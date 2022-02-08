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В Грузии обсуждают сокращение срока изоляции в случае заражения коронавирусом
Минздрав Грузии пересмотрит вопрос снижения сроков изоляции – такое поручение ведомству дал премьер-министр на заседании межведомственного координационного совета, прошедшего в формате видеоконференции.
Ранее, 17 января, по поручению Ираклия Гарибашвили, сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом уже снизили. Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе зависит от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции составляет 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции.
При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции составляет минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.
Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, зависит от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.
Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким гражданам придется 10 дней соблюдать масочный режим.
Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней, пишет агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Макрон после разговора с Путиным: эскалации по Украине не будет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что ему удалось убедить главу российского государства Владимира Путина не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины.
Макрон заявил об этом во вторник по прилёту в Киев, где намечены его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Днём ранее, 7 февраля, Макрон встречался в Москве с Путиным. Французский лидер говорит, что этот разговор достиг цели и помог предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса с безопасностью. "Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации", - сказал Макрон в беседе с журналистами в Киеве. Он добавил, что "ни секунды" не допускал того, что Путин пойдёт на шаги, способствующие обострению.
Эммануэль Макрон совершает нынешнюю поездку в попытке снизить напряжённость в Европе, связанную с предположениями западных стран о планах России напасть на Украину и наращиванием российского военного присутствия вблизи украинских границ.
На сайте Кремля приводятся заявления президентов России и Франции на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник и их приветственные слова перед двусторонней встречей, которая продолжалась более пяти часов. Владимир Путин обращается к Эмманулю Макрону на "ты". За последние две недели лидеры двух стран трижды общались по телефону и договорились вновь созвониться после визита Макрона в Киев.
В сообщении Кремля говорится, что на очной встрече в Москве продолжился обмен мнениями по адресованным США и НАТО российским предложениям о гарантиях безопасности. "Данные предложения, напомню, содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", - заявил Владимир Путин.
В свою очередь, Эммануэль Макрон сказал российскому лидеру, что создание новой архитектуры безопасности в Европе будет невозможно, если страны лишаться права самостельно решать вопрос о членстве в НАТО. При этом Макрон утверждает, что "нашёл точки соприкосновения" с Путиным, и назвал предстящие дни решающими для выработки решения по кризису. Также, по его словам, он предложил президенту России "конкретные гарантии безопасности", и что Путин в ответ заверил его в готовности взаимодйествовать. Среди своих инициатив Эммануэль Макрон перечислил обоюдное обещание России и Запада не предпринимать военных действий, запуск нового стратегического диалога и оживление процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
По оценкам западной разведки, Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной не менее 100 тысяч своих военных. Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения на территорию соседнего государства.
Песков не видит необходимости посылать Минску сигнал о признании Абхазии и ЮО
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», – сказал представитель Кремля.
Он констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
«В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», – полагает Песков.
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».
«Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации», – указал представитель Кремля.
По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко, пишет ТАСС.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
В Армении сообщили, что Грузия запретила транзит товара с маркировкой «мацун»
Продукция армянского производства с маркировкой «мацун» не может быть экспортирована в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Как сообщает агентство «Арменпресс», армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».
В министерстве экономики Армении отметили, что, как и в случае с коньяком и шампанским во Франции, название «мацони» зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания.
«Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивируя тем, что это названо можно перепутать с мацуном, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание», — сказала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян.
Она заверила, что правительство предпринимает шаги по уточнению с грузинскими коллегами использования географических указаний.
«В этом контексте министерство экономики инициировало законодательные изменения в закон Республики Армения «О географических указаниях», которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.
Изменение закона позволит зарегистрировать наименование «мацун» в Республике Армения в качестве географического указания. Однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний», — сказала Антонян.
Она добавила, что на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии обсуждалось соглашение о взаимном признании и защите географических указаний. Положения Соглашения и списки географических указаний, зарегистрированных в двух странах, вскоре будут обсуждены в рамках совместной рабочей группы.
В Абхазии позитивно восприняли заявление Александра Лукашенко
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Абхазское ведомство позитивно оценило слова Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси.
«Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс Президента А. Г. Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Беларусью и Россией», – сказано в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми говорят, что Абхазия «открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии».
«Развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом Союзного государства России и Беларуси, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности.
Выражаем надежду, что Республика Беларусь, разделяющая базовые международно-правовые принципы, включая принцип равноправия и самоопределения народа, поддержит избранный народом Абхазии курс на формирование свободного независимого государства и последует примеру своего стратегического союзника – Российской Федерации», – сказано в заявлении ведомства.
Сегодня стало известно, что глава абхазского МИДа Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву.
По информации пресс-службы, в рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств Российской Федерации и другими официальными лицами.
- В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Аслан Бжания вернулся в Абхазию после завершения лечения
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл в накануне вечером в Сухуми после завершения лечения в России.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он чувствует себя хорошо.
«В настоящее время (Бжания) проводит рабочие встречи в официальной резиденции», – сказано в сообщении.
10 января стало известно, что Бжания «отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования».
25 января в пресс-службе сообщили, что Бжания прооперировали в одной из российских клиник. В частности, ему была проведена операция на почке.
Находясь на лечении, Бжания проводил ряд телефонных консультаций с членами абхазского правительства.
Канцлер ФРГ обошёл тему «Северного потока – 2», говоря о мерах против РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц в эксклюзивном интервью CNN уклонился от комментариев по судьбе российского газопровода "Северный поток - 2" в случае дальнейшего обострения вокруг Украины.
Одновременно Шольц вновь заверил, что Берлин и Вашингтон "находятся на одной волне" в том, что касается России и Украины. "Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. Как сказал президент, мы готовы к этому. Вы можете быть абсолютно уверены, что Германия будет действовать вместе со своими союзниками, особенно с США. Никаких различий в этой ситуации не будет", - подчеркнул германский канцлер в беседе с ведущим CNN Джейком Тэппером.
В понедельник Олаф Шольц впервые в качестве главы германского правительства побывал с визитом в Вашингтоне, где прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом. На совместной пресс-конференции американский лидер ясно заявил, что в случае российской атаки против Украины "Северный поток - 2" будет остановлен. "Того, что "Северный поток - 2" после российского вторжения будет продвигаться, просто не случится", - сказал Байден.
Шольц на пресс-конференции также не упомянул "Северный поток - 2", рассчитанный на то, что российский газ будет поступать в ФРГ и другие страны Западной Европы по дну Балтийского моря. При этом канцлер упомянул общие позиции Германии, США и НАТО, если дело дойдёт до санкций в ответ на российскую агрессию.
В понедельник была отменена встреча находящейся с визитом в Украине главы МИД Германии Анналены Бербок с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальная причина – недочёты в расписании. Однако, источник, близкий к украинскому правительству, рассказал CNN, что переговоры не состоялись из-за отказа Бербок сообщить о мерах против "Северного потока - 2" в случае войны в Украине, а также из-за решения Германии не поставлять украинской армии летальное оружие.
Олаф Шольц назвал "нонсенсом" предположение, что ФРГ сейчас больше связана с Россией, чем с Западом. В интервью Джейку Тэпперу он отметил, что Берлин – важный финансовый партнёр Киева.
- Администрация Байдена ранее не стала накладывать санкции на ключевого оператора российского газопровода, компанию Nord Stream2 AG, сославшись на интересы национальной безопасности и нежелание испортить отношения с союзниками в Европе, прежде всего с Берлином. При этом Вашингтон и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления Москвы на ЕС.
- В последнее время в американском правительстве заявляют, что в случае российского вторжения в Украину, о котором уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, ситуация с пуском газопровода, пока не прошедшего сертификацию в Германии, может измениться.
- Москва обвинения в агрессии и планы вторгнуться в Украину неоднократно отвергала.
В Цхинвали ввели новую форму осмотра коронавирусных больных
На новую форму осмотра больных с подозрением на коронавирус перешли в Цхинвали. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
По её словам, 7 февраля был обследован 161 человек, из которых к 127 пациентам медицинские бригады выезжали на дом, а 34 человека были осмотрены в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники Республиканского многопрофильного медицинского центра.
«В первый день работы по новой системе не могли не возникнуть сложности. Некоторые из них мы предусмотрели, другие будем преодолевать, исходя из опыта первых дней. Мы предполагали, что несмотря на информационное освещение, определенная часть жителей республики, и, прежде всего, из сел, не знают еще о новой форме осмотра, поэтому в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники РММЦ принимали врач и медсестра. Заблаговременно повесили объявление на двери приемно-сортировочного отделения в здании старого роддома о том, что отделение закрыто и врачей можно вызывать на дом, и информация прошла в СМИ», – рассказала Санакоева.
Как пишет агентство «Рес», с 7 февраля у цхинвальцев появилась возможность делать ПЦР-тесты на коронавирус, вызвав медиков на дом. Как рассказали в Минздраве, такое решение было принято в связи с жалобами горожан на очереди в приемно-распределительном центре РММЦ, чтобы исключить необходимость находиться в одной очереди с потенциально инфицированными и в связи с большим количеством заболевших сотрудников. Были созданы шесть бригад, состоящих из врача и медсестры. После осмотра во время вызова на дом врач делает назначение на тест, который делается сразу.
Как пояснили в Минздраве, результаты теста будут сообщаться сотрудниками только в случае положительного теста. Если больному не позвонили в течение трех дней, значит тест отрицательный.
Бибилова на съезде партии поддержат лидеры Северной Осетии, «ДНР», «Единой России»
Сегодня в Цхинвали состоится съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвигаться кандидатура действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
Как пишет агентство «Рес», в съезде примут участие секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Александр Карелин и Андрей Красов, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, а также депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников.
Сегодня же состоится подписание соглашения о сотрудничестве между партиями «Единая Осетия» и «Единая Россия».
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Макрон назвал Грузию и Украину частью системы европейской безопасности
На пресс-конференции, прошедшей в Кремле после почти шестичасовых переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, французский президент заявил, что «ближайшие дни будут решающими».
В ходе своего выступления Макрон напомнил о фундаментальных принципах европейской безопасности. Он обозначил, что все они прописаны в Парижской хартии и в последующих декларациях ОБСЕ.
«Эти права, мы должны об этом сказать, были подвергнуты сомнению, были нарушены. Я говорю, не о нарушении границ, а о принципе территориальной целостности, нарушении международного права, нарушении прав человека и основных свобод», – добавил он.
Как пишет СОВА, президент Франции отметил, что при построении системы безопасности следует уважать суверенитет стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, но находящихся в европейском регионе. По словам Макрона, Беларусь, Украина, Грузия и Молдова – это страны, суверенитет и независимость которых необходимо уважать, что также является частью Договора о коллективной безопасности.
«Мы вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для стран – членов Евросоюза, для государств региона – Украины, Грузии, Беларуси и для России. Это именно та цель, которая должна у нас быть», — заявил Макрон.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
В Грузии выявили более 24 тысяч случаев коронавируса, 54 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 300.
За сутки в стране выявили 24 616 новых случаев коронавируса. Накануне провели 73 251 тест: PCR-тестов – 19 635, экспресс–тестов на антиген – 53 616.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 33,61%, за последние 14 дней составляет 28,31%, за неделю – 31,86%.
Выздоровел еще 18 221 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 350 454, выздоровевших – 1 124 442.
В настоящее время в Грузии 210 686 активных случаев инфицирования, 6082 пациента лечатся в клиниках, 1228 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4023 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 755 879.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на Зураба Адеишвили
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на помощника генпрокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.
Проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
«7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. За указанным адресом выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.
В информации отмечается, что событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.
«В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», – сказано в сообщении.
В полиции добавили, что правовая квалификация будет предоставлена после проведения проверки события.
Как сообщалось, 7 февраля в Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора и скрылись. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова попросила не спекулировать на теме нападения на ее советника, пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Россия и Франция будут совместно работать над гарантиями безопасности
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, продолжавшиеся дольше пяти часов. В основном они были посвящены ситуации вокруг Украины и затребованными Москвой гарантиям безопасности со стороны НАТО.
Владимир Путин назвал встречу полезной и содержательной, отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. Лидеры договорились созвониться после визита Макрона в Киев, поездка намечена на вторник.
Путин несколько раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО может в перспективе означать полномасштабную войну в Европе. По словам российского президента, альянс обозначает Россию как противника, а вступление Украины в НАТО и попытки вернуть контроль над Крымом автоматически втянут европейские страны в военный конфликт с Россией — ведь они вынуждены будут вступиться за союзника.
Президент Франции в свою очередь отметил, что взгляды Путина по отдельным вопросам отличаются от позиции стран ЕС. В частности Макрон считает политику "открытых дверей" НАТО необходимой для существования альянса. Кроме того, работа над новыми гарантиями безопасности не может вестись в условиях несоблюдения старых договоров, отметил Макрон.
По его словам, переговоры с Путиным не означают уже готовых договорённостей о чём либо, но президент Франции рад, что диалог вообще начался.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
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Квителашвили идет пятым после короткой программы на Олимпийских играх
Грузинский фигурист Морис Квителашвили идет пятым после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. 26-летний спортсмен набрал 97,98 балла.
Победу с новым мировым рекордом (113,97 балла) одержал американский фигурист Нэйтан Чен. Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - еще один представитель Японии Сёма Уно (105,90).
Россияне в первую тройку не попали. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место.
Морис Квителашвили в интервью «Матч ТВ» заявил, что остался доволен своей короткой программой.
«Я исполнил два четверных, тройной аксель. Надо сейчас посмотреть, что поставили судьи по уровням, интересно. Сейчас посмотрим протоколы и попробуем всё оценить», – добавил он.
Произвольные программы мужчины представят 10 февраля.
За два дня в Абхазии от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 793 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 483 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 71 пациент. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
За два дня в гудаутском ковид-госпитале скончались трое мужчин - 72, 86 и 57 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 30, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 20 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46 851 человек. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38 509 человек.
МИД Грузии о заявлении Лукашенко: вопроса признания Минском Абхазии и ЮО в повестке дня нет
С учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия не стоит в повестке дня. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве пояснили, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с российским журналистом Владимиром Соловьевым распространились в российских СМИ с целенаправленными акцентами и интерпретациями.
«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении. Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Речь идет об информации российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Журналист поинтересовался у Лукашенко, когда Беларусь собирается признать независимость этих двух республик, на что Лукашенко ответил: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».
Греция открывает свои двери для туристов из Грузии
Впервые с начала пандемии коронавируса Греция открывает свои двери для граждан Грузии с целью туристических поездок, сообщает МИД Грузии.
Гражданин Грузии может совершить путешествие в Грецию, если соответствует одному из следующих условий:
Вакцинирован не менее чем за 14 дней до отъезда или обладает сертификатом, действительным в течение девяти месяцев после последней дозы прививки;
Также если путешественник может представить справку о перенесенном COVID-19, выданную спустя 14 дней после постановки диагноза сроком действия 180 дней;
Либо гражданин Грузии должен представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки, либо отрицательный результат быстрого тест на антиген, сделанный за 24 часа.
Всем путешественникам перед вылетом в Грецию необходимо заполнить форму для путешественников на сайте греческого правительства https://travel.gov.gr.
США и Германия готовы объединиться против российской угрозы Украине
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне 7 февраля, чтобы обсудить нарастающую агрессию России против Украины, сообщает агентство AFP.
Во время переговоров американский лидер заявил, что позиция США и Германии в этом вопросе совпадает.
«Мы предпринимает скоординированные шаги для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе», а также для решения «вызовов, исходящих от Китая», - подчеркнул Байден.
Олаф Шольц, прибывший в Белый дом в качестве канцлера Германии впервые, добавил, что их страны являются «самыми близкими союзниками и готовы к интенсивной совместной работе».
Канцлер Германии считает, что в его нынешние задачи, как и в задачи Джо Байдена, входит «борьба с российской агрессией».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Германия имеет «огромное стратегическое значение для Соединенных Штатов» и «сегодня у президента есть возможность укрепить отношения».
- В настоящее время у границ Украины сосредоточены более ста тысяч военнослужащих России. Западные державы обвиняют страну в планировании вторжения, что Россия неоднократно отрицала.
- Новое правительство Германии подверглось критике со стороны Украины и некоторых представителей США. Берлин обвиняли в том, что он не в полной мере противодействует российскому военному давлению на Украину. В частности речь шла о решении Германии не отправлять оружия для помощи украинским военным, а также о неготовности окончательно отказаться от запуска крупного газопровода «Северный поток-2». Решение по трубопроводу отложено как минимум до второй половины 2022 года.
- 7 февраля с визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины также приехал президент Франции Эммануэль Макрон.
В Москве по обвинению в «пропаганде нацизма» задержана Мария Алёхина
В Москве по обвинению в «пропаганде нацизма» задержана участница панк-проекта Pussy Riot Мария Алехина.
В понедельник Алехина пришла в инспекцию ФСИН, которая регулярно проверяет ее на соблюдение правил отбывания наказания по так называемому «санитарному делу». На выходе после проверки участницу Pussy Riot ждали полицейские, которые посадили ее в автозак и отвезли в ОВД по Тверскому району, где на задержанную был составлен административный протокол. Алехина пробудет в отделе полиции до суда, который назначен на вторник. Ей грозит крупный штраф или арест сроком до 15 суток.
Со слов участницы Pussy Riot, протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики составлен на нее за публикацию в инстаграме семилетней давности с фотографией девушек в платьях и подписью, в которой содержались индийские символы, в том числе свастики.
- В прошлом году суд признал Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло угрозу массового заболевания людей, на митинге в поддержку Алексея Навального. Участницу Pussy Riot приговорили к одному году ограничения свободы. Также она неоднократно подвергалась административным арестам за оппозиционную деятельность.
Президент Польши предложил пригласить Грузию в НАТО на уровне главы государства
Президент Польши Анджей Дуда выступил сегодня, 7 февраля, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом с предложением в ближайшее время провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Польши говорил и о своей недавней встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время транзитного визита в Тбилиси.
«До саммита НАТО нужно провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия. Я предложил это генеральному секретарю. Перед приездом в Пекин я остановился в Тбилиси и разговаривал с президентом Грузии. Я говорил о ситуации с безопасностью, меня интересовало ее видение и оценка. Я считаю, что Грузию нужно пригласить в НАТО на уровне главы государства и на этом же уровне должна быть проведена встреча НАТО-Грузия и НАТО-Украина, чтобы продемонстрировать солидарность с этими странами, показать, что мы не бросали эти страны. Эти страны всегда были верны альянсу, и нам нужно показать, что НАТО помнит о них. Это важно для авторитета НАТО», - заявил Дуда.
Президент Польши указал на то, что Россия перебросила в Беларусь дополнительные силы.
«Если эти военные останутся в Беларуси и не вернутся на родину, это существенно изменит архитектуру безопасности Европы, потому что можно будет сказать, что Россия добавляет еще один военный округ», - так прокомментировал это Дуда.
СК по Нижегородской области переправил заявление о похищении Заремы Мусаевой в Чечню
Следственный комитет по Нижегородской области не стал проводить проверку по заявлению о похищении уроженки Грозного Заремы Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Следователи переправили заявление в Чеченскую республику, мотивировав это тем, что заявление обжалует «процессуальные действия при расследовании уголовного дела, которое находится в производстве следственного управления по городу Грозный».
Комментируя решение нижегородского СК, глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, который и подавал заявление, отметил, что в ведомстве нарушили один из базовых принципов следственной работы, согласно которому преступление должно расследоваться по месту совершения, а не по месту жительства или работы того, кто его совершил. «Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы», - подчеркнул Бабинец, предположив, что в ближайшее время получит «формальную отписку» от чеченских следователей. «Все это красноречиво говорит о том, как работает правоохранительная система», - резюмировал председатель «Комитета против пыток».
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, находящегося за границей, силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики. В Грозном Мусаеву арестовали по делу о нападении на полицейского. Отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. Ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов, пообещал «отрезать головы» отцу и сыну Янгулбаевым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Кадырова и Делимханова их «личным мнением».
Неизвестные избили помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили
Четверо неизвестных избили на Печерске помощника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили. 49-летний мужчина находится в больнице. Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Информацию об избитом мужчине полицейские получили от медиков.
«Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали», - рассказали в полиции.
Сейчас следователи устанавливают личности нападающих.
Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии (в 2003-2004 и в 2008-2012 гг.), также он некоторое время занимал должности главы Государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004 - январь 2008). Его называют одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили. После ухода последнего в отставку с поста президента Грузии Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.
Сейчас он живет в Украине, был советником в кабинете министров, а затем стал советником в Офисе генерального прокурора. На требование Грузии о его выдаче Украина ответила отказом.
Инициативная группа выдвинула Владимира Пухаева кандидатом в президенты
Собрание инициативной группы в поддержку Владимира Пухаева состоялось сегодня, 7 февраля, в Цхинвали. За выдвижение своего кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно проголосовали свыше 100 участников мероприятия, регистрация продолжилась и во время собрания.
Председателем собрания был избран Игорь Алборов, а секретарем – Аннет Кулумбегова. По словам Алборова, Владимира Пухаева он знает с детства с самой положительной стороны. Он отметил, что Пухаев с красным дипломом окончил академию имени Фрунзе в Москве, а также выделил его незаурядные лидерские качества, пишет информагентство «Рес».
«Решение баллотироваться на пост президента я принял ради своего народа, своей Осетии. Наша республика должна процветать. Своей задачей я также ставлю улучшить жизнь тех, кто с оружием в руках отстаивал свою родину, им мы должны уделить достойное внимание», - сказал в свою очередь Владимир Пухаев.
Сегодня также прошло собрание инициативной группы по выдвижению на пост президента депутата югоосетинского парламента Гарри Мулдарова. Председателем собрания избрали Зазу Дриаева, а секретарем Жанну Кабисову. На собрании инициативной группы было зарегистрировано 110 человек, единогласно проголосовавших за выдвижение своего кандидата.
Председатель собрания Заза Дриаев назвал Мулдарова перспективным представителем молодежи. Кандидата на собрании поддержал и депутат Алан Алборов. Он тоже охарактеризовал Мулдарова как справедливого и честного человека.
Суд взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина
Симоновский суд Москвы взыскал с соратницы Алексея Навального Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена, «повара Путина» Евгения Пригожина. Истец требовал с Соболь, которая в данный момент находится за пределами России, компенсации морального вреда, «причиненного распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений».
В апреле прошлого года Симоновский суд взыскал с Соболь 500 тысяч рублей по такому же иску.
За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена. В одном из материалов утверждалось, что некачественная продукция комбината «Московский школьник», который связывают с Пригожиным, оказалась причиной вспышки дизентерии в московских детских садах и школах.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также находится под санкциями Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
- В июне в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
В Абхазии вновь введены веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь введены веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, вводятся ограничения на поставку электроэнергии», – сказано в сообщении.
Отключения затронут не только восточную часть Абхазии. Ограничения вводятся и по перетоку электроэнергии из России – «из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе».
В сообщении «Черноморэнерго» указано, что в Сухуми ограничения будут вводиться «в случае достижения нагрузок пиковых величин».
«Ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии», – заявляют в компании.
Сегодня же в «Черноморэнерго» сообщили агентству RESPUBLICA, что абхазское правительство ведет переговоры в Москве об увеличении объемов перетока электроэнергии. Однако в ведомстве не стали раскрывать детали переговоров.
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