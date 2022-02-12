Новости
Россия перебросила в Абхазию 1,5 тысячи военных для проведения учений
До 1,5 тысячи российских военнослужащих прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия для участия в военных учениях. Маневры проходят в горах на полигоне села Цебельда.
«Всего в учении принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», беспилотные летательные аппараты», - сказано в заявлении Минобороны России.
Цели батальонных учений обозначены следующие: проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий.
В заявлении не уточняется, покинут ли подразделения ЮВО Абхазию по окончании маневров.
Российская армия проводит крупные военные учения в Южном военном округе и в Беларуси, готовится начать маневры в Средиземном и Черном морях. Все это происходит на фоне кризиса в отношениях с соседней Украиной и западными странами, которые подозревают Москву в подготовке к войне. Маневры пройдут и на полигоне в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
- Абхазия и Южная Осетия не контролируются центральными властями Грузии с 1990-х годов. В 2008 году, после августовской войны с Грузией, Москва признала независимость этих территорий. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и принял закон «Об оккупированных территориях».
Другие новости дня
Париж запретил въезд противникам ограничений по коронавирусу
Французская полиция остановила больше пятисот машин, которые ехали на протест в Париж. Водители называют свой автопробег - «конвоем свободы». Они выступают против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Активисты планировали блокировать дороги Парижа, но полиция запретила им въезд. На въездах в город поставили блокпосты. На улицах Парижа установили водометы.
Подобные акции в Европе начались после протестов в Канаде. Там дальнобойщики перекрыли главный мост в Соединенные Штаты. Через него проходит примерно четверть товарооборота между странами. Протестующие в Канаде также выступают против карантинных мер. Они недовольны новыми правилами, согласно которым, все водители грузовиков должны быть вакцинированы.
Из-за блокады в провинции Онтарио ввели чрезвычайное положение. Власти угрожают участникам акции суровым наказанием.
В югоосетинский ЦИК поступило уведомление от инициативной группы Аслана Кутарова
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению Аслана Кутарова на пост главы республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 17 февраля в 15.00 по выдвижению Кутарова Аслана Евриковича кандидатом в президенты», - сообщил агентству «Рес» сегодня, 12 февраля, член ЦИК Игорь Чочиев.
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также 16 инициативных групп.
Еще один претендент на пост югоосетинского президента Анатолий Джиоев уведомил накануне через своего представителя ЦИК, что собрание, назначенное на 12 февраля, не состоится в связи с тем, что он отказывается участвовать в президентской кампании.
«Повар Путина» потребовал от ЕС удалить сообщение о его связи с «ЧВК Вагнера»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в общий суд Евросоюза с требованием удалить текст о включении в санкционные списки «ЧВК Вагнера», где предпринимателя называют спонсором этого формирования. Об этом говорится в сообщении группы «Конкорд», принадлежащей предпринимателю.
В тексте отмечается, что утверждения Совета ЕС – голословны, а «ЧВК Вагнера» не существует. В российских судах было доказано, что любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой, отмечают в «Конкорде». Распространители «фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов» должны быть наказаны, говорится в заявлении.
- Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его «поваром Путина». С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
Посольство Грузии в Украине перешло на чрезвычайный режим работы
Посольства и консульства Грузии в Украине перешли на чрезвычайный режим работы из-за эскалации ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 12 февраля.
«Учитывая высокую вероятность дальнейшей эскалации ситуации в Украине, посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе и Донецке (с резиденцией в Киеве) перешли на чрезвычайный режим работы», - сказано в заявлении.
Для находящихся в Украине граждан Грузии действует «горячая линия»: +380 (63) 376 77 68; +380 (93) 761 17 17.
В МИД заявляют, что готовы оказать соотечественникам «материально-техническую поддержку» в случае принятия решения об отъезде из Украины. Граждан Грузии призывают оставаться на связи с дипломатическим представительством для получения оперативной информации.
«Грузия внимательно следит за происходящими процессами в Украине. Мы остаемся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами, а также со странами-партнерами и организациями… Одновременно дипломатические представительства Грузии остаются в постоянном контакте с гражданами Грузии на местах и призывают их учитывать сложную ситуацию с безопасностью», - сказано в заявлении.
- За последние пару дней по меньшей мере десять стран вслед за США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.
- В большинстве случаев речь идет о рекомендациях, однако некоторые государства, например, Южная Корея, ввела полный запрет на поездки в Украину и потребовала уехать из страны, пригрозив наказанием. По информации «РИА Новости», Украину также покидают сотрудники российских консульств и дипломаты. Источник агентства при этом подчеркнул, что Москва предприняла аналогичный шаг «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации».
В Москве одобрили установку памятника Андрею Сахарову
В Москве комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника академику, диссиденту и нобелевскому лауреату Андрею Сахарову в сквере у Нескучного сада и здания президиума Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Против установки памятника Сахарову на утвержденной площадке выступал президиум РАН. Там считают, что это место не является достаточно публичным. Глава РАН Александр Сергеев предлагал установить памятник в центре Москвы на проспекте Сахарова. Представители комиссии заявили, что обсуждалось несколько площадок под установку монумента, а итоговый результат является «приемлемым для всех».
Ранее идею установки памятника Сахарову в Москве одобрил президент Владимир Путин. В 2019 году они распорядился организовать торжественные мероприятия, посвященные столетию академика, которое отмечалось в 2021 году.
Именем Сахарова назван проспект в Москве, где в начале 2010-х годов проходили массовые митинги оппозиции. В Москве работает Сахаровский центр, организующий выставки, лекции и другие просветительские проекты, он нередко сталкивается с противодействием властей, был признан НКО-«иностранным агентом». Именем Сахарова также названа премия за защиту прав человека, присуждаемая ежегодно Европарламентом.
В 2021 году Верховный суд России постановил ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций в стране - «Мемориал», которая ранее была признана «иноагентом». Общество было создано в январе 1989 года, а его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
США и ЕС заканчивают подготовку санкций против России
США и Евросоюз заканчивают подготовку санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, ограничения с некоторыми исключениями могут затронуть Сбербанк и ВТБ.
Отключение России от SWIFT не предусматривается. Собеседники агентства утверждают, что против этой меры выступали европейские страны. Кредиторы опасаются, что им не погасят долги на миллиарды долларов.
Кроме того, под ограничения могут попасть российские предприятия, занимающиеся экспортом в сфере обороны и технологий. На этом фоне США, в частности, предупредили производителей микросхем о возможных перебоях с поставками материалов для полупроводников из России.
Введение превентивных санкций против Кремля Белый дом не планирует.
- С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
- Соединенные Штаты и Евросоюз пригрозили России «небывалыми санкциями» в случае нападения на Украину.
- Москва отрицает планы вторжения и объясняет часть перемещений войск учениями. На фоне напряженности Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности в Европе. Выдвинутые требования западные дипломаты назвали невыполнимыми, каких-либо договоренностей пока не достигнуто.
Грузинская оппозиционная партия создает центр правовой помощи пенсионерам
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» создает в парламенте Грузии центр правовой помощи пенсионерам. Об этом на брифинге заявил лидер политического движения Георгий Вашадзе.
По его словам, центр будет запущен в понедельник, 14 февраля, и его функция будет заключаться в предоставлении квалифицированной юридической помощи пенсионерам и другим уязвимым группам. Связаться с ними можно будет через соцсети или по телефону «горячей линии». Возглавит службу член партии Теона Чалидзе.
«Любой пенсионер, лицо с ограниченными возможностями, вынужденный переселенец, кто столкнулся с правовыми проблемами, может связаться с нами, и мы детально разберем все проблемы. Сотни людей уже прислали нам информацию о своих кредитных проблемах. Как мы видим, очень часто люди бывают обмануты, страдают из-за несправедливых решений банков, поэтому годами угнетаются. Функция этого центра – защита ваших прав, дорогие пенсионеры», - сказал на брифинге Георгий Вашадзе.
МИД России «оптимизирует штат дипмиссий» на территории Украины
Российский МИД принял решение об оптимизации штата дипмиссий на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, Москва опасается провокаций со стороны Киева или третьих стран в отношении сотрудников российских загранучреждений на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.
Захарова также сообщила, что посольство России в Киеве и консульства продолжат выполнение основных функций.
Ранее в субботу «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщило, что российские дипломаты начали покидать Украину. Собеседник агентства предположил, что после официально объявленной странами Запада эвакуации, Россия также решила вывести сотрудников своих дипмиссий.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, допустил, что МИД может порекомендовать неосновному персоналу загранучреждений временно покинуть территорию Украину. Глава МИДа обосновал рекомендацию возможными провокациями со стороны «англосаксов» – в большинстве случаев Москва называет так представителей Великобритании и США.
За последние сутки не менее полутора десятков стран, включая Соединенные Штаты, Израиль, Великобританию, ряд государств ЕС рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за опасений военного конфликта с Россией.
Вашингтон заявил о риске вторжение российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.
Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз пригрозил России санкциями в случае агрессии в отношении соседнего государства. При этом, по словам госсекретаря, Вашингтон пока не знает о том, принял ли российский президент решение о вторжении.
Украинский МИД призвал граждан сохранять спокойствие в стране и не сеять панику. «Вооруженные Силы Украины постоянно следят за развитием событий и готовы отразить любые посягательства на территориальную целостность и суверенитет», – говорится в заявлении ведомства.
В Южной Осетии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия составил 33. Днем ранее суточный прирост составлял - 77 заболевших.
«В ПЦР лаборатории за сутки провели 178 исследований, общее число зараженных коронавирусом достигло 13 605, из них выздоровели - 11 715», - сказали агентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 890 жителей республики, 200 человек - сняты с учета медиков.
Резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в республике наблюдался с начала января. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 65 501 исследование на COVID-19. До 14 февраля в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты школы и детсады.
Из-за коронавируса более 45% школ Грузии переведены на дистанционку
В Грузии 949 школ переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса – это более 45% от всего числа частных и государственных образовательных учреждений в стране. Об этом сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе Минобразования.
«Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходят на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.
За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 6,5% учителей, что является беспрецедентным показателем. Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 5,8%. Что касается учащихся школ, здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 2,1% до 2,5%.
На данном этапе 135 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ.
Более чем в 400 учреждениях регулярное тестирование педагогов на ковид проводят школьные врачи, которые прошли переподготовку. В остальных случаях за процесс отвечают представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Учителя, которые перенесли коронавирус или полностью вакцинированы, должны делать ПЦР-тесты раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или невакцинированные, – один раз в неделю экспресс-тестом.
Со дня гибели саночника Нодара Кумариташвили прошло 12 лет
Ровно 12 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили, попавшего в аварию на санно-бобслейной трассе во время проведения Олимпиады в Ванкувере.
Трагедия произошла 12 февраля 2010 года в городе Уистлер, где расположен канадский центр санного спорта, во время тренировочного заезда. 21-летний саночник, входящий в число 50 лучших спортсменов мира, вылетел с трассы на скорости более 140 км в час, пишет агентство «Новости-Грузия». Когда Кумариташвили входил в последний поворот трассы под углом в 270 градусов, он потерял управление, и его сани ударились о ледяной борт. При этом спортсмен выпал из саней, перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кумариташвили скоропостижно скончался в госпитале.
Произошедшее потрясло весь спортивный мир. Серьезно рассматривался вопрос отказа от участия в Олимпиаде сборной Грузии. В конечном счете команда все же решила выступить в Ванкувере. На церемонию открытия XXI зимних Олимпийских игр все грузинские атлеты вышли в черных траурных повязках. Собравшиеся на стадионе зрители встретили членов делегации овациями, а позже почтили память Кумариташвили минутой молчания.
Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. Высказывались сомнениями по поводу безопасности трассы в Уистлере. Организаторы перенесли место старта и переделали лед на 16-м вираже, где произошла авария. Тем не менее, вскоре следствие признало произошедшее несчастным случаем.
Победителем среди саночников в Ванкувере стал немец Феликс Лох. Сейчас – трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, но в 2010-м он выиграл первое «золото» Игр. Медаль он переплавил, разделив на две. На одной из них выгравировали портрет Нодара и годы жизни. Эту золотую медаль он подарил семье Кумариташвили, приехав на поминки в Грузию, как и другие саночники со всего мира.
В этом году Грузию на Олимпиаде в Пекине представляет двоюродный племянник Нодара, 21-летний Саба Кумариташвили. В первой попытке он показал 30-й результат, во второй и третьей – 31-й. В топ-20 финалистов молодой спортсмен не попал.
Имя Нодара Кумариташвили носит горнолыжная трасса в Бакуриани - это популярный зимний курорт, где родился и вырос саночник. Ежегодно 12 февраля сотни людей, включая руководство Олимпийского комитета Грузии, приезжают в Бакуриани, чтобы побывать на могиле спортсмена и почтить его память.
В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы
В Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента. Об этом сообщаeт Reuters со ссылкой на Центризбирком страны.
Ранее в пятницу, 11 февраля, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередном заседании Халк маслахаты – верхней палаты парламента – заявил о том, что принял непростое решение дать дорогу молодым руководителям. Туркменский президент также отметил, что два года назад достиг возраста пророка – 63 года.
Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана в 2007 году. На сессии парламента президент отметил, что был избран ровно 15 лет назад. СМИ пишут, что так туркменский лидер намекнул о своей усталости.
В 2016 году парламент Туркменистана отменил ограничение на срок полномочий президента, а в конституцию были вынесены поправки об увеличении президентского срока с пяти до семи лет.
У президента Туркменистана есть единственный сын Сердар Бердымухамедов. Он занимает пост вице-премьера по экономике. В ноябре прошлого года президент поручил сыну контролировать нефтегазовый комплекс страны.
Гурбангулы Бердымухамедов носит титул «Аркадаг» – покровитель. Его предшественник, первый президент страны Сапармурат Ниязов носил титул Туркменбаши – главы всех туркмен.
Туркменистан считается одним из самых закрытых государств. Оно постоянно усиливает контроль за доступом граждан к информации, пытаясь воспрепятствовать утечкам сведений из страны и одновременно блокируя сообщения из-за рубежа, содержащие критику действий Ашхабада. Крупные социальные сети, включая Facebook, Twitter, а также YouTube и независимые новостные агентства остаются заблокированными в течение многих лет.
Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно записывал ролики, в которых сам исполнял песни. Например, в 2019 году президент вместе с внуком спел песню про своего коня по кличке Ровач. В репертуаре президента есть рэп про пользу спорта и песня к 8 марта.
Коронавирус в Абхазии: 394 новых случая заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 599 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 394 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 87 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 80 и женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 12 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 422 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39 867 человек.
Коронавирус в Грузии: 20 326 новых случаев заражения, 57 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 20 326 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 65,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 30,88%, за две недели – 31,06%, за семь дней – 33,18%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 438 353.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 535. В Имерети выявили 3 269 случаев заражения, в Аджарии – 1 488, в Самегрело и Земо Сванети – 1 337, в Квемо Картли – 1 145, в Кахетии – 1 127, в Шида Картли – 1 079, в Гуриии – 572, в Мцхета-Мтианети – 370, в Самцхе-Джавахети – 307, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 97.
От ковида умерли еще 57 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 516.
Выздоровели 48 468 человек, их общее число выросло до 1 226 619.
На данный момент в Грузии 196 192 активных случаев коронавируса. Из них 6 100 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 261 пациента тяжелое, 278 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 758 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 188 334 лечатся на дому.
Полный карантин не объявляли – в Патриархии Грузии прокомментировали сообщения СМИ
Информация о полном карантине в Патриархии Грузии является преувеличением. Об этом говорится в заявлении Службы по связям с общественностью патриархии, распространенном в ответ на сюжет телеканала «Мтавари».
«Определенные ограничения в Патриархии Грузии были установлены с начала пандемии, и они действуют по сей день… Исходя из сложности ситуации с пандемией, в разное время действовали разные по строгости ограничения. В настоящее время ограничения в патриархии ужесточены», - сказано в заявлении.
Там же отмечается, что о «полном карантине» речи не идет, поскольку разные структуры патриархии продолжают работу в штатном режиме: служба по связям с общественностью, канцелярия, секретариат, отдел по связям с пенитенциарными учреждениями.
В заявлении подтверждается, что у нескольких монахинь монастыря, расположенного на территории Патриархии Грузии, подтвержден коронавирус. Отмечено также, что «монастырь изолирован и не связан со зданием, где находится патриаршая резиденция».
«Что касается нынешнего состояния здоровья Католикоса-Патриарха всея Грузии, то его личный врач Цисана Шартава заявила: «Самочувствие удовлетворительное», - сказано в заявлении.
Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена
По сообщению Кремля, в субботу состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе американской стороны.
Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре сообщил на брифинге в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в разговоре главы государств могут обсудить ситуацию вокруг Украины.
На брифинге Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, их завершение намечено на 20 февраля. Руководство США рекомендовало гражданам своей страны покинуть Украину, сделать это советуют в течение ближайших 48 часов.
Незадолго до брифинга NBC News и PBS со ссылкой на анонимных чиновников из администрации президента сообщили, что вторжение России может начаться в начале следующей недели. Салливан эту информацию не подтвердил.
Путин и Байден в последний раз беседовали по телефону в конце прошлого года. В начале декабря они провели переговоры в режиме видеоконференции, а в июне 2021 года встречались в Женеве.
Москва категорически отрицает, что планирует войну с Украиной. Лидеры самопровозглашенных республик востока Украины утверждают, что Киев может готовить наступление на их позиции. В Киеве это отрицают.
Из-за штамма «омикрон» в Патриархии Грузии объявили карантин
Карантин объявлен в Патриархии Грузии из-за быстрых темпов распространения омикрон-штамма коронавируса. Информацию телеканалу «Мтавари» подтвердил секретарь предстоятеля Грузинской православной церкви Михаил Ботковели.
«Карантин был объявлен после того, как «омикрон» стал очень актуальным. Очень многие, в том числе и я, заболели коронавирусом. Все это было связано с объявлением карантина, вход максимально ограничили», - сказал Ботковели.
По его словам, случаи были зафиксированы, в том числе, и в монастыре, расположенном во дворе патриархии.
«У патриарха коронавирус не подтвержден», - добавил Ботковели.
- В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. В декабре 2021 года здесь выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом, после чего начался взрывной рост заболеваемости. Ежедневно в среднем фиксируется по 20 тысяч новых случаев заражения. В целом за время пандемии в Грузии выявили 1 418 027 случаев заражения (32,19% населения), от осложнений болезни умерли 15 459 пациентов.
Прокуратура Чечни запросила 6 и 8 лет двум геям, обвиненным в терроризме
На заседании Ачхой-Мартановского суда Чечни в пятницу гособвинение запросило реальные сроки братьям 20-летнему Салеху Магамадову и 18-летнему Исмаилу Исаеву. Родных братьев, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход, обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Прокуратура требует для Салеха Магамадова 8,5 лет лишения свободы. Первые два года из которых он должен провести в колонии, остальные в колонии строгого режима. Исмаилу Исаеву требуют назначить 6,5 лет колонии общего режима. Разница объясняется тем, что на момент совершения вменяемого преступления Исаев был несовершеннолетним. Оглашение приговора назначено на 18 февраля.
Подсудимые вину не признают, настаивая на фальсификации уголовного дела. Защита братьев уверена, что в деле нет объективных доказательств их вины. Адвокат Марк Алексеев заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей. По его мнению, следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооруженном формировании.
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале 2021 года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
- Правозащитный центр «Мемориал» (в России внесен в список «иноагентов», но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными.
В Латвии приняли закон о компенсации жертвам Холокоста
Парламент Латвии принял закон о компенсации жертвам Холокоста. Согласно документу, еврейская община Латвии с 2023 года в течение десяти лет получит до 40 миллионов евро.
Деньги будут направлены компенсацию утраченного имущества, социальную и материальную помощь пережившим Холокост, а также финансирование еврейских школ, восстановление зданий и культурные проекты.
Решение латвийского парламента приветствовал Госдепартамент США.
До Второй мировой войны в Латвии проживало 95 тысяч евреев. Большинство из них были убиты во время оккупации фашистской Германией. Сейчас еврейская община страны насчитывает девять с половиной тысяч человек.
Переговоры о компенсации латвийским жертвам Холокоста продолжались с 2005 года. Помимо представителей Латвии в них принимали участие представители Соединённые Штаты и Израиль.
Япония и Нидерланды призвали своих граждан срочно покинуть Украину
МИД Японии призвал своих подданных покинуть Украину при первой же возможности. Токио повысил уровень опасности нахождения в украинских населённых пунктах для японцев до четвёртого, максимального.
Со схожим сообщением выступил и посол Нидерландов в Киеве.
Заявления прозвучали через несколько часов после призыва президента США Джо Байдена к согражданам незамедлительно покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу» предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе.
- С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
- Москва отрицает планы вторжения и объясняет перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, но каких-либо договоренностей пока не достигнуто.
Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан.
По информации МИД Грузии, на встрече обсуждались обстановка с безопасностью в регионе, события вокруг Украины, была еще раз зафиксирована твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Разговор также коснулся американо-российского диалога по вопросам безопасности и тесном сотрудничестве США с партнерами в этом процессе. Давид Залкалиани поблагодарил правительство США за тесную координацию в рамках диалога с Россией и за поддержку Грузии.
По сообщению МИД, на встрече ещt раз было подчеркнуто прочное стратегическое партнерство между Грузией и США, которое имеет решающее значение для общих интересов обеих стран, а также для региональной и евроатлантической безопасности.
На встрече было отмечено, что, «несмотря на российскую оккупацию, при поддержке США Грузия предприняла важные шаги в направлении укрепления демократических институтов и экономического развития, а также европейской и евроатлантической интеграции».
На встрече также была рассмотрена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества.
В Афганистане задержаны двое журналистов, работавших с ООН
В Афганистане задержаны двое журналистов, работавших с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Детали инцидента не раскрываются. В сообщении в твиттере управления отмечается, что организация предпринимает все возможное для разрешения ситуации.
Афганская пресса пишет, что в Кабуле пропал бывший корреспондент корпорации Би-би-си Эндрю Норт. Он сотрудничал с ООН. По данным журналистов, вместе с Нортом были задержаны восемь иностранцев. СМИ отмечают, что миссия ООН ведет переговоры об их освобождении с захватившим власть движением «Талибан». Оно признано террористическим и запрещено в России и других странах мира. Талибы ситуацию пока не прокомментировали.
«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Талибы обещали соблюдать права человека и защищать свободу СМИ, но вскоре после прихода к власти ввели ограничения во многих сферах общественной жизни.
По данным организации «Репортеры без границ» и Ассоциации свободных журналистов Афганистана, за время правления талибов закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. Правозащитники говорят, что «Талибан» навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.
За последние 10 лет в Афганистане погибли не менее 17 журналистов. По меньшей мере два сотрудника медиа, которых убили в Афганистане в 2020 году, а именно корреспондент афганской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода Элиас Дайи и фрилансер Рахматулла Никзад – получали перед смертью угрозы от талибов.
Западные страны не признают власть «Талибана». Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
В Южной Осетии Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты
В здании цхинвальского Дома культуры (Совпроф) сегодня прошло собрание инициативной группы по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», на собрании было зарегистрировано 120 человек, тем самым был преодолен минимальный порог в 100 человек для правомерного проведения собрания.
Согласно закону, были избраны председатель собрания – Гульнара Козаева, и секретарь – Виктория Тотоева, также были выбраны члены президиума инициативной группы и уполномоченные представители претендента на президентский пост.
Участники встречи единогласно поддержали Давида Санакоева в качестве кандидата в президенты.
«Спасибо большое всем, кто пришел, мне очень приятно всех видеть. Я понимаю, какая это ответственность, и я обещаю, что буду идти по этому пути до конца, не сделав ни шагу назад.
Вместе мы сможем решить все, главное – не замалчивать проблемы и решать их, стоя рядом друг с другом. У нас есть понимание как это сделать, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, чтобы все исправить. Если люди будут жить по закону, то всем будет намного легче», – сказал Санакоев и добавил, что группа депутатов, придерживающихся оппозиционных взглядов, продолжает поддерживать друг друга и остается единой.
Санакоева пришли поддержать другие кандидаты на должность президента – Гарри Мулдаров, Алан Гаглоев и Александр Плиев.
Сегодня же в югоосетинский Центризбирком поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению на пост президента бывшего депутата парламента от «Единой Осетии» Бориса Тасоева. Встреча пройдет 16 февраля.
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Вора в законе «Нукри Гальского» выдворили из Украины
Из Украины выдворили грузинского вора в законе по кличке «Нукри Гальский». Он был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
По данным полицейских, 34-летний криминальный авторитет попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.
«Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения им преступного влияния провели мероприятия по задержанию вора в законе и доставили в Государственную миграционную службу Украины. Ночью, 10 февраля, гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом на въезд в Украину на 3 года», – сказано в сообщении.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.