Леонид Лакербая: «Такое ощущение, будто прорвало плотину»

В понедельник 24 января «Эхо Кавказа» рассказало о старте кампании по выборам в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. При этом мы основывались на данных первых двух приемных дней работы Центризбиркома, когда были зарегистрированы 21 инициативная группа по выдвижению кандидатов в парламентарии и две политические партии из десятка, имеющих право выдвигать кандидатов.

Но сведения о регистрациях за день оглашаются ЦИКом только вечером. И вечером тогда же, в понедельник, к зарегистрированным инициативным группам добавилось еще двадцать. Наблюдатели среди выдвинутых в тот день кандидатами обратили прежде всего внимание на одного из лидеров политической оппозиции, председателя общественной организации «Аидгылара» Кана Кварчия, его однофамильца, члена Общественной палаты Абесалома Кварчия, двух известных депутатов действующего, шестого созыва парламента – представителя оппозиции Гарри Кокая и сторонника властной команды Рауля Лолуа. А первой женщиной и единственной пока представительницей русского населения Абхазии стала Елена Жилинская.

Во вторник 25 января ЦИК зарегистрировал еще 20 инициативных групп. Среди выдвинутых теми в кандидаты наблюдатели называют политическим тяжеловесом Шамиля Адзынба, который в разные годы баллотировался кандидатами в вице-президенты (2011) и президенты (2019), дважды исполнял обязанности премьер-министра (2015) страны. В тот же день были выдвинуты четверо действующих сегодня парламентариев – вице-спикер Левон Галустян, а также Илья Гуния, Лаша Ашуба, Алмасхан Ардзинба. Хорошо известны также в обществе выдвинутые бывший руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезердава, бывший заместитель генпрокурора, а ныне один из лидеров ОО «Аидгылара» Эшсоу Какалия, один из старейших преподавателей Абхазского госуниверситета, профессор, доктор философских наук Иван Тарба.

Политическая партия «Амцахара», которая зарегистрировалась в ЦИКе в понедельник, во вторник, как сообщает «Апсныпресс», провела общее собрание, на котором выдвинула девять кандидатов в депутаты парламента. Один из них, Беслан Аршба, был несколько лет назад главой администрации Гальского района.

В среду 26 января было зарегистрировано 12 инициативных групп. Среди выдвинутых в кандидаты – единственная женщина в ныне действующем созыве парламента Натали Смыр, председатель политической партии «Айтайра», опытнейший политик, неоднократно возглавлявший правительство Абхазии Леонид Лакербая, который в этом месяце отметил свой 75-летний юбилей. Привлекло также внимание и имя Алмаса Кчача – сына бывшего министра внутренних дел республики Алмасбея Кчача, десять лет назад при трагических обстоятельствах ушедшего из жизни.

Если не считать сегодняшние данные, которые станут известны вечером, ЦИК с 21 по 26 января зарегистрировал 71 инициативную группу и пять политических партий, одна из которых выдвинула еще девять кандидатов. В двух избирательных округах – №7 (Библиотека), №20 (Аацынский) – собирается уже выдвигаться по пять кандидатов.

Сегодня я обратился к двум депутатам первого созыва парламента Абхазии, который в абхазском обществе нередко называют «золотым» или историческим, с просьбой поделиться впечатлениями о ходе нынешней избирательной кампании. Один из них, Леонид Лакербая, и ныне, как уже сказано, решил баллотироваться. Кстати, в 2017 году он также боролся за депутатский мандат, но в результате упорной, хотя и корректной борьбы лишь спустя два месяца, при повторных выборах (уникальная ситуация в истории абхазского парламентаризма) уступил его Леониду Чамагуа. Вот что сказал Леонид Лакербая:

«Ну, такое ощущение, будто прорвало плотину, честное слово. Иначе не могу сказать. Потому что слышу – не знаю, насколько это будет верно, что столько людей еще собираются идти! И когда мне сказали, что в одном из округов… по-моему, Аацынский… чуть ли не восемь человек уже идут… Ну, очень много. Нет, конечно, пусть будут люди, пусть будет конкуренция, я бы очень не хотел, чтобы единственным кандидатом хоть в одном округе дело ограничивалось. Но в целом хотелось бы, чтобы меньше крикунов было, а больше людей, которых пока не очень знают, но которые потом по-настоящему проявят себя. Я вот просто сравниваю с теми выборами, довоенными. Многих ведь людей не знали по большому счету в Абхазии.

– Вы имеете в виду первый созыв парламента?

– Да, да, да… Были люди известные, были менее известные… Да, фон был другой, я все это понимаю… Я очень надеюсь, что откроют эти выборы и молодежь нормальную, которая будет достойно выглядеть в парламенте».

Я сказал собеседнику, что «прорыв плотины» напоминали выборы президента в 2019 году, когда решили баллотироваться десять кандидатов. И продолжил о парламентских выборах:

«В 2012 году было 148 кандидатов зарегистрировано. И думали почему-то, что в 2017-м получится еще больше, но тогда было 142, то есть меньше. Кто его знает, а может, и не будет нынче продолжения такого же ажиотажа…

– 2012 год – особый, я бы сказал. Это был первый, а может и единственный случай, когда власть дистанцировалась. Это был тогда принцип (Александра) Анкваба – не вмешиваться в выборы вообще. Я это совершенно точно говорю. Наверное, действительно, то были парламентские выборы без использования административного ресурса».

Давид Пилия готовится к проведению завтра в Сухуме презентации общественной организации «Конгресс народа Абхазии», подготовка к чему инициативной группы шла не менее полугода. И поэтому мой первый вопрос был связан с ним. Конгресс – не политическая партия и в любом случае не может выдвигать кандидатов. Тем не менее собирается ли он как-то обозначить свою позицию в выборном процессе? Давид Пилия заявил:

«Какую-то группу людей мы, конечно, будем поддерживать, если они будут соответствовать нашим требованиям. Независимо от того, какую он партию представляет, какую общественную организацию. Для нас это неважно. Главное – чтобы отвечал определенным критериям. Главное – что, придя в парламент, он должен с себя снять неприкосновенность. Это принципиальный вопрос. Мы должны нашим гражданам вернуть доверие к парламенту. И начать надо с таких процедур. Первое – мы отказываемся от неприкосновенности. Второе – в течение полугода мы должны принять закон о возможности отзыва депутата. Обязательно. И третье – в течение года нужно принять новый закон о выборах в парламент».

На вопрос, каковы его впечатления о первых днях выдвижения кандидатов, Пилия ответил:

«Знаешь, что я вижу? Есть категория людей достаточно богатых, которые в материальном отношении находятся наверху пирамиды, и надо понимать, что они идут туда не для того, чтобы реализовать какие-то свои идеи. Они идут туда, чтобы обеспечить неприкосновенность того, что уже имеют, и, если будет возможность, к этому еще добавить. Я к таким людям очень отрицательно отношусь. Вторая категория – это молодые люди, которые понятия не имеют, что такое вообще парламент, чем они там будут заниматься. Их, видимо, прельщает, что у них на ремне будет висеть пистолет, что у них будет неприкосновенность и будет персональная машина. Ну, то есть «кайфануть», так скажем, да? Третья категория – все-таки есть люди среди выдвинутых, которые хотят прийти в парламент и через принятие важных законодательных актов попробовать изменить к лучшему качество нашей жизни. А есть и просто несерьезные, которые рассуждают: «Почему я не пойду?» Иногда странным кажется не то, что какой-то человек идет, который в парламенте ничего не сделает, а люди, которые его двигают, – они, вообще, о чем думают?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия