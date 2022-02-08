Песков не видит необходимости посылать Минску сигнал о признании Абхазии и ЮО

Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», – сказал представитель Кремля.

Он констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

«В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», – полагает Песков.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».

«Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации», – указал представитель Кремля.

По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко, пишет ТАСС.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.