в парламентарии десять партий, так что наверняка к названным добавится еще немалое их количество.

Что касается претендентов на депутатское место, то среди них были имена как давно и широко известные обществу, так и малоизвестные. Очевидным «политическим тяжеловесом» наблюдатели называют тут Адгура Харазия, который был и парламентарием, и возглавлял администрации Гулрыпшского района, а затем Сухума. Другой бывший парламентарий Галуст Трапизонян возглавляет ныне Госстандарт республики. В отличие от них, ни Резо Зантария, ни Амиран Какалия, ни Гиви Габния депутатами парламента не были, но одного знают как бывшего руководителя «Черноморэнерго», второго – как бывшего министра сельского хозяйства, третьего – как бывшего председателя Горсобрания Сухума и действующего заместителя секретаря Совбеза. Решили пролонгировать свою работу в законодательном органе страны нынешние его депутаты Александр Цишба, Саид Харазия, депутат пятого созыва Фазлибей Авидзба. Обратили также внимание наблюдатели, что среди выдвинутых – председатель госкомитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, молодые активисты Адгур Лагвилава, Инар Гицба…

Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось впечатлениями от старта парламентской избирательной кампании у абхазского общественно-политического деятеля Нугзара Агрба. Вот что он сказал:

«Прежде всего, я считаю, что выборы надо провести. А то, как они говорят, «не ходи на выборы…» Выборы, мол, надо бойкотировать. Ничего не надо бойкотировать!

– Кто говорит, оппозиция? Но вот же один из ее лидеров Аслан Барциц сказал публично, в Общественной палате, что они предлагают выборы отложить, но, если это не пройдет, будут участвовать в назначенных…

– Ну, правильно, и будет конкурентная борьба, я за то, чтобы была конкурентная борьба.

– Ну, вот твои впечатления о первых выдвинутых в кандидаты. Какие-то имена там есть хорошо известные, да?

– Да, есть там известные имена, есть люди, которые очень давно были в политике, можно сказать, что со времени основания нашего государства… Я скажу, что борьба за парламентские мандаты будет очень серьезной, и она будет как поступление в МГУ – конкурс будет очень большой. Но меня что тревожит? Есть такие претенденты, я сейчас фамилии не буду называть… Но есть абхазская поговорка – «надо свое место знать». Каждый должен рассчитывать на свои силы, знания, опыт. А некоторые не знаю, на что рассчитывают. Рассчитывают, наверное, на своих родственников, близких, на каких-то ребят, которые будут за ними бегать и просто их…

– Проталкивать?

– Да, и такие тоже есть. Но мне кажется, они не пройдут. В целом будет неплохой парламент, мне так кажется».

Зашел у нас разговор и о протестной акции, которую провели 21 января несколько ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из Ткуарчальского и Гудаутского районов. Они оставили у входа в ЦИК мешок муки с надписью «Нет подкупу!» По их мнению, распределение муки, полученной в качестве гуманитарной помощи от губернатора Краснодарского края, является попыткой подкупа абхазскими властями избирателей перед парламентскими выборами. По словам ветеранов, цель их акции – обратить внимание Центризбиркома на подкуп избирателей в районах Абхазии.

Председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан опубликовал заявление в связи с этим: «О прошедшей «акции» по поводу подкупа избирателей ЦИК Республики Абхазия узнал из социальных сетей. К сожалению, по данному вопросу с активистами встретиться не удалось. В связи с чем хочется отметить, что мы всегда готовы принять и выслушать наших граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию ЦИК. В соответствии с конституционным законом «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА» Центризбирком осуществляет на всей территории Республики Абхазия контроль за выполнением данного закона и обеспечивает его единообразное применение. Установление факта подкупа в компетенцию ЦИК Республики Абхазия не входит. Данными вопросами занимаются правоохранительные органы Республики Абхазия».

Опыт предыдущих избирательных кампаний в Абхазии, говорили мы с Нугзаром Агрба, показывает, что практика подкупа избирателей в ней, увы, широко распространена. Но, как правило, ее наличие трудно доказать или опровергнуть. Скажем, если поймать кого-то на участии в так называемой карусели, то тут все понятно: вышел избиратель с участка, показал сфотографированный в кабинке на телефон заполненный им бюллетень – и с ним заинтересованные лица расплатились… Что касается получения гуманитарной муки, то избиратель может сказать «спасибо», а проголосовать потом совсем не за провластного, а, наоборот, за оппозиционного кандидата. Да и отнюдь не про всех кандидатов заранее скажешь, к какой «фракции» они впоследствии примкнут. Но, с другой стороны, всегда можно предположить, что, проводя подобные гуманитарные акции, власть рассчитывает, что хоть какая-то часть электората скажет «спасибо» и проголосует «из благодарности»… Агрба высказал об этой самой муке такое свое мнение:

«Мне тоже сперва показалось это неправильным, обидным… Потом начал рассуждать: а почему именно так надо воспринимать? Мешок муки сейчас стоит или тысячу двести пятьдесят рублей, или тысячу пятьсот. И что? Да, есть у нас семьи, которые по-настоящему нуждаются, и этого не надо стесняться. Но я не думаю, что это мешок может стать фактором подкупа избирателей».

Между тем сегодня ГИА «Апсныпресс» распространило сообщение о том, что комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны парламента РА провел слушание по эпидемиологической обстановке в стране. На встречу были приглашены профильные специалисты. Участники слушаний оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с надвигающейся новой волной штамма коронавируса «омикрон», а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса. Как сообщается на сайте парламента, по итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анквабу перенести парламентские выборы на шесть месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия