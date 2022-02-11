Битва за мандат: где густо, а где пусто

Вчера в Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва. Вопреки многочисленным прогнозам, претендентов меньше, чем было на двух предыдущих выборах в законодательное собрание – менее четырех человек на депутатский мандат.

Вчера завершился период выдвижения кандидатов в депутаты парламента Абхазии. Ошиблись не только любители преувеличений, предрекавшие, что на этой неделе будет выдвинуто аж сто кандидатов, но и, скажем так, реалисты, которые на основе анализа итогов предыдущих приемных дней в Центризбиркоме республики полагали, что за четыре дня список претендентов пополнится человек на двадцать. Но в реальности эта цифра оказалась много меньше.

Итак, после того, как «Эхо Кавказа» в последний раз обращалось к данной теме, в понедельник, 7 февраля, по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй) был выдвинут всего один кандидат – Джони Смыр, во вторник двое – Гунда Цвижба по избирательному округу № 32 (Очамчырский) и Шабат Джикирба по избирательному округу № 9 (Восточный в Сухуме). В среду политическая партия «Апсны» представила документы в поддержку своего председателя, бывшего вице-президента республики Виталия Габния по избирательному округу №8 (Маякский) и Астамура Джугелия по избирательному округу №16 (Дурипшский). А в четверг, 10 февраля, претендентов оказалось ноль.

Если сопоставить ситуацию с тем, что в первые пять приемных дней было выдвинуто 80 претендентов, то невольно вспоминается поговорка «где густо, а где пусто». Впрочем, она вполне применима и к тому, как распределись кандидаты по избирательным округам. Самым конкурентным оказался столичный округ №7 (Библиотека). Там намерены баллотироваться девять человек. Еще в одном округе, Маякском, – восемь, в Аацынском – семь. Безальтернативными остались округа №5 (Сухум, Синопский) и №10 (Пицундский) – там выдвинуто по одному кандидату, Лаша Ашуба и Даут Хутаба соответственно.

По данным Центризбиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий, представивших собственных претендентов на съездах и собраниях. «Амцахара» выдвинула девятерых, партия ЭРА – двоих, «Апсны» – тоже двоих, а Народная партия Абхазии и «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» – по одному. Остальные шесть политических партий, которые имели возможность выдвигать кандидатов, не воспользовались ею: Форум народного единства Абхазии, «Единая Абхазия», «Айтаира», КПРА, «Айнар», «Акзаара».

Итак, от партий на выборы идет 15 человек, но если учесть, что Астамур Какалия выдвигался и инициативной группой, то на мандаты депутатов претендуют в общей сложности 134 человека. И даже если они все будут зарегистрированы ЦИК, это в любом случае меньше, чем на выборах 2012 года (148) и 2017 года (142).

На перевыборы идет и почти половина депутатов действующего парламента шестого созыва – 17 человек. Многих из них «Эхо» уже называло, поэтому остановимся на наиболее известных и активных из тех, кто не стал нынче баллотироваться. Это спикер Валерий Кварчия, вице-спикер Михаил Сангулия, а также Валерий Агрба, Батал Табагуа, Алмас Джапуа, Алхас Джинджолия, Гиви Кварчия, Дмитрий Ардзинба, Омар Джинджолия, Леонид Чамагуа, Каха Пертая.

Многие наблюдатели сейчас обсуждают, в каких избирательных округах развернется наиболее острая и принципиальная борьба между сильными соперниками. «Эхо Кавказа» поговорило об этом с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, который принимал участие в работе многих избирательных команд в разные годы. Он отметил, что многие не видят смысла вступать в конкуренцию с действующими депутатами, которые хорошо зарекомендовали себя в своем избирательном округе:

«Лаша Ашуба, еще будучи депутатом городского собрания, по этому микрорайону очень много работал, помогал много людям. Беспокоился об освещении и ремонте улиц. То есть население, избиратели его хорошо знают.

– А в Пицунде почему только один кандидат?

– В Пицунде я не знаю, в чем причина. Возможно, там была достигнута коллективная договоренность: сегодня мы тебе поможем, завтра ты нам поможешь…

– Ну, хорошо, а почему в некоторых округах девять человек выдвинуто, восемь, семь… То есть люди считают, что именно там у них есть опора какая-то?

– Да, многие считают… Если взять вот этот округ «Библиотека» – я там ситуацию знаю, работал когда-то в командах кандидатов, – все выдвинувшиеся считают себя проходными. А это очень сложный округ, и там непредсказуемо – никто не знает, кто за кого будет».

Наблюдатели предполагают, что упорная борьба развернется и в округе №26 (Драндском) между Адгуром Харазия и Ильей Гуния. Агрба продолжил:

«Очень сильная борьба будет в Кындыгском округе между Резо Зантария и Гарри Кокая. Сильная борьба предстоит по Ткуарчальскому второму округу, где Герман Качарава, Тимур Ткебучава и Абесалом Кварчия. Большая борьба развернется между Каном Кварчия и Давидом Пилия. И в этом округе №9 в Сухуме еще идет Саид Гезердава – мне кажется, как депутат он был бы очень полезен парламенту».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия