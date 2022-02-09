Дмитрий Тасоев избран инициативной группой кандидатом на пост югоосетинского президента

Инициативная группа выдвинула кандидатуру бывшего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осчетия Дмитрия Тасоева претендентом на президентский пост. Собрание инициативной группы по выдвижению Дмитрия Тасоева прошло в среду в Научно-исследовательском институте.

Из ста человек, необходимых для проведения собрания инициативной группы, на мероприятии было зарегистрировано 123 человека. Председателем собрания единогласно был избран Роланд Келехсаев, секретарем - Марина Бекоева.

«Спасибо, что доверились мне. Быть президентом – это сложная и ответственная должность, и все, кто это понимает – будут работать на благо народа, а иные же думают лишь о своем благополучии», - сказал Тасоев.

Он выделил основные пункты своей предвыборной программы – это изменение формы правления в республике, т.е. поменять президентскую форму правления на парламентскую, чтобы парламент назначал исполнительную власть, а президент представлял интересы республики за ее пределами. Также, по мнению Тасоева, необходимо упразднить партии, создать критерии по отбору кандидатов на должность депутата парламента и изменить Конституцию, «поскольку законы работают не на благо граждан, а против».

На собрании также присутствовал еще один претендент на президентский пост Гено Каджаев.