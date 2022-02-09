Минэкономики меняет главу: старые лица на новой должности

В кабмине Грузии кадровые перестановки. С поста министра экономики уходит Натия Турнава. Ее место займет теперь уже бывший глава Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Слухи об отставке министра экономики появились еще осенью. Впрочем, сама Натия Турнава в конце прошлого года заверяла, что никуда уходить не собирается. Даже предложила журналистам, задавшим ей этот вопрос, извиниться, если слухи не подтвердятся.

Однако сегодня премьер Ираклий Гарибашвили объявил о перестановках. Со слов Натии Турнава, она намерена «попробовать свои силы на новом поприще». На каком именно – не уточняет.

«В течение трех лет я служила на этой высокой, почетной должности – была министром экономики страны. Это были сложные годы, но, что самое главное, была создана устойчивая основа для оздоровления нашей экономики, ее быстрого развития», – заявила Натия Турнава.

По ее словам, она остается верным членом команды «Грузинской мечты».

Пост Турнава займет теперь уже бывший глава Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. А его должность – один из его замов Отар Шамугия.

«Пандемия изменила экономическое положение и создала особые вызовы в аспекте экономического развития. Под руководством премьера, при очень больших усилиях Министерства экономики мы смогли восстановить экономику, т.е. вернуться к показателю, который был до пандемии. Впрочем, у нас есть большие задачи, планы, а также обязанность перед населением – показать быстрое развитие экономики и создать максимальные возможности для трудоустройства, что прямо связано с ростом их доходов и улучшением их благополучия», – заявил Леван Давиташвили.

Это техническая перестановка и ничего более, полагает Георгий Вашадзе из партии «Стратегия Агмашенебели». Он не ожидает никаких изменений ни в одном из ведомств. Эту точку зрения разделяет и Бачо Долидзе из «Нацдвижения».

«Это карусель, которая вертится без конца. Когда проводятся изменения такого типа, ротация без представления какой-либо стратегии, – это всего лишь фикция, только лишь поощрение людей, служащих при дворе Гарибашвили», – сказал оппозиционер.

Пребывание Турнава на посту министра пришлось на нелегкие для экономики времена, причем в глобальных масштабах, полагает экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. По его мнению, Натия Турнава в сравнительно короткие сроки смогла мобилизовать команду, которая максимально смягчила удар пандемии по самым уязвимым слоям населения.

«В прошлом году произошел действительно важный прогресс. У нас был двузначный экономически рост, а это в истории независимой Грузии пятый подобный случай (…) Что касается перемещения господина Левана на этот пост, не стоит забывать, что он вице-премьер и курирует экономическое направление. Между прочим, в прошлом году у нас были довольно серьезные успехи в аграрном секторе, не только в плане производства, но и по линии экспорта агропродовольственной продукции», – говорит экономист.

Турнава – фактически ветеран грузинского правительства, занимала высокие посты при всех властях, говорит финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили. Впрочем, назвать ее харизматичным лидером с особым видением экономической политики он не может. Турнава – опытный бюрократ, технократ, который хорошо справляется с тем, что ей поручают.

«Я не могу обвинить ее в том, что в стране тяжелое экономическое положение. Вообще, влияние министров экономики на экономическое положение немного преувеличено. Немного наивно полагать, что министры экономики больше всего влияют на экономику только потому, что они возглавляют это ведомство. Исходя из этого, если вы спросите, как сегодняшние изменения могут повлиять на экономическое положение, – здесь я также не ожидаю каких-то прорывов», – говорит Бединеишвили.

Пока в стране не изменится экономическая политика, а это прерогатива не только и не столько Минэкономики, а результат видения премьера, настроений в парламенте и подхода правящей партии к вопросу, – каких-либо серьезных изменений ожидать не стоит, полагает Гига Бединеишвили.