Законы экономики в грузинском парламенте

Сегодня в формате министерского часа в парламенте Грузии министру экономики и устойчивого развития Натии Турнава пришлось выслушивать критические замечания в адрес возглавляемого ею ведомства. Парламентарии отдельно остановились на инфраструктурных проектах в энергетике и указали на стагнацию в инвестиционной сфере.

Доклад министра занял около часа. Высокие темпы роста грузинской экономики обусловлены дальновидной работой правительства, которое своевременно приняло решение о переводе экономики на докризисную колею, заявила Натия Турнава.

«Весной мы приняли очень важное решение – отказались от локдаунов и выбрали путь борьбы с коронавирусом посредством вакцинации. В результате мы открыли национальную экономику, создали благоприятную среду для стабильности курса национальной валюты, вернули бизнесу ощущение спокойствия и предсказуемости. Другими словами, 2021 год – год быстрого восстановления и хорошая предпосылка для дальнейшего мирного развития страны», – заявила глава Минэка.

Далее заседание перешло в формат ответов на вопросы. Некоторые депутаты от оппозиции в негативном ключе оценили деятельность ведомства, призвав Натию Турнава подать в отставку по примеру министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе. Представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия поинтересовалась перспективами развития энергетической отрасли Грузии:

«Вызывает интерес, что предприняло ведомство в этом году в плане усиления энергетической безопасности страны, особенно в свете провала проекта Намахванской ГЭС? Учитывая тот факт, что инвестор намерен обратиться в арбитраж, какой урон может это нанести государству?»

Депутата партии «За Грузию» Беку Лилуашвили, в свою очередь, интересовал вопрос затянувшегося падения прямых инвестиций из-за рубежа:

«Я могу озвучить позицию десятков инвесторов, которые намеревались инвестировать в отрасль энергетики. Думаю, пора им сказать, что они зря ждут и что приоритеты государства в этом направлении изменились. Сотни энергетических проектов заморожены решением правительства (с формулировкой, что) переговоры с ними будут продолжены. Однако воз и ныне там».

В ответ министр признала, что решение компании ENKA, инвестора проекта Намахвани ГЭС, о расторжении соглашения с государством Грузия является «провалом» в этом направлении:

«В этом году у нас были и неудачи. Так было, например, с приостановкой проекта Намахванской ГЭС. Необходимо отметить, что аналогичные крупные и стратегические проекты по всему миру сопровождаются схожими трудностями, и Грузия не исключение. Вспомним тот же проект Худонской ГЭС. Этот факт показал нам ряд глубинных проблем – каких-то новых, каких-то исторически накопленных, – начиная от потребности в более своевременной коммуникации с местным населением. И мы признали, что мы потерпели неудачу в этом отношении. Мы должны были говорить об этом с населением».

При этом министр уклонилась от ответа на вопрос, кто будет нести персональную ответственность в случае неудачи Грузии в арбитражном суде с иностранными инвесторами.

Что касается проблем с привлечением иностранных инвестиций, то, по мнению министра, обусловлены они глобальными вызовами и в первую очередь – пандемией коронавируса:

«Во всем мире это стало огромным вызовом. В 2020 году глобальные инвестиции упали на 25%, некоторые позитивные тенденции выявились в 2021 году. Поскольку мы зависим от отношения иностранных инвесторов в целом, хотя проблема остается, – (она выражается) в том, что проекты, как говорится, с нуля сократились, инвесторы стали более осторожными. На фоне этих вызовов следует отметить, что в январе-сентябре 2021 года инвестиции незначительно увеличились по сравнению с прошлым годом, всего на 3,2%. Этого недостаточно, и мы продолжим работать в этом направлении параллельно с восстановлением экономики».

После перерыва большинство представителей оппозиции покинули заседание, сославшись на грядущую встречу с президентом Грузии, поэтому в заключительной части слушаний министр осталась наедине с представителями большинства «Грузинской мечты», после чего критический накал полемики сошел на нет. Депутаты рассыпались в благодарностях в адрес министра, предлагая свои рецепты оздоровления экономики Грузии. К примеру, Ладо Кахадзе предложил сделать питьевую воду приоритетом в деле наращивания экспортного потенциала Грузии. На этой мажорной ноте встреча была завершена.