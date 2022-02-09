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В Грузии выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 351.
За сутки в стране выявили 25 161 новый случай коронавируса. Накануне провели 72 587 тестов: PCR-тестов – 25 555, экспресс–тестов на антиген – 47 032.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 34,66%, за последние 14 дней составляет 29,26%, за неделю – 32,45%.
Выздоровели еще 16 789 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 375 615, выздоровевших – 1 141 231.
В настоящее время в Грузии 219 007 активных случаев инфицирования, 6036 пациентов лечатся в клиниках, 1252 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3566 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 759 753.
Другие новости дня
Минюст США конфисковал биткоины на сумму 3,6 млрд долларов
Министерство юстиции США утверждает, что конфисковало биткоины на сумму 3,6 миллиардов долларов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Также ведомство заявило об аресте двух подозреваемых в попытке отмывания денег.
По словам официальных лиц, это крупнейшая конфискация в истории Минюста. Согласно судебным документам, двое подозреваемых предположительно вступили в сговор с целью отмыть почти 120 тысяч биткоинов, украденных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Как утверждает сторона обвинения, биткоины были переведены на цифровой кошелек, который контролирует один из подозреваемых. При этом им не было предъявлено обвинение во взломе Bitfinex: по словам чиновников, расследование Министерства юстиции продолжается.
Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, в 2016 году заявила о взломе. В результате были украдены около 120 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Сразу после этого стоимость биткоина упала примерно на 20 процентов.
Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России
Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.
В сообщении на сайте правительства говорится, что целью регулирования является интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему России. Теперь криптовалюты будут контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка.
Согласно документу, организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией; криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица; покупать и продавать криптовалюты можно и на иностранных биржах, у которых есть представительство в России, но не в офшорах.
Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.
Для мониторинга транзакций в криптовалюте может использоваться только российский цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом.
- 20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.
- Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.
- Это предложение Минфина поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.
- Как писал Bloomberg, по оценкам властей, россияне владеют криптовалютами на сумму более 16 триллионов рублей.
Коронавирус в Абхазии: 354 новых случая заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 720 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 354 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 26, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 18 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались женщины 89 и 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 47 205 человек. Зарегистрировано 607 летальных случаев. Выздоровели 39 003 человека.
Украина в дни учений в Беларуси проведёт свои - с Javelin и Bayraktar
Армия Украины с 10 до 20 февраля проведет учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова на ICTV«.
Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут «зеркально» по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупными российско-белорусскими учениями. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп.
Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Беларусью и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников «Байрактар», американских противотанковых ракет Javelin и поставленного из Британии противотанкового вооружения. Министр обороны также сказал, что у Украины «число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней», и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели - на фоне наращивания российской группировки у границы с Украиной.
- По словам Резникова, у границ сейчас сосредоточено около 119 тысяч российских военных, часть из них в Беларуси. При этом министр подчеркнул, что Россия пока не сформировала ударные группировки, и следовательно вторжение в Украину в ближайшие дни маловероятно. Ранее советник президента США по национальной безопасности утверждал, что сейчас «вторжение возможно в любой момент». Агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что Россия сосредоточила у границ около 70 процентов сил, необходимых для вторжения.
- Концентрацию российских войск у украинских границ накануне обсуждал в Москве с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров он заявил, что убежден, что Россия откажется от дальнейшей эскалации.
Минюст РФ потребовал ликвидировать фонд, защищающий права ЛГБТ
Управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребовало через суд ликвидировать благотворительный фонд «Сфера», который защищает права ЛГБТ. В иске сказано, что деятельность фонда не соответствует традиционным семейным ценностям и целям создания некоммерческой организации, а также «идет вразрез с государственной политикой».
Кроме того, в Минюсте считают, что целями деятельности «Сферы» являются «изменить законодательство и моральные устои в РФ» и «внести разлад в российское общество, действуя в нарушение Конституции страны».
Фонд социально-правовой помощи «Сфера» был создан в 2011 году. Он занимается созданием и координацией программ поддержки представителей ЛГБТ и их близких. В 2016 году российские власти внесли фонд в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Сегодня абхазский ЦИК зарегистрировал две инициативные группы
Сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента Гунду Цвижба - по избирательному округу № 32 и Шабата Джикирба - по избирательному округу № 9.
Всего с 21 января по 8 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
По данным на 8 февраля, своих кандидатов выдвинули четыре из пяти зарегистрированных партий: Народная партия и «Народный фронт за справедливость и развитие» - по одному кандидату, Партия экономического развития Абхазии – двоих, «Амцахара» - девять.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Чечне
Жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Грозном. Об этом сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток» со ссылкой на адвокатов, посетивших Мусаеву 8 февраля.
Во время рассмотрения административного дела по обвинению в оскорблении полицейского Зарема Мусаева представилась по просьбе судьи и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике. Все судебное заседание, на котором ее приговорили к 15 суткам ареста, Мусаева провела без сознания.
Состояние здоровья арестованной адвокат Наталья Добронравова оценила как тяжелое. По словам юриста, сотрудники СИЗО относятся с пониманием к ситуации Мусаевой и даже кормят ее домашней едой, пишет Кавказ.Реалии. Накануне Мусаевой передали вещи и медикаменты, а также тонометр и глюкометр – она страдает диабетом.
«На СИЗО жалоб нет, сотрудники ФСИН хорошо к ней относятся – все все понимают. При этом продолжается работа по обжалованию действий и решений силовиков, в том числе избрания меры пресечения в виде ареста», – рассказал Кавказ.Реалии сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Он подчеркнул, что его мать подписала необходимые для работы адвокатов документы и не отказывалась от их услуг, несмотря на ранее продемонстрированное сотрудниками МВД заявление, якобы подписанное Мусаевой.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, они стоят за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. На митинге жгли, топтали и рвали портреты семьи Янгулбаевых, а также прямо угрожали им. По данным властей Чечни, собралось более 400 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в 20 раз меньше.
Гиги Угулава предлагает объединить оппозицию под зонтиком «Нацдвижения»
Гиги Угулава выступил с инициативой превратить самую крупную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» в «партию-зонтик», которая объединит конкурирующие оппозиционные партии. Об этом бывший мэр Тбилиси заявил в эфире телекомпании «Пирвели».
«Партия-зонтик» - такой термин используется, например, в Америке, где существует множество фракций, конкурирующих друг с другом, и эта конкуренция является публичной, открытой. Эта реформа принесет «Национальному движению» еще больше избирателей и политически активных людей, тех, кто действительно хочет оставить Советский Союз в прошлом», - заявил Угулава.
По его словам, борьбы одного только «Национального движения» недостаточно.
«Национальное движение» должно стать «партией-зонтиком», чтобы многие политики или политические группы могли войти на этот корабль, но будут бороться за свою повестку дня, но не смогут сохранить свою идентичность. Это нужно сделать и, насколько я вижу, Ника Мелия делает это. Еще многое предстоит сделать. Должна появиться политическая составляющая», - считает Угулава.
Между тем лидер оппозиционной непарламентской партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия уже назвал предложение Угулава «абсурдным». По словам Бокерия, «Европейская Грузия» не может серьезно рассматривать эту идею.
«Политическое объединение должно основываться на ценностях, взглядах. Любой другой тип объединения либо обречен на провал сам по себе, либо принесет стране провал и катастрофу, ярким примером чего является «Грузинская мечта». Поэтому мы - «Европейская Грузия» - даже не рассматриваем эту идею всерьез. Мы не можем серьезно рассматривать эту абсурдную идею», - заявил Гига Бокерия.
Следует отметить, что Гиги Угулава ранее также был членом «Европейской Грузии», однако после выборов в парламент 2020 года покинул партию и вернулся в ряды «Национального движения».
Названа предварительная официальная причина взрыва на шахте Миндели
Причиной взрыва на шахте Миндели в Ткибули стало нарушение технических норм безопасности при производстве взрывных работ, а также выдача разрешения на взрыв службой газовой охраны. Об этом сегодня, 8 февраля, заявили на пресс-конференции представители компании «Сакнахшири».
В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали девять человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ведется расследование в связи с инцидентом, который произошел на шахте «Миндели» 30 января. Детали инцидента исследовала инспекция труда. Кроме того, работу продолжает полиция. Окончательное заключение станет известно в начале марта», - рассказал председатель совета директоров компании Михаил Соцкий.
В компании «Сакнахшири» (Грузуголь) создана специальная комиссия для расследования деталей дела. В компании не исключают, что некоторые результаты предварительного заключения изменятся, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.
Среди выявленных нарушений на пресс-конференции назвали нарушение «Стандарта правил безопасности при проведении взрывных работ» мастером-взрывником. Более того, в момент проведения взрыва он вообще не находился на месте и не известил об этом руководство.
По словам Соцкого, компания «Сакнахшири» обязательно продолжит деятельность, а для этого необходимо вовлечение каждого сотрудника, чтобы свети к минимуму любые риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье работников.
«Шахта полностью оснащена всей необходимым оборудованием и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде. Вторым, наиболее важным вопросом является строгое соблюдение работниками правил техники безопасности и повышение их осведомленности работников», - заявил Соцкий.
- Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания «Сакнахшири» («Грузуголь», ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий, в которых погибли рабочие.
Телеканал «Дождь» потребовал возбудить уголовное дело против Кадырова
Телеканал "Дождь", признанный российскими властями СМИ-"иноагентом", направил заявление в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
В заявлении телеканал указал на видеобращение Кадырова в соцсети "ВКонтакте" 1 февраля. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против "Дождя", "Новой газеты" и её журналистки Елены Милашиной, а также правозащитника Игоря Каляпина. Кадыров назвал всех "террористами" и "пособниками террористов".
Возбудить уголовное дело против Кадырова требовала и "Новая газета". Елена Милашина после угроз в свой адрес покинула Россию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не видит необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни. По словам Пескова, претензии к главе Чечни должна рассматривать полиция. В свою очередь представители СМИ обратили внимание на молчание должностных лиц в ответ на угрозы журналистам со стороны Кадырова.
Оппозиционный политик Илья Яшин инициировал петицию за отставку главы Чечни.
Очередное противостояние между властями Чечни, журналистами и правозащитниками началось на фоне освещения истории похищения в Нижнем Новгороде и задержания Заремы Мусаевой – жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на публикации о похищении Мусаевой. Он заявил, что семью Янгулбаевых "ждёт место либо в тюрьме, либо под землей".
На съезде «Единой Осетии» Бибилова выдвинули на второй президентский срок
Партия «Единая Осетия» на прошедшем в Цхинвали съезде выдвинула Анатолия Бибилова на второй срок на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», съезд прошел в киноконцертном зале «Чермен» и собрал 300 делегатов. За выдвижение Бибилова проголосовали 297 человек, против – 1, два бюллетеня оказались испорченными.
В работе съезда приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Республики Северная Осетия-Алания, член высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин и депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников. Выдвижение кандидатуры Бибилова на съезде поддержал и первый югоосетинский президент Людвиг Чибиров.
Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия «продолжает свое развитие в качестве демократического государства». Он также сказал, что одним из направлений внешней политики и безопасности Южной Осетии остается «противодействие реваншистским устремлениям со стороны Грузии».
«В течение последних пяти лет грузинские власти не раз осуществляли провокации в приграничной зоне. Основной точкой напряжения стала местность вокруг селения Уиста Знаурского района (Цнелиси – ред.).
В этой связи руководство Южной Осетии было вынуждено усилить меры безопасности, а также выставить дополнительные посты у села Уиста. Жесткая реакция властей республики позволила пресечь дальнейшие провокации грузинских силовиков на границе», – сказал Бибилов.
По его словам, была сорвана реализация грузинской «Стратегии по деоккупации».
«Конечной целью грузинской стратегии было обозначено установление юрисдикции Грузии на территории Южной Осетии. Однако ни одного пункта этой стратегии не было реализовано благодаря твердой позиции руководства Республики. Грузинская сторона и сама признает факт своего провала, ставит это поражение в один ряд с поражением Грузии в августовской войне 2008 года», – добавил Бибилов.
Сегодня же в Цхинвали партии «Единая Осетия» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель «Единой Осетии» Алан Тадтаев и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Макрон после разговора с Путиным: эскалации по Украине не будет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что ему удалось убедить главу российского государства Владимира Путина не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины.
Макрон заявил об этом во вторник по прилёту в Киев, где намечены его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Днём ранее, 7 февраля, Макрон встречался в Москве с Путиным. Французский лидер говорит, что этот разговор достиг цели и помог предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса с безопасностью. "Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации", - сказал Макрон в беседе с журналистами в Киеве. Он добавил, что "ни секунды" не допускал того, что Путин пойдёт на шаги, способствующие обострению.
Эммануэль Макрон совершает нынешнюю поездку в попытке снизить напряжённость в Европе, связанную с предположениями западных стран о планах России напасть на Украину и наращиванием российского военного присутствия вблизи украинских границ.
На сайте Кремля приводятся заявления президентов России и Франции на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник и их приветственные слова перед двусторонней встречей, которая продолжалась более пяти часов. Владимир Путин обращается к Эмманулю Макрону на "ты". За последние две недели лидеры двух стран трижды общались по телефону и договорились вновь созвониться после визита Макрона в Киев.
В сообщении Кремля говорится, что на очной встрече в Москве продолжился обмен мнениями по адресованным США и НАТО российским предложениям о гарантиях безопасности. "Данные предложения, напомню, содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", - заявил Владимир Путин.
В свою очередь, Эммануэль Макрон сказал российскому лидеру, что создание новой архитектуры безопасности в Европе будет невозможно, если страны лишаться права самостельно решать вопрос о членстве в НАТО. При этом Макрон утверждает, что "нашёл точки соприкосновения" с Путиным, и назвал предстящие дни решающими для выработки решения по кризису. Также, по его словам, он предложил президенту России "конкретные гарантии безопасности", и что Путин в ответ заверил его в готовности взаимодйествовать. Среди своих инициатив Эммануэль Макрон перечислил обоюдное обещание России и Запада не предпринимать военных действий, запуск нового стратегического диалога и оживление процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
По оценкам западной разведки, Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной не менее 100 тысяч своих военных. Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения на территорию соседнего государства.
Песков не видит необходимости посылать Минску сигнал о признании Абхазии и ЮО
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», – сказал представитель Кремля.
Он констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
«В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», – полагает Песков.
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».
«Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации», – указал представитель Кремля.
По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко, пишет ТАСС.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
В Грузии обсуждают сокращение срока изоляции в случае заражения коронавирусом
Минздрав Грузии пересмотрит вопрос снижения сроков изоляции – такое поручение ведомству дал премьер-министр на заседании межведомственного координационного совета, прошедшего в формате видеоконференции.
Ранее, 17 января, по поручению Ираклия Гарибашвили, сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом уже снизили. Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе зависит от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции составляет 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции.
При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции составляет минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.
Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, зависит от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.
Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким гражданам придется 10 дней соблюдать масочный режим.
Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Армении сообщили, что Грузия запретила транзит товара с маркировкой «мацун»
Продукция армянского производства с маркировкой «мацун» не может быть экспортирована в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Как сообщает агентство «Арменпресс», армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».
В министерстве экономики Армении отметили, что, как и в случае с коньяком и шампанским во Франции, название «мацони» зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания.
«Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивируя тем, что это названо можно перепутать с мацуном, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание», — сказала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян.
Она заверила, что правительство предпринимает шаги по уточнению с грузинскими коллегами использования географических указаний.
«В этом контексте министерство экономики инициировало законодательные изменения в закон Республики Армения «О географических указаниях», которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.
Изменение закона позволит зарегистрировать наименование «мацун» в Республике Армения в качестве географического указания. Однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний», — сказала Антонян.
Она добавила, что на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии обсуждалось соглашение о взаимном признании и защите географических указаний. Положения Соглашения и списки географических указаний, зарегистрированных в двух странах, вскоре будут обсуждены в рамках совместной рабочей группы.
В Абхазии позитивно восприняли заявление Александра Лукашенко
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Абхазское ведомство позитивно оценило слова Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси.
«Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс Президента А. Г. Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Беларусью и Россией», – сказано в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми говорят, что Абхазия «открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии».
«Развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом Союзного государства России и Беларуси, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности.
Выражаем надежду, что Республика Беларусь, разделяющая базовые международно-правовые принципы, включая принцип равноправия и самоопределения народа, поддержит избранный народом Абхазии курс на формирование свободного независимого государства и последует примеру своего стратегического союзника – Российской Федерации», – сказано в заявлении ведомства.
Сегодня стало известно, что глава абхазского МИДа Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву.
По информации пресс-службы, в рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств Российской Федерации и другими официальными лицами.
- В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Аслан Бжания вернулся в Абхазию после завершения лечения
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл в накануне вечером в Сухуми после завершения лечения в России.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он чувствует себя хорошо.
«В настоящее время (Бжания) проводит рабочие встречи в официальной резиденции», – сказано в сообщении.
10 января стало известно, что Бжания «отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования».
25 января в пресс-службе сообщили, что Бжания прооперировали в одной из российских клиник. В частности, ему была проведена операция на почке.
Находясь на лечении, Бжания проводил ряд телефонных консультаций с членами абхазского правительства.
Канцлер ФРГ обошёл тему «Северного потока – 2», говоря о мерах против РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц в эксклюзивном интервью CNN уклонился от комментариев по судьбе российского газопровода "Северный поток - 2" в случае дальнейшего обострения вокруг Украины.
Одновременно Шольц вновь заверил, что Берлин и Вашингтон "находятся на одной волне" в том, что касается России и Украины. "Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. Как сказал президент, мы готовы к этому. Вы можете быть абсолютно уверены, что Германия будет действовать вместе со своими союзниками, особенно с США. Никаких различий в этой ситуации не будет", - подчеркнул германский канцлер в беседе с ведущим CNN Джейком Тэппером.
В понедельник Олаф Шольц впервые в качестве главы германского правительства побывал с визитом в Вашингтоне, где прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом. На совместной пресс-конференции американский лидер ясно заявил, что в случае российской атаки против Украины "Северный поток - 2" будет остановлен. "Того, что "Северный поток - 2" после российского вторжения будет продвигаться, просто не случится", - сказал Байден.
Шольц на пресс-конференции также не упомянул "Северный поток - 2", рассчитанный на то, что российский газ будет поступать в ФРГ и другие страны Западной Европы по дну Балтийского моря. При этом канцлер упомянул общие позиции Германии, США и НАТО, если дело дойдёт до санкций в ответ на российскую агрессию.
В понедельник была отменена встреча находящейся с визитом в Украине главы МИД Германии Анналены Бербок с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальная причина – недочёты в расписании. Однако, источник, близкий к украинскому правительству, рассказал CNN, что переговоры не состоялись из-за отказа Бербок сообщить о мерах против "Северного потока - 2" в случае войны в Украине, а также из-за решения Германии не поставлять украинской армии летальное оружие.
Олаф Шольц назвал "нонсенсом" предположение, что ФРГ сейчас больше связана с Россией, чем с Западом. В интервью Джейку Тэпперу он отметил, что Берлин – важный финансовый партнёр Киева.
- Администрация Байдена ранее не стала накладывать санкции на ключевого оператора российского газопровода, компанию Nord Stream2 AG, сославшись на интересы национальной безопасности и нежелание испортить отношения с союзниками в Европе, прежде всего с Берлином. При этом Вашингтон и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления Москвы на ЕС.
- В последнее время в американском правительстве заявляют, что в случае российского вторжения в Украину, о котором уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, ситуация с пуском газопровода, пока не прошедшего сертификацию в Германии, может измениться.
- Москва обвинения в агрессии и планы вторгнуться в Украину неоднократно отвергала.
В Цхинвали ввели новую форму осмотра коронавирусных больных
На новую форму осмотра больных с подозрением на коронавирус перешли в Цхинвали. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
По её словам, 7 февраля был обследован 161 человек, из которых к 127 пациентам медицинские бригады выезжали на дом, а 34 человека были осмотрены в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники Республиканского многопрофильного медицинского центра.
«В первый день работы по новой системе не могли не возникнуть сложности. Некоторые из них мы предусмотрели, другие будем преодолевать, исходя из опыта первых дней. Мы предполагали, что несмотря на информационное освещение, определенная часть жителей республики, и, прежде всего, из сел, не знают еще о новой форме осмотра, поэтому в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники РММЦ принимали врач и медсестра. Заблаговременно повесили объявление на двери приемно-сортировочного отделения в здании старого роддома о том, что отделение закрыто и врачей можно вызывать на дом, и информация прошла в СМИ», – рассказала Санакоева.
Как пишет агентство «Рес», с 7 февраля у цхинвальцев появилась возможность делать ПЦР-тесты на коронавирус, вызвав медиков на дом. Как рассказали в Минздраве, такое решение было принято в связи с жалобами горожан на очереди в приемно-распределительном центре РММЦ, чтобы исключить необходимость находиться в одной очереди с потенциально инфицированными и в связи с большим количеством заболевших сотрудников. Были созданы шесть бригад, состоящих из врача и медсестры. После осмотра во время вызова на дом врач делает назначение на тест, который делается сразу.
Как пояснили в Минздраве, результаты теста будут сообщаться сотрудниками только в случае положительного теста. Если больному не позвонили в течение трех дней, значит тест отрицательный.
Бибилова на съезде партии поддержат лидеры Северной Осетии, «ДНР», «Единой России»
Сегодня в Цхинвали состоится съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвигаться кандидатура действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
Как пишет агентство «Рес», в съезде примут участие секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Александр Карелин и Андрей Красов, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, а также депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников.
Сегодня же состоится подписание соглашения о сотрудничестве между партиями «Единая Осетия» и «Единая Россия».
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Макрон назвал Грузию и Украину частью системы европейской безопасности
На пресс-конференции, прошедшей в Кремле после почти шестичасовых переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, французский президент заявил, что «ближайшие дни будут решающими».
В ходе своего выступления Макрон напомнил о фундаментальных принципах европейской безопасности. Он обозначил, что все они прописаны в Парижской хартии и в последующих декларациях ОБСЕ.
«Эти права, мы должны об этом сказать, были подвергнуты сомнению, были нарушены. Я говорю, не о нарушении границ, а о принципе территориальной целостности, нарушении международного права, нарушении прав человека и основных свобод», – добавил он.
Как пишет СОВА, президент Франции отметил, что при построении системы безопасности следует уважать суверенитет стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, но находящихся в европейском регионе. По словам Макрона, Беларусь, Украина, Грузия и Молдова – это страны, суверенитет и независимость которых необходимо уважать, что также является частью Договора о коллективной безопасности.
«Мы вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для стран – членов Евросоюза, для государств региона – Украины, Грузии, Беларуси и для России. Это именно та цель, которая должна у нас быть», — заявил Макрон.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
В Грузии выявили более 24 тысяч случаев коронавируса, 54 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 300.
За сутки в стране выявили 24 616 новых случаев коронавируса. Накануне провели 73 251 тест: PCR-тестов – 19 635, экспресс–тестов на антиген – 53 616.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 33,61%, за последние 14 дней составляет 28,31%, за неделю – 31,86%.
Выздоровел еще 18 221 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 350 454, выздоровевших – 1 124 442.
В настоящее время в Грузии 210 686 активных случаев инфицирования, 6082 пациента лечатся в клиниках, 1228 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4023 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 755 879.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на Зураба Адеишвили
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на помощника генпрокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.
Проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
«7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. За указанным адресом выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.
В информации отмечается, что событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.
«В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», – сказано в сообщении.
В полиции добавили, что правовая квалификация будет предоставлена после проведения проверки события.
Как сообщалось, 7 февраля в Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора и скрылись. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова попросила не спекулировать на теме нападения на ее советника, пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Россия и Франция будут совместно работать над гарантиями безопасности
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, продолжавшиеся дольше пяти часов. В основном они были посвящены ситуации вокруг Украины и затребованными Москвой гарантиям безопасности со стороны НАТО.
Владимир Путин назвал встречу полезной и содержательной, отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. Лидеры договорились созвониться после визита Макрона в Киев, поездка намечена на вторник.
Путин несколько раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО может в перспективе означать полномасштабную войну в Европе. По словам российского президента, альянс обозначает Россию как противника, а вступление Украины в НАТО и попытки вернуть контроль над Крымом автоматически втянут европейские страны в военный конфликт с Россией — ведь они вынуждены будут вступиться за союзника.
Президент Франции в свою очередь отметил, что взгляды Путина по отдельным вопросам отличаются от позиции стран ЕС. В частности Макрон считает политику "открытых дверей" НАТО необходимой для существования альянса. Кроме того, работа над новыми гарантиями безопасности не может вестись в условиях несоблюдения старых договоров, отметил Макрон.
По его словам, переговоры с Путиным не означают уже готовых договорённостей о чём либо, но президент Франции рад, что диалог вообще начался.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
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