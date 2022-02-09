Дмитрий Тасоев: «Президент, как глава государства, несет Осетии только скорбь»

В Южной Осетии продолжается предвыборная кампания. Сегодня в Цхинвале собралась еще одна инициативная группа, чтобы выдвинуть собственного кандидата в президенты. Теперь политику Дмитрию Тасоеву, который мечтает возродить союзное государство с Россией и ввести в Южной Осетии парламентскую форму правления, предстоит регистрация в ЦИК.

Дмитрий Тасоев – один из немногих опытных югоосетинских политиков, который в этом году решил побороться за пост президента. В начале 2000-х он был сотрудником Министерства обороны Южной Осетии, в 2004-м стал депутатом парламента, а в 2010-м создал Социал-демократическую партию. Принимал участие в президентской кампании 2011 года от своей партии под девизом «Свободный человек – в свободном обществе». Тасоев тогда не прошел во второй тур, набрав лишь 9,5% голосов избирателей. Запомнился тем, что на предвыборных теледебатах выступал исключительно на осетинском языке.

Известен Дмитрий Тасоев и былой дружбой с нынешним президентом Анатолием Бибиловым. В 2014 году партия социал-демократов, которую он возглавлял, лишилась юридического статуса, так как влилась в «Единую Осетию», лидером которой стал его друг Анатолий Ильич Бибилов. Именно от партии «Единая Осетия» в 2014 году он стал депутатом парламента, и не просто депутатом, а вице-спикером и председателем комитета по обороне и безопасности.

Разлад с друзьями и однопартийцами произошел в 2017 году: в октябре того же года на съезде партии было принято решение отозвать у Тасоева депутатский мандат. До того, в июне, они пытались выразить ему вотум недоверия как вице-спикеру. Причиной конфликта стали несколько видеообращений, в которых Дмитрий Тасоев обвинял партию большинства «Единую Осетию» в многочисленных злоупотреблениях.

В 2015 году политик создал общественную организацию «Боевое содружество». В 2019-м пытался участвовать в парламентских выборах от политического блока «Боевое содружество» и партии «Единство народа» Владимира Келехсаева. Из-за разногласий с Келехсаевым покинул этот политический союз. Позже стал инициатором создания еще одной организации – «Союз Алания-Россия», от которой и идет на выборы в этом году.

Участники организации ратуют за возрождение союзного государства с Россией. В декабре прошлого года на их странице в социальной сети Facebook появился следующий пост: «Общественное движение «Союз Алания-Россия» приветствует участников акции «Поднимем флаг Советского Союза!» Мы, рожденные в великой стране, в единой семье братских народов, в СССР, гордимся величием ее знамени и мощи! Только союз братских народов может защитить нас от посягательств на нашу страну и истинные человеческие ценности ее народов от мирового мракобесия! Да здравствует единая страна! Да здравствует нерушимый союз братских народов!»

А еще Дмитрий Тасоев – убежденный сторонник парламентской формы правления, о чем сегодня говорил и сторонникам:

«Быть президентом – тяжелая и ответственная ноша. Кто-то это понимает, а тот, кто не понимает, – рвется во власть, чтобы просто стать президентом, и будь что будет, про людей они не думают… Я не разделяю прошлое и будущее – вместе они называются время. К сожалению, наше прошлое омрачено многими тяжелыми событиями, мы потеряли много людей. И мы все вместе должны подумать, как выстроить наш сегодняшний день, чтобы наше завтра было для людей. Вот это мы должны сделать обязательно! И чтобы это произошло, надо разрушить ту властную систему, которая сейчас – президент, как глава государства, несет Осетии только скорбь. Мы уверены, что президентская форма правления – это погибель Южной Осетии, а парламентская форма правления – это ее избавление. Вот это мы знаем твердо!»

В беседе с «Эхом Кавказа» одна из сторонниц Дмитрия Тасоева, не пожелавшая представиться, объяснила, почему решила поддержать именно его кандидатуру:

«Я его знаю еще с 90-х годов, он был отличным воином. Пока только из-за этого. Второе – это то, что он активно проявил свою гражданскую позицию во время дела Джабиева, вот это зимнее так называемое стояние на площади. Мне вообще импонируют люди, которые активно могут обозначить свою гражданскую позицию. И на его политическом поприще с 90-х годов я это прослеживаю.

– Но в его биографии есть и факт дружбы с нынешним президентом Анатолием Бибиловым, членство и уход из партии «Единая Осетия». Эти факты вас не смущают?

– Нет, не смущают, потому что он может противостоять системе, которая у нас сложилась в данный момент, и это тоже один из тех плюсов, которые привели меня сюда».

Выдвижение Дмитрия Тасоева кандидатом в президенты поддержали 123 собравшихся. Согласно выборному законодательству, за претендента должны проголосовать минимум сто делегатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия