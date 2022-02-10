В Армении заявили о нейтрализации действовавшей на территории страны шпионской сети

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает о раскрытии и нейтрализации шпионской сети, созданной иностранными разведками и действовавшей на территории страны.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в агентурную сеть были вовлечены десятки лиц, служащих в различных подразделениях Вооруженных сил.

Согласно СНБ, в социальных сетях были открыты многочисленные фейковые аккаунты с именами и фотографиями армянок, через которые сотрудники иностранных спецслужб, свободно владеющие армянским языком, устанавливали знакомство с лицами, занимающими различные должности в ВС РА.

Знакомство переросло в близкие отношения, а затем авторы этих аккаунтов предлагали армянским офицерам за определенное вознаграждение передавать информацию самого разного характера: о расположении войск, количестве личного состава и военной техники, объемах боеприпасов, командном составе воинских частей, дислокации оборонительных районов и т.д.

Согласно сообщению, лица осуществляющие указанным способом шпионскую деятельность, вовлекли в агентурную сеть около двух десятков граждан Армении, в силу должностного статуса обладающих сведениями и документами, содержащими государственную и служебную тайну.

Эти военнослужащие за плату посредством различных мобильных приложений по частям отправляли представителям иностранных спецслужб информацию военного или другого характера, совершая предательские действия и нанося в ущерб Республике Армения.

В рамках масштабных оперативных действий армянским правоохранителям удалось установить личности граждан Армении, вовлеченных в агентурную деятельность в пользу вражеских разведок, выяснить объемы и характер переданной информации, а также предотвратить передачу новых данных, сообщает ведомство.

В ходе следственных мероприятий по подозрению в госизмене задержаны в общей сложности 19 лиц, некоторые из них уже дали признательные показания.

Также проведено более 30 обысков, выявлены и изъяты многочисленные документы, предметы, имеющие существенное значение для уголовного дела, нашлись также чеки, подтверждающие передачу денег в иностранной валюте.