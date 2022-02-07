В судебной реформе нашли необходимость и недостаточность

Парламентское большинство возобновило обсуждение реформы судебной системы. С оппозицией достигнуто соглашение по созданию рабочей группы. Впрочем, не все уверены, что у этого сюжета счастливая развязка.

В главном пункте соглашения Мишеля от 19 апреля между властью и оппозицией говорилось о конкретных шагах по реформированию судебной власти. Однако после муниципальных выборов процесс застопорился – по всей видимости, главную роль сыграла убедительная победа власти над оппозицией.

На встрече парламентского большинства с оппозицией в парламенте стороны вновь обсудили судебную реформу, и, как заявил председатель фракции «Грузинской мечты», была достигнута договоренность о создании соответствующей рабочей группы.

«Причина всех разногласий заключалась в том, что мы так и не создали документ с оценкой того, как шли судебные реформы прежде. Соответственно, мы решили представить в течение месяца оценочный и аналитический документ, касающийся всех четырех волн судебной реформы. Естественно, если мы договоримся по каким-либо вопросам, мы предложим изменения. Вместе с тем мы продолжим обсуждать то, о чем мы не можем договориться», – заявил Мамука Мдинарадзе.

Возобновление диалога между партиями в парламенте в отношении судебной реформы заинтересовало часть оппозиции. Паата Манджгаладзе, депутат парламента от фракции «Группы реформ» и генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели», считает, что игнорирование оппозицией этой темы играет на руку власти, которая не очень заинтересована в реформе судебной власти, где она контролирует большую часть судейского корпуса:

«Власть использует судебную систему как механизм давления на оппозицию. Документ Мишеля от 19 апреля предполагал конституционное реформирование как избирательной, так и судебной системы, однако «Грузинская мечта» уклонилась от исполнения взятых на себя обязательств. Теперь их риторика изменилась. Они предлагают оценить проделанную работу по реформированию системы правосудия, создать документ. Мы спросили, их ли это инициатива или она исходит от международных партнеров, но не получили четкого ответа. Но, в любом случае, они настроены проблему обсуждать».

Эксперты с известной долей скепсиса восприняли инициативу властей. По мнению политолога Гии Хухашвили, оппозиция рискует оказаться в роли участника ритуальных танцев партии власти.

«Со стороны Запада есть фундаментальное требование к судебной реформе, связанное с тем, что доверие к судебной системе очень низкое и это порождает комплекс проблем. На самом деле, в нашем случае мы имеем дело со злокачественной опухолью, когда помогает только оперативное вмешательство, а не примочки. Судебная власть является авгиевой конюшней, где измажут любого чистого человека. Поэтому речь со стороны оппозиции может идти только о фундаментальной реформе. Все участники должны быть пропущены через репутационный фильтр, в особенности это касается действующих судей, уличенных не раз в вынесении политически мотивированных вердиктов», – подытожил Гия Хухашвили.

Как полагают в «Грузинской мечте», достижение соглашения возможно до конца месяца, что должно быть оформлено в виде политического соглашения в течение весенней пленарной сессии парламента.

Тем временем сегодняшнее решение комитета по процессуальным вопросам, который поддержал лишение депутатских полномочий трех членов оппозиции – Елены Хоштария, Бадри Джапаридзе и Шалвы Нателашвили, лишь усилило позиции скептиков.

Обсуждение этой темы продолжится в парламенте на следующей неделе, вопрос будет поставлен на голосование на пленарном заседании.