Разговор немого с глухим с легким грузинским акцентом

В столице Германии сегодня прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Цель встречи – разработка механизмов возвращения сторон к обсуждению мирного процесса в Донбассе и деэскалации сегодняшней ситуации вокруг всей Украины. Пока представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина пытаются прийти к компромиссу, Россия и коллективный Запад обмениваются претензиями и угрозами.

Россия намерена последовать примеру западных стран и эвакуировать часть дипломатического персонала из Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс. На итоговой совместной пресс-конференции министр посетовал, что Лондон не услышал позиции Москвы и стороны не сумели прийти к согласию по таким ключевым вопросам, как безопасность в Европе и ситуация в Украине, и в итоге получился «разговор немого с глухим». По словам Лаврова, позиции настолько соответствовали всем предыдущим заявлениям, что закрытую часть переговоров можно было спокойно транслировать в прямом эфире:

«Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайне мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно как говорят, что Россия ждет, пока замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились, от которой отскакивали факты, многочисленные факты, которые мы сегодня приводили».

Лавров уверен, что Запад использует Украину для того, чтобы «вывести Россию из равновесия», преследуя свои геополитические интересы:

«Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия. И никого не интересует, что он там думает».

Впрочем, в Киеве в ответ подчеркивают, что равновесие нарушает сама Россия, концентрируя все больше войск на украинской границе. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, информация, просачивающаяся в западные СМИ, соответствует действительности.

«Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет Российской Федерации произвести резкое наращивание».

При этом Кулеба добавил, что дополнительно существует проблема скопления войск на севере, на белорусской территории, учитывая, что Александр Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с Москвой. Кроме того, Россия пытается заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

На этом фоне активизация Великобритании, взявшей на себя миссию донести до российского руководства всю тяжесть последствий силового решения, в Киеве приветствуют. Пока Лиз Трасс общалась с Сергеем Лавровым, премьер-министр Соединенного Королевства обсуждал с генсеком НАТО методы противодействия планам Москвы. Борис Джонсон дал понять, что является сторонником жесткой линии на переговорах с Россией, подчеркнув, что на сегодняшний день коллективному Западу удалось преодолеть раскол в отношении реагирования на российскую угрозу:

«Вы спрашиваете, согласны ли мы все в отношении санкций. Я думаю, что на самом деле мы согласны. И я поздравляю канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он смог сдвинуться к более жесткой позиции по «Северному потоку-2», хоть это и было сложным решением, учитывая последствия для экономики Германии. Я думаю, что Великобритания смогла помочь сблизить позиции по принятию санкционного пакета, который мог бы ударить по стратегическим коммерческим интересам России. Чем жестче эти санкции, чем более они автоматические, тем больше у нас шансов сдержать то, что я считаю иррациональным ответом».

Впрочем, генсек НАТО не считает, что угроза санкций, даже самых жестких, на самом деле сможет заставить Москву отступиться от своих планов. По мнению Йенса Столтенберга, Европе и США следует готовиться к наихудшему сценарию:

«Это опасный момент для европейской безопасности. Численность российских сил увеличивается. Время предупреждения о возможном нападении сокращается. НАТО не представляет угрозы для России, но мы должны быть готовы к худшему, оставаясь при этом решительно настроены найти политическое решение».

Британский дипломатический рейд в Москву и Брюссель совпал с визитом в Лондон грузинской парламентской делегации. В «Грузинской мечте» в связи с этим отметили, что на встречах в британской столице обсуждались и текущая ситуация вокруг Украины, а также процесс интеграции Тбилиси в НАТО. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, члены грузинской делегации проинформировали британских коллег о проблемах, связанных с Россией, и сложной ситуации на оккупированных территориях:

«У нас была очень интересная дискуссия по вопросам безопасности. Великобритания является одной из ведущих стран в НАТО, и мы также говорили о нашей интеграции в НАТО, о том, как мы можем ускорить этот процесс. Мы познакомили их с очень тяжелым положением на оккупированных территориях и политикой, которая уже переходит от оккупации к прямой аннексии. Интерес к Грузии в Великобритании очень высок и уровень осведомленности также очень высок. Они прекрасно знают не только о происходящих процессах в Грузии, но и о происходящих событиях на Черном море и в целом в нашем регионе».

Важность визита отмечают и представители оппозиции. По словам представительницы «Группы реформ» Теоны Акубардия, актуализация грузинского вопроса на фоне украинского кризиса является важным посылом:

«Основной темой разговора на встречах было стратегическое партнерство Великобритании и Грузии, особенно вызовы безопасности, которые Россия создает как для Украины, так и для Грузии. Мы сосредоточились на поддержке Украины, а также на ухудшении ситуации в Грузии из-за российской оккупации. Мы также говорили о необходимости сдерживания России единым подходом со стороны Европы. Мы подтвердили неизменность курса на вступление Грузии в НАТО, что важно как для нашей страны, так и для перспективы общей европейской безопасности. Особо следует отметить важность этого визита в то время, когда сегодня весь Запад пытается предотвратить войну России против Украины. В этой связи актуализация вопроса Грузии, особенно в контексте оккупации и ползучей аннексии, которую Россия осуществляет против Грузии, является важным посылом. Важна также позиция Запада и Великобритании в отношении членства Грузии в НАТО и уважения принципа суверенитета нашей страны».

К слову, об отношении к членству Грузии в НАТО. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle отметил, что Запад в 2008 году на саммите в Бухаресте, очевидно, совершил ошибку, которая привела к августовской войне в Грузии и сегодняшней ситуации в Украине:

«Решение не открывать дорогу к членству Украине и Грузии принималось просто – Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози сказали «Nein» и «Non». Помню, покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался и вступил с немецкой делегацией в спор. После этого выработали известный всем компромисс – пообещали вступление, но не обозначили конкретных сроков. Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины».

Впрочем, Ильвес также считает, что сегодня у Грузии меньше шансов вступить в НАТО, чем было в 2008 году. И дело не в ультиматумах России:

«План действий по подготовке к членству не просто процесс трансформации вооруженных сил. Он касается и состояния демократии в стране. По этому параметру Грузия едва ли смогла бы вступить в НАТО. За последние годы положение с верховенством права там заметно ухудшилось. Грузинскому руководству было бы трудно доказать членам НАТО, что Грузия разделяет их ценности. Это в годы холодной войны страна с дефицитом демократии могла вступить в альянс, но сегодня – нет», – считает бывший эстонский лидер.

В этом отношении, говорит Ильвес, сегодня у Украины гораздо больше шансов, чем у Грузии получить поддержку со стороны альянса.