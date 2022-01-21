Парламентскую оппозицию увольняют за прогулы

Грузинский парламент может остаться еще без трех оппозиционных депутатов. Комитет по процедурным вопросам и правилам в течение недели должен дать свое заключение по поводу приостановления депутатских мандатов лидеров «Дроа» Элене Хоштария, Лейбористкой партии Шалвы Нателашвили и «Лело» Бадри Джапаридзе. В двух последних случаях оппоненты власти подозревают политическую месть со стороны власти.

Шалва Нателашвили, лидер Лейбористcкой партии, был первым из оппозиционных депутатов, кто в знак протеста после парламентских выборов в октябре 2020-го написал заявление об отказе от единственного в его партии мандата. Это произошло 14 декабря 2020-го.

Примечательно, что тогда парламент не стал рассматривать его вопрос, как и заявление оппозиционера Элене Хоштария и еще 51 оппозиционного депутата, которые в знак протеста бойкотировали работу десятого созыва парламента и отказывались от депутатских мандатов.

Однако, вопреки желанию оппозиционеров, в феврале прошлого года, в первый день весенней сессии парламента «Грузинская мечта» провалила голосование по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов. Лидеры правящей партии такое решение объяснили рекомендациями западных партнеров, а также желанием предоставить шанс, по их определению, «нерадикальной части» оппозиции, то есть всем, кроме «Нацдвижения», отозвать свое заявление.

В итоге этим шансом воспользовались почти все участники бойкота, за исключением Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария. Они, заявив, что парламент против их воли оставляет их в парламенте, даже подали иск в Конституционный суд. За это время Элене Хоштария не изменила своего решения.

А главный лейборист Нателашвили, активно осудив тех, кто все-таки вошел в парламент, на прошлой неделе пересмотрел свою позицию и заявил, что собирается войти в парламент. И только после этого «Грузинская мечта» сообщила о намерении вскорости все-таки приостановить его мандат. Этим вопросом сегодня вплотную занялся парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам. Шалва Нателашвили нашел этому объяснение:

«Мы еще не приняли окончательного решения по поводу вхождения в парламент. Еще идет опрос по этому вопросу в соцсетях. И вы видите, какой вой они (власти) подняли от страха. Представляю, что будет с ними, когда мы решим войти в парламент. Потому у них такие буйные выступления и реакции каждый день, которые мы наблюдаем на телеэкранах».

Ему ответил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили:

«То, что сегодня Шалва Нателашвили хочет войти в парламент, – следствие его фиаско. Он хочет это сделать по сценарию, который помог бы спасти его имидж. У политического бойкота свои формы, которые он не соблюдал. Вопрос приостановления его депутатских полномочий ставится не потому, что он с ним обратился, а потому, что на осенней сессии у него были прогулы по неуважительной причине».

Исключительно процедурными правилами объяснил Ираклий Кадагишвили и то, что, помимо Нателашвили и Хоштария, его комитет будет рассматривать и вопрос одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе. Он и его соратник Мамука Хазарадзе обвинялись в отмывании денег при выполнении транзакции 11-летней давности, что оппозицией и правозащитниками изначально расценивалось как политически мотивированное дело.

13 января судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег в статью «О мошенничестве» и приговорил Хазарадзе и Джапаридзе к семилетним срокам заключения каждого, однако, ввиду истечения срока давности, они остались на свободе.

Мамука Хазарадзе несколькими месяцами ранее уже в знак протеста после муниципальных выборов в октябре 2021-го отказался от парламентского депутатского мандата. Его примеру не собирался следовать Бадри Джапаридзе, но зато после обвинительного приговора об этом заговорили уже депутаты «Грузинской мечты». Не приняв во внимание то, что Джапаридзе и Хазарадзе готовят иск в апелляционный и конституционный суды, указывая, что судья не имеет право переквалифицировать статью обвинения и к тому же выносить приговор по делам с истекшим срока давности. Для депутатов партии власти оппозиционеры стали «преступниками». Еще 14 января спикер парламента Шалва Папуашвили сетовал:

«Услышанный нами вердикт очень тяжелый, было подтверждено наличие преступления. Потому требуются ответы на возникшие вопросы. По закону, в случае обвинительного приговора, парламент должен рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий. Этим займется процедурный комитет, а на основе его заключения вопрос рассмотрит парламент».

Правозащитники сложившуюся ситуацию называют правовым нонсенсом, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Вердикт судьи вызывает вопросы. Его подходы не оставляют впечатления, что суд был справедливым, напротив, этот вердикт создал очень много проблем с правовой точки зрения, что может очень плохо повлиять на всю систему правосудия».

Большинство оппозиционных депутатов заявили, что не будут голосовать за приостановление полномочий депутатов. Но это не станет препятствием для «Грузинской мечты». У профильного комитета неделя для принятия решения. Заключение должно быть готово к 1 февралю, ко дню начала весенней сессии.