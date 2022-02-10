«Грузинская мечта» нашла время для бойкота

После длительного бойкота Лейбористская партия Грузии приняла решение об участии в парламентской работе. Впрочем, первый день этой деятельности может оказаться последним. Парламентское большинство «Грузинской мечты» намерено лишить мандатов трех депутатов от оппозиции за систематические прогулы.

По словам лидера лейбористов Шалвы Нателашвили, было принято решение войти в парламент. Об этом он заявил на специальном брифинге.

«Решение принято политическим комитетом партии, я буду присутствовать на пленарных заседаниях. Мы должны начать демонтаж режима с использованием парламентских рычагов. Поскольку парламентский бойкот прекращен большинством политиков, мы обязаны принять требования своих избирателей во внимание. ​Все должны знать, что я не получал зарплату в парламенте», – подчеркнул Шалва Нателашвили.

Следующее заседание парламента назначено на вторник, но, возможно, Нателашвили так и не приступит к исполнению обязанностей, как и двое его коллег по оппозиции – Бадри Джапаридзе и Элене Хоштария. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Арчила Талаквадзе, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Все они (оппозиция) подали заявления в парламент о приостановлении мандатов, то есть аннулировании статуса парламентария. Тогда мы сознательно не пошли на этот шаг, предлагая приступить к работе, после чего оказались под огнем критики со стороны оппозиции. Сегодня, спустя два месяца, они, наоборот, критикуют нас за то, что мы лишаем их мандатов. Они сами испортили дело, а теперь требуют изменить законы, чтобы развернуть дело в свою пользу! Ведь налицо грубейшее нарушение регламента», – сказал Арчил Талаквадзе.

Со своей стороны оппозиция обвинила правящую команду в лицемерии и лжи. Об этом на брифинге заявила депутат от «Нацдвижения» Ана Цитлидзе:

«Да, было время, когда 36 депутатов от оппозиции сдали свои мандаты, и «Грузинская мечты» отказалась это подтвердить. Сейчас, когда оппозиция вернулась с инициативой создания следственной комиссии по делу об унижении Михаила Саакашвили, они решили действовать».

Напомним, именно для создания такой комиссии в основном и был прекращен «Нацдвижением» парламентский бойкот. У крупнейшей оппозиционной фракции 31 мандат, и для одобрения инициативы необходимо 50 голосов. На днях стало известно, что решение о создании комиссии набрало именно столько сторонников.

В оппозиции убеждены, что действия большинства продиктованы именно этим обстоятельством:

«Если какой-либо представитель «Грузинской мечты» скажет вам, что у них не было другого выбора и они действовали в соответствии с законом и Конституцией, вы должны знать, что они вас обманывают, члены парламента имеют полное право по своему усмотрению поддерживать или не поддерживать это решение. Шалва Нателашвили вернулся в парламент, Бадри Джапаридзе работает в парламенте, и решение большинства выглядит абсурдным. Налицо политическое преследование», – убежден генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

Между тем не все представители оппозиции согласны с логикой своих коллег. Говорит Михаил Даушвили, представитель партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию»:

«Пусть бы соизволили своевременно приступить к работе в парламенте, но теперь они изменили решение в расчете на конъюнктуру. Однако, исходя из политического кризиса в стране, мы, разумеется, не поддержим лишение депутатских полномочий».

Как отмечалось ранее, свое решение парламент примет не ранее вторника. А до тех пор к депутатам обратились представители неправительственного сектора. Сегодня «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность» выступили с совместным заявлением:

«Роль оппозиции в осуществлении своей надзорной функции особенно важна в парламентской республике. Первоначальный бойкот оппозиционных партий еще больше ослабил законодательный орган и усугубил политический кризис. Поскольку оппозиционные депутаты решили заняться парламентской работой и выступили с конкретными инициативами парламентского контроля, досрочное прекращение полномочий лидеров оппозиции является тревожным знаком, который может быть направлен на ослабление оппозиции и, как следствие, ненадлежащее выполнение функции парламентского надзора. Есть подозрение, что намерение партии власти также связано с активизацией оппозиции в антикоррупционном направлении».

Заканчивается заявление призывом к парламенту Грузии не поддерживать досрочное прекращение полномочий и решить этот вопрос исходя из интересов и политической целесообразности на благо страны.