Сколько болеть бессимптомным?

Грузия проходит пиковую фазу очередной волны пандемии. Ковидом на сегодня болеют около 210 тысяч человек. Преобладающее большинство – на дому. До конца этой недели для ковидных пациентов могут сократить срок изоляции.

Сегодня статистика ковид-инфицированных увеличилась еще почти на 25 тысяч. Эпидемиологи наблюдают за тем, как ведет себя «омикрон». Циркулируют два его подштамма – BA1 и BA2. Последний при этом доминирует, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Его доля составляет около 75%. Он отличается большей заразностью, но в то же время менее агрессивен.

В этом свете, говорит Гамкрелидзе, особое внимание они уделяют изучению случаев возможного заражения «омикроном» повторно. Он не исключает, что подобное могло произойти, однако лабораторно подтвержденных случаев пока не фиксировалось.

В то же время эпидемиологи подсчитали, каков может быть коллективный иммунитет в стране:

«Если считать за последние 9 месяцев – это 83,5% +/- 5-процентная вариабельность. Если за последние 6 месяцев – перенесших заболевание и полностью вакцинированных 78% +/- 5-процентная вариабельность. Другими словами, иммунный слой высокий. Но, я подчеркиваю, это иммунный слой, который появился в результате уханьского штамма, «альфы», «дельты» и частично «омикрона», а также вакцин, которые мы использовали. Однако из-за того, что «омикрон» может уходить от вакцин, и мы знаем, что процент реинфицирования (высок), конечно, мы не можем надеяться только на иммунный слой и этим успокаивать население. Главное, и об этом говорят все исследования, – это защита «бустером», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Ввиду специфики «омикрона» Минздрав намерен пересмотреть правила, касающиеся продолжительности изоляции. Ранее срок уже был сокращен с 12 до 8 дней. По словам замглавы ведомства Тамар Габуния, для бессимптомных пациентов он может быть сокращен теперь уже до пяти дней.

«Есть опыт других стран, где на пятый день делают тест, и, в случае отрицательного ответа, человеку позволяется возобновить активность с применением маски. Такая модель действует в разных странах. По большей части акцент делается на людях тех профессий, возвращение которых на работу особенно важно. Особенно на медицинском персонале, участвующем в ковид-программе», – сказала Габуния.

Как говорит Амиран Гамкрелидзе, ряд исследований указывает на то, что инфицированные «омикроном» могут быть заразными в течение 3-6 дней.

«После этого вирус может оставаться в носоглотке, но уже не быть заразным. На днях этот вопрос будет обсуждаться, таково поручение координационного совета».

Ранее на вопрос продолжительности изоляции ковид-пациентов обратила внимание инфекционист Майя Буцашвили. Правда, в несколько ином ключе. Согласно действующим правилам, отсчет восьми дней изоляции начинается со дня, когда тест подтвердил наличие вируса.

«Центр по контролю над заболеваниями США начинает отсчет сроков изоляции для симптомных пациентов со дня начала симптомов, а не со дня, когда подтвердился вирус. Т.е., когда у нас говорят, что отсчет надо вести со дня подтверждения, – это неправильно, потому что человек может позже сделать тест (например, на 5-й день с начала симптомов). В таком случае человека закрывают еще на восемь дней, что в сумме дает уже 13 дней. Мы совершенно незаслуженно отправляем в изоляцию людей на еще несколько дней».

Все это, полагает инфекционист, происходит на фоне острого дефицита кадров во всех сферах:

«В качестве аргумента против говорят, что инфицированный может неправильно указать день, когда начались симптомы. Да, это аргумент, но по этой логике инфицированный вообще может не делать тест и быть совершенно свободным от изоляции, никто ни о чем не узнает. Поэтому нам следует поверить указанному дню начала симптомов и начинать отсчет оттуда».

В Минздраве тем не менее действующую систему в этом смысле менять не собираются. По словам Тамар Габуния, в противном случае с программным учетом инфицированных возникнут проблемы. Отсчет должен начинаться с того дня, когда мы точно знаем, что результат теста положительный, сказала замминистра.