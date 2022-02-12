Россия перебросила в Абхазию 1,5 тысячи военных для проведения учений

До 1,5 тысячи российских военнослужащих прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия для участия в военных учениях. Маневры проходят в горах на полигоне села Цебельда.

«Всего в учении принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», беспилотные летательные аппараты», - сказано в заявлении Минобороны России.

Цели батальонных учений обозначены следующие: проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий.

В заявлении не уточняется, покинут ли подразделения ЮВО Абхазию по окончании маневров.

Российская армия проводит крупные военные учения в Южном военном округе и в Беларуси, готовится начать маневры в Средиземном и Черном морях. Все это происходит на фоне кризиса в отношениях с соседней Украиной и западными странами, которые подозревают Москву в подготовке к войне. Маневры пройдут и на полигоне в самопровозглашенной республике Южная Осетия.