После сильного землетрясения в Грузии зафиксировали несколько афтершоков

Афтершоки произошли после сильного землетрясения на юге Грузии, близ грузино-армянской границы.

Как сообщалось ранее, 13 февраля, в 22:25 по местному времени, в районе села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались по всей Грузии.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга, близ грузино-армянской границы после этого произошло еще шесть землетрясений, магнитуда которых колебалась от 3.1 до 4.5.

По информации мэра Дманисского муниципалитета, в селе Шахмарло обвалилась стена жилого дома. О других разрушениях пока не сообщается.

Подземные толчки ощущались и в Армении – в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре.

Как пишет Радио Азатутюн, с 14 февраля профессиональные группы сейсмической защиты МЧС Армении будут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных районов страны для выяснения возможных последствий землетрясения.