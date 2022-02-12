Коронавирус в Грузии: 20 326 новых случаев заражения, 57 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 20 326 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 65,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 30,88%, за две недели – 31,06%, за семь дней – 33,18%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 438 353.

Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 535. В Имерети выявили 3 269 случаев заражения, в Аджарии – 1 488, в Самегрело и Земо Сванети – 1 337, в Квемо Картли – 1 145, в Кахетии – 1 127, в Шида Картли – 1 079, в Гуриии – 572, в Мцхета-Мтианети – 370, в Самцхе-Джавахети – 307, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 97.

От ковида умерли еще 57 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 516.

Выздоровели 48 468 человек, их общее число выросло до 1 226 619.

На данный момент в Грузии 196 192 активных случаев коронавируса. Из них 6 100 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 261 пациента тяжелое, 278 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 758 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 188 334 лечатся на дому.