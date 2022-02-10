В парламенте Италии заявили о поддержке территориальной целостности Грузии

В парламенте Италии заявили о твердой поддержке территориальной целостности Грузии и непризнании лидеров самопровозглашенных республик – Южной Осетии и Абхазии.

Соответствующее заявление распространяет вице-президент группы партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) в парламенте страны, ответственный за международные отношения депутат Валентино Валентини.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», законодатель комментирует состоявшуюся в парламенте Италии онлайн- конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа».

Валентини подчеркивает, что речь идет исключительно о «личной инициативе депутата Маттео Даль’Оссо, которая не отражает позицию итальянского государства и партии «Вперед, Италия».

«В соответствии с проводимой нашей страной политикой, мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и не признаем ни де-факто лидеров регионов Южной Осетии и Абхазии, ни их представителей, с которыми не считаем оправданным идти на контакт», – сказано в заявлении Валентини.

От проведения конференции отмежевались и в Палате депутатов парламента Италии.

«Пресс-конференция, организованная отдельным депутатом во Дворце парламента, не проводится под эгидой и поддержкой ни Палаты депутатов, ни ее председателя. Депутат лично несет ответственность за подобное мероприятие», – говорится в заявлении пресс-службы палаты.

Как сообщалось ранее, депутат парламента Италии Маттео Далл’Оссо накануне провел пресс-конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». В формате онлайн в ней принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Он заявил, что Абхазия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию».

В МИД Грузии заявили, что «Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».

«Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Итальянская сторона неоднократно делала официальные заявления, осуждающие незаконную деятельность оккупационных режимов на итальянской территории.

Что касается указанного политика, то Маттео Далл’Оссо известен своими тесными контактами с представителями оккупационного режима. Он и раньше активно участвовал в провокационных действиях представителей режима», – заявили в МИД Грузии.