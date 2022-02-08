Названа предварительная официальная причина взрыва на шахте Миндели

Причиной взрыва на шахте Миндели в Ткибули стало нарушение технических норм безопасности при производстве взрывных работ, а также выдача разрешения на взрыв службой газовой охраны. Об этом сегодня, 8 февраля, заявили на пресс-конференции представители компании «Сакнахшири».

В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали девять человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Ведется расследование в связи с инцидентом, который произошел на шахте «Миндели» 30 января. Детали инцидента исследовала инспекция труда. Кроме того, работу продолжает полиция. Окончательное заключение станет известно в начале марта», - рассказал председатель совета директоров компании Михаил Соцкий.

В компании «Сакнахшири» (Грузуголь) создана специальная комиссия для расследования деталей дела. В компании не исключают, что некоторые результаты предварительного заключения изменятся, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.

Среди выявленных нарушений на пресс-конференции назвали нарушение «Стандарта правил безопасности при проведении взрывных работ» мастером-взрывником. Более того, в момент проведения взрыва он вообще не находился на месте и не известил об этом руководство.

По словам Соцкого, компания «Сакнахшири» обязательно продолжит деятельность, а для этого необходимо вовлечение каждого сотрудника, чтобы свети к минимуму любые риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье работников.

«Шахта полностью оснащена всей необходимым оборудованием и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде. Вторым, наиболее важным вопросом является строгое соблюдение работниками правил техники безопасности и повышение их осведомленности работников», - заявил Соцкий.