В Грузии обсуждают сокращение срока изоляции в случае заражения коронавирусом

Минздрав Грузии пересмотрит вопрос снижения сроков изоляции – такое поручение ведомству дал премьер-министр на заседании межведомственного координационного совета, прошедшего в формате видеоконференции.

Ранее, 17 января, по поручению Ираклия Гарибашвили, сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом уже снизили. Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе зависит от течения заболевания.

При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции составляет 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции.

При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции составляет минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.

Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, зависит от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.

Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким гражданам придется 10 дней соблюдать масочный режим.

Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней, пишет агентство «Новости-Грузия».