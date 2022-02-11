Грузинской власти напомнили о грузинской мечте

Профильные НПО Грузии призывают парламент вернуться к реформированию судебной власти и избирательной системы. Власть напоминает о причинах своего отказа от соглашения Мишеля, считая при этом, что достаточные реформы уже провела сама.

Ряд неправительственных организаций Грузии, в частности, «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Демократическая инициатива Грузии», в очередной раз призвали власти не откладывать выполнение взятых на себя обязательств.

Днем ранее после встречи с НПО с заявлением по этому же вопросу высказался посол ЕС в Грузии Карл Харцель, который, комментируя процесс невыполнения условий документа «Путь будущего для Грузии», больше известного как документ Шарля Мишеля, отметил необходимость ускорения реформ «в деле построения сильной демократической страны».

В парламентском большинстве «Грузинской мечты» считают иначе. Лидер партии Ираклий Кобахидзе в прямом эфире Palitranews подверг резкой критике оппозицию, действия которой, по его словам, сделали невозможным исполнение нескольких пунктов важного документа. В целом обсуждение изменений в Конституцию может быть отложено как минимум до 2023 года, предположил политик:

«Мы тщательно выполняли все пункты соглашения от 19 апреля, до отзыва нашей подписи под документом. Что послужило причиной этого шага, хорошо известно – игнорирование соглашения «Нацдвижением» в течение ста дней стало причиной аннулирования соглашения с нашей стороны».

В это же время, по мнению политика, основной этап реформирования судебной системы завершен, остальное можно успеть до выборов 2024 года:

«С 2012 года суд претерпел фундаментальные и радикальные изменения. Что касается судейского корпуса, то, пока у оппозиции было ощущение, что они обладают высокой степенью контроля, она требовали сохранения существующих судей. Но, когда они увидели, что потеряли контроль, конкретные судьи стали для них неприемлемыми. Сейчас судебная власть обновлена примерно на 2/3. Нам нужны доказательства, что в суде существуют системные проблемы, которые никто никогда не представлял. Все разговоры о том, что систему контролирует «клан», «что-то происходит» – чисто советские, большевистские методы, что характерно для ЕНД и аффилированных с ним организаций».

По мнению оппозиции, отговорки властей свидетельствуют о паническом страхе утраты власти. Глава Республиканской партии Хатуна Самнидзе считает, что заявление Ираклия Кобахидзе равнозначно приостановке реформ:

«Грузинская мечта» запомнилось всем неисполнением обещаний, отзывом своих подписей и страхом потери власти. Конституционные поправки и реформа суда были согласованы всем оппозиционным спектром и правительством, но партия власти использует это для шантажа оппозиции. Конституционные изменения жизненно важны, они открывают путь к многопартийному парламенту, коалиционному правительству, но это пугает «Грузинскую мечту», и она сделает все, чтобы не принимать изменения или принимать их, когда захочет или когда не будет ощущать угрозы».

«Грузинская мечта» считает сегодняшнюю ситуацию в суде почти идеальной, а разговоры о влиянии власти на суды – мифом, придуманным неправительственными организациями, говорит Гванца Цулукидзе, директор юридических программ «Демократической инициативы Грузии»:

«Значение документа Шарля Мишеля огромно, и это один из важных механизмов интеграции Грузии в Европейский союз и своего рода индикатор того, как страна может укрепить свои демократические институты. К сожалению, правящая партия вышла из соглашения, что затормозило демократизацию страны. По моему мнению, этот отказ стал очередным звеном продолжения вредной практики отхода властей от евроатлантической интеграции».

С аналогичной позицией сегодня выступила депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая выразила свою обеспокоенность отходом Грузии от демократических норм и ее движением в направлении авторитарных режимов соседних стран.