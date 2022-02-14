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В Армении создана рабочая группа по вопросам экспорта мацуна
В Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с экспортом армянского мацуна.
Как пишет Радио Азатутюн, необходимость такой группы возникла на фоне проблем с экспортом армянского кисломолочного продукта.
По словам и.о. главы офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении Кристине Гамбарян, после проведения законодательных изменений в Армении необходимо будет зарегистрировать мацун в качестве географического указания, после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу о взаимном признании грузинского мацони и армянского мацуна.
«Сейчас внесена поправка в закон о географических указаниях, которая изменила определение географического указания, что позволит производителям регистрировать название «мацун» в качестве географического указания. После этого мы надеемся, что в результате переговоров с грузинской стороной мы сможем взаимно признать и название «мацони» на нашей территории, в Республике Армения, и наше название «мацун» в Республике Грузия. Грузинская сторона представила нам соглашение под названием "Соглашение о взаимном признании и охране географических указаний Республики Армения и Республики Грузия"», – сказала Гамбарян.
По информации армянской стороны, экспортеры молочных продуктов из Армении в последние месяцы столкнулись с проблемами при транспортировке продуктов с маркировкой «мацун» через Грузию. Грузинские таможенники останавливали грузы, мотивируя это тем, что товар с географическим указанием «мацун» можно легко спутать с грузинским «мацони», которое зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания с 2012 года.
«До 2021 года для наших производителей никаких проблем не возникало. Почему препятствия возникли сейчас? У меня нет ответа на этот вопрос. Во всяком случае, грузинская сторона утверждает, что стали более жестко подходить к защите интеллектуальной собственности и что это является частью их политики», – отметила Гамбарян.
У Минэкономики Армении пока нет расчетов относительно того, какой ущерб понесли армянские производители молочной продукции в результате данной проблемы, которая возникла в последние полгода. Сами производители также не захотели об этом говорить. Согласно действующим в Армении законам, чтобы зарегистрировать мацун как географическое указание, необходимо обращение самих производителей.
Ранее сообщалось, что армянские производители начали экспортировать мацун в Россию через Грузию с надписью «Армянский горный йогурт».
Другие новости дня
Членам ЛДПР разосланы сообщения с призывом не верить в смерть Жириновского
ЛДПР разослала своим членам сообщение с призывом не верить в информацию о смерти Владимира Жириновского. 75-летний политик госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19 со 2 февраля. Несколько изданий сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии. В партии это отрицают.
О рассылке членам партии рассказал агентству РИА "Новости" первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов. По его словам, в ночь на 13 февраля злоумышленники распространяли сообщение о смерти Жириновского. По словам Каргинова, партия попросила МВД проверить, не нарушен ли этим закон.
Ранее несколько изданий сообщали, что Жириновский находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Партия это отрицает.
9 февраля, через неделю после госпитализации, партия отрицала, что политик находится в больнице. 11 февраля первый заместитель ЛДПР Василий Власов обратился к предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу (Гундяеву) с просьбой молиться за здоровье Жириновского.
Жириновский возглавляет ЛДПР с декабря 1989 года, тогда партия ещё называлась Либерально-демократической партией Советского Союза. Он больше всех остальных кандидатов, шесть раз, участвовал в выборах президента России, пропустив только кампанию 2004 года и избирался во все восемь созывов Государственной думы.
В 2019 году издание "Проект", чьё юридическое лицо позднее было признано российскими властями нежелательной организацией, рассказывало, что традиционно треть кандидатов от ЛДПР платят за своё выдвижение от партии. Его семья владеет недвижимостью на сумму около 10 миллиардов рублей, писало издание. В расследовании утверждалось, что карьера политика могла быть связана со спецслужбами, однако доказательств этому в тексте приведено не было.
CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине
Cпортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Российская фигуристка Камила Валиева будет выступать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.
МОК и ВАДА требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе, взятой ещё до начала Олимпийских игр в Пекине, нашли запрещённый препарат - триметазидин.
Выездная сессия Спортивного арбитражного суда с участием трёх арбитров прошла в воскресенье в онлайн-режиме в закрытом формате. Слушания продолжались около семи часов.
Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом её статуса "защищённой персоны", поскольку ей меньше 16 лет. Этот статус не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады нанесёт ей непоправимый вред. Спортивный арбитраж также указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".
15-летняя Валиева считается одной из фавориток соревнований.
Запрещённый препарат триметазидин – его назначают при проблемах с сердцем – был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК ,ВАДА и Международный союз конькобежцев.
В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих фигуристку. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.
Валиеву тренируют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, медицинский консультант группы – Филипп Шветский. Тутберидзе ранее заявила об абсолютной уверенности в том, что Валиева "невинна и чиста". "Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать", – сказала она.
- Российские спортсмены выступают в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Национальные флаг и гимн использовать запрещено – из-за многочисленных допинговых нарушений в отношении России введены санкции.
После сильного землетрясения в Грузии зафиксировали несколько афтершоков
Афтершоки произошли после сильного землетрясения на юге Грузии, близ грузино-армянской границы.
Как сообщалось ранее, 13 февраля, в 22:25 по местному времени, в районе села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались по всей Грузии.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга, близ грузино-армянской границы после этого произошло еще шесть землетрясений, магнитуда которых колебалась от 3.1 до 4.5.
По информации мэра Дманисского муниципалитета, в селе Шахмарло обвалилась стена жилого дома. О других разрушениях пока не сообщается.
Подземные толчки ощущались и в Армении – в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре.
Как пишет Радио Азатутюн, с 14 февраля профессиональные группы сейсмической защиты МЧС Армении будут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных районов страны для выяснения возможных последствий землетрясения.
Украина запросила встречу с Россией для обсуждения военной активности у границы двух стран
Киев запросил встречу с Москвой для обсуждения военной активности России у украинской границы. Это сделано в рамках международного соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Встреча в рамках так называемого Венского документа запрошена после того, как Москва не ответила в рамках соглашения на отправленный Киевом запрос о перемещении войск, - сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россия должна выполнять обязательства для снижения напряженности и укрепления безопасности участников договора, заявил украинский министр.
Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развертывания.
Вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию по поводу военной активности у границы и в аннексированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал. 13 февраля стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. Встреча по этому запросу назначена на понедельник, - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.
В случае, если Россия согласится участвовать во встрече, вести ее так же будет Польша. По итогам заседания государствам может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности.
Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва готовится к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.
- В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский больше часа беседовал с президентом США Джо Байденом о ситуации на границе с Россией. В сообщении Белого дома говорится, что лидеры согласились в необходимости продолжать переговоры и сдерживание в отношении Москвы.
В результате сильного землетрясения в Грузии разрушений нет
В Дманисском муниципалитете Грузии, где находился эпицентр землетрясения, произошедшего вечером 13 февраля, разрушений нет. Об этом заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.
В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.
Подземные толчки магнитудой 6,2 (ML) произошло в 22:25 по тбилисскому времени. Землетрясение ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.
Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Грузии в 22:25 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сильные толчки ощущались в Тбилиси.
По информации Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от села Самеба на юге Грузии. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
«Яблоко» объявило сбор подписей против войны России с Украиной
Партия «Яблоко» объявила сбор подписей против войны России с Украиной. Текст петиции опубликован на сайте партии. Адресатом станет «российское руководство», говорится в сообщении.
Подписи под обращение поставили председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии Николай Рыбаков, члены федерального политкомитета, в том числе Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова и сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев.
«Война с Украиной, которую готовит Путин, принесет горе людям, разрушит семьи, погубит тысячи жизней. В этой войне невозможно победить. Любой ее исход будет катастрофой для России, - говорится в обращении. - Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!»
Сбор подписей под обращением к руководству запланирован не только в интернете, но и в партийных офисах. В регионах, где это разрешено во время пандемии, «Яблоко» планирует проводить протестные акции.
В конце января еще одну петицию против войны опубликовал российский Конгресс интеллигенции. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» подписали больше пяти тысяч человек.
Западные разведки подозревают Россию в подготовке полномасштабного вторжения на территорию Украины. На брифинге на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть, до 20 февраля. Более 30 стран мира призвали граждан покинуть Украину или зарегистрировать свое пребыванием там на родине.
Москва обвинения отрицает и называет их провокацией. Поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины заявляют, что атаку готовит Киев - там это тоже отрицают.
Франк-Вальтер Штайнмайер вновь избран президентом Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье на второй срок избран президентом Германии. За него проголосовало существенное большинство членов Федерального собрания, которое избирает президента ФРГ. В него входят депутаты Бундестага и представители федеральных земель.
Кандидатуру социал-демократа Штайнмайера поддержали все ведущие партии - как входящие в правящую коалицию СДПГ, Свободные демократы и «Зеленые», так и оппозиционный союз ХДС/ХСС. Не поддержали ее правые популисты из «Альтернативы для Германии» и «Левые». В результате в поддержку Штайнмайера были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, - сообщает Deutsche Welle.
Штайнмайеру 66 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, был вице-канцлером. Участвовал в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, его именем названа так называемая «формула Штайнмайера» - один из планов по реализации Минских соглашений. Президентом ФРГ его избрали в 2017 году. У президента по конституции немного полномочий, но он воспринимается в германском обществе как моральный авторитет.
В своем выступлении после избрания Штайнмайер коснулся темы важности защиты демократии, а также отметил, что Европе сейчас угрожает война. Ответственность за эскалацию ситуации он возложил на Россию - в связи с ее агрессивными действиями в отношении Украины. Германский президент призвал вместе искать пути выхода из кризиса.
Депутат Госдумы из Чечни назвал главу Мещанского района Москвы «уродом»
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, недавно привлекший внимание угрозами расправой в адрес семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, позвонил главе Совета депутатов Мещанского района Москвы, члену «Единой России» Александру Закускину, и назвал его «уродом». Видео телефонного звонка опубликовано в соцсетях.
Поводом для оскорблений послужило нападение Закускина на 68-летнюю чеченку Салиму Юсупхаджиеву, торговавшую колбасой у мечети на проспекте Мира в Москве. По словам Юсупхаджиевой, Закускин стал пинать ее ящик, пообещал «депортировать в Чечню», а затем, как она утверждает, распылил ей в лицо перцовый баллончик, - сообщает Кавказ.Реалии.
«Такие не достойны вообще быть в этой партии [«Единая Россия]. Сейчас такой резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили о каких-то террористах, экстремистах и о тех, кто предает эту страну, это был бы один момент», - сказал Делимханов, который ранее угрожал Янгулбаевым тем, что им «отрежут головы» за деятельность, которую власти Чечни считают пособничеством терроризму. Угроз в адрес Закускина Делимханов, который сам входит во фракцию «Единая Россия», не высказывал.
В ходе разговора Закускин заверил депутата, что извинится перед пострадавшей и «приложит все усилия», чтобы загладить свою вину.
По данным ЧГТРК «Грозный», в отношении Закускина по запросу уполномоченного по правам человека Чечни будет проведена прокурорская проверка.
Как утверждает издание Baza, после публикации разговора с Делимхановым Закускину начали поступать угрозы. Неизвестные пишут ему, что ему «отрежут голову». Глава Мещанского района, как пишет Baza, написал заявление в полицию, а также сменил место проживания.
В Алматы прошел митинг в память о погибших в январских событиях
В Казахстане в воскресенье вспоминают жертв январских событий, когда массовые протесты против властей в ряде городов страны сменились беспорядками с погромами и стрельбой. По официальным данным, погибли более 200 человек.
В Алматы - городе, где было больше всего погибших - на центральной площади прошел митинг, в котором приняли участие несколько сот человек, сообщает Сибирь.Реалии. Он не был согласован с властями, однако разгонять его не стали. Участники акции потребовали расследовать январские события, освободить участников протестов, арестованных, по их мнению, незаконно, а также объявить импичмент президенту Касым-Жомарту Токаева, который после подавления протестов укрепил свою власть. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода - Радио Азаттык. Собравшиеся призвали также привлечь к суду полицейских, ответственных за пытки, и отдать под суд бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Некоторые участники акции принесли транспаранты и фотографии погибших во время январских протестов. На площадь пришли и матери погибших, раненых и задержанных молодых людей. Митинг начался с молитвы. Затем выступили активисты ряда оппозиционных партий и гражданских организаций.
Некоторые участники митинга призвали не расходиться до выполнения требований. Они, однако, разошлись после переговоров с представителями прокуратуры. Власти предложили митингующим сформировать инициативную группу и письменно передать требования.
Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть Хазрет Султан, где принял участие в поминальной молитве. Он повторил тезис о нападении «террористов», сказав, что правоохранительные органы расследуют гибель каждого человека.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.
- По просьбе Токаева в страну были введены войска России и ее союзников. Спустя несколько дней, после завершения беспорядков, войска были выведены.
- В ходе беспорядков и после их завершения бывший президент Нурсултан Назарбаев лишился практически всех должностей, которые он ранее занимал - он передал Токаеву пост главы Совета безопасности и лидера правящей партии. Свои посты потеряли и некоторые лица из окружения Назарбаева.
- По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти. Несколько правозащитных групп составляют списки погибших на основе данных, поступающих от родственников жертв, а также из открытых источников. В одном из списков не менее 173 фамилий. По словам правозащитников, большая часть погибших - молодые люди, среди убитых есть те, кто не имел отношения к протестным акциям.
- Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о жесточайших пытках под стражей.
Бен Ходжес: Резолюция Грузии в поддержку Украины «пустой лист»
Бывший глава вооруженных сил США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал Voice of America свое отношение к резолюции, принятой парламентом Грузии в поддержку Украины. По словам Ходжеса, этот документ не более чем «пустой лист».
«Я думаю, что это пустой лист. К сожалению, это бессмысленная резолюция. Эстония, Латвия, Литва - это тоже бывшие советские республики. Они без проблем говорят вслух о том, кто является агрессором и откуда исходит угроза. Грузия должна во что-то верить. Думаю, молодое поколение Грузии этого заслуживает.
Я прекрасно понимаю, что Грузия является соседом России. Понимаю. Эстония отделена от России рекой. У Норвегии есть граница с Россией и общие морские воды… Другие страны тоже соседи России, но им удалось найти выход. Грузия - маленькая страна с сильными солдатами и горным ландшафтом. Страна должна во что-то верить. Когда правительство отправляет резолюцию и поддерживает Украину, но не говорит, против чего оно выступает, я не знаю, насколько может быть ценна такая резолюция», - сказал Ходжес.
- 1 февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, подготовленную «Грузинской мечтой», 74 голосами. В документе Россия не упомянута, сообщает SOVA.
- «В резолюции парламент Грузии выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только для Украины, но и для регионального мира и безопасности», – отмечалось в сообщении пресс-службы.
- Текст резолюции был обнародован «Грузинской мечтой» 26 января и подвергся жесткой критике со стороны оппозиции. Впрочем власти комментарии своих оппонентов не учли.
CIT сообщает о переброске военной техники ближе к границе с Украиной
Россия продолжает перебрасывать военную технику ближе к границе с Украиной. Это утверждает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая опубликованные в соцсетях в последние дни видео.
В частности, утверждается, что к границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Как сообщалось ранее, в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа. На нескольких видео, опубликованных в соцсетях в последние дни, военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идет не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.
На других видео эксперты CIT также заметили передислокацию военных из Смоленской на юг Брянской области - также к границе с Украиной.
Ранее в Брянской области была замечена и техника 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова - одной из основных ударных сил российской армии.
Переброска техники по российской территории происходит на фоне масштабных военных учений в Беларуси - с участием российских военных и техники - а также начавшихся сегодня военно-морских учений в Чёрном море с участием нескольких больших десантных кораблей.
Представители властей США, со ссылкой на данные разведки, в последние дни заявляют о том, что Россия практически завершила сосредоточение своих ударных частей у границ с Украиной, и широкомасштабное вторжение в эту страну, которого опасаются на Западе, может начаться «в любой момент». По оценкам, общая численность российских войск у украинских границ превышает 120 тысяч. Издание Spiegel и ряд британских СМИ утверждали, со ссылкой на данные разведки, что вторжение может начаться уже 16 февраля. Официальный Вашингтон точных дат не называл. В Белом доме и Госдепартаменте заявляют, что по-прежнему верят в возможность убедить Россию избрать путь дипломатии. В то же время, США настоятельно рекомендуют своим гражданам покинуть Украину.
В России отрицают планы вторжения, утверждают, что российские войска имеют право перемещаться по своей территории, и обвиняют саму Украину в подготовке провокации или же наступления в Донбассе.
Госдепартамент: гражданам США «давно пора» покинуть Украину
Гражданам США «давно пора» покинуть Украину - в связи с угрозой крупномасштабного вооруженного вторжения России. Об этом заявил на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента. Его имя не называется, однако речь идет об официальной позиции Вашингтона - стенограмма брифинга опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США.
Чиновник подчеркнул, что начиная с 13 февраля посольство США в Киеве прекратит оказывать консульские услуги. В ограниченном режиме их продолжит оказывать американским гражданам консульство во Львове.
«События развиваются так, что для американских граждан - частных лиц - не просто пришло время покинуть Украину, им давно пора это сделать» - сказал представитель Госдепартамента. Он отметил, что, несмотря на дипломатические усилия США и их союзников, «все более вероятным представляется то, что ситуация развивается в направлении к активному конфликту».
Ранее Киев покинула часть персонала посольства США, однако часть дипломатов остается в столице Украины.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что остающиеся в Украине американские граждане не должны рассчитывать на то, что «в последний момент» их спасут американские военные. Ранее президент США Джо Байден категорически заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов не будут направлены в страну из-за риска конфликта с Россией, чреватого, по словам президента, «третьей мировой войной». При этом США продолжают оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения.
Госдепартамент США также сообщил, что Польша открыла для выезжающих из Украины американцев свою границу. Она позволит им пересекать ее без поданного заранее уведомления.
Авиасообщение Украины с другими странами также не прервано, в Госдепартаменте подчеркивают, что граждане США могут воспользоваться пассажирскими авиарейсами. Накануне нидерландский авиаперевозчик KLM объявил о приостановке полетов в Украину в связи с возросшими рисками, однако другие авиакомпании пока не объявляли об ограничениях.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что граждане США в составе наблюдательной миссии ОБСЕ покидают зону конфликта в Донбассе. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В последние дни официальные представители США заявляют об увеличении риска российского вторжения в Украину в ближайшие дни, однако подчеркивают, что полной уверенности в том, что такое вторжение будет предпринято, нет. Москва отрицает планы вторжения.
За последние несколько суток десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину. Россия сообщила об «оптимизации» численности сотрудников своего посольства в Киеве.
Российские лыжники выиграли эстафету на ОИ впервые со времён СССР
Российские лыжники в воскресенье одержали победу в эстафете 4x10 километров на Олимпийских играх в Пекине. Российская команда опередила сборную Норвегии, занявшую второе место, более чем на минуту. На третьем месте команда Франции.
Двукратным олимпийским чемпионом стал Александр Большунов - он ранее уже победил в одной из индивидуальных гонок. Золотые медали завоевали также Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Это первая победа российских лыжников в олимпийской эстафете после распада СССР. Советская сборная в последний раз побеждала в Лейк-Плесиде в 1980 году.
Накануне золотые медали в эстафете завоевали и российские лыжницы. Это первая победа россиянок после зимних Игр в Турине в 2006 году.
На Играх в Пекине из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства российские атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России. Использование государственной символики – флага и гимна – запрещено.
Югосетпотребнадзор выявил 40 новых заболевших коронавирусом
Суточный прирост заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия за последние два дня значительно снизился, Югосетпотребназдор выявил за сутки 40 новых случаев заражения коронавирусом.
«В ПЦР лаборатории провели 141 исследование, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 145 человек, из них выздоровели - 11 965», - сказали агентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 680 жителей республики, 250 человек - сняты с учета медиков.
- Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 65 642 исследования на COVID-19. С 14 февраля в республике возобновляют работу школы и детсады, при этом пока остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Ираклий Кобахидзе не планирует визит в Украину
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что не планирует визит в Украину. Он отметил, что Тбилиси внимательно следит за ситуацией в стране и в зависимости от развития событий будет принимать решения, пишет SOVA.
«Я не собираюсь с визитом в Украину. Мы наблюдаем за событиями и в зависимости от того, как они будут разворачиваться, примем конкретное решение. Мы будем принимать решение о любом шаге, будь то визит или заявление в зависимости от развития событий. В резолюции мы выразили очень четкую позицию относительно текущих событий в Украине», - сказал Кобахидзе.
При этом Кобахидзе пообещал, что правительство позаботится о безопасности граждан, находящихся в стране, в случае необходимости.
«Вчера МИД выступил с заявлением, в том числе адресованным гражданам. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, если это будет необходимо», - добавил он.
«Грузинская мечта» создает женскую партийную организацию
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, решением политсовета правящей партии учреждается женская партийная организация. Как заявил на сегодняшнем брифинге Кобахидзе, новая организация создается для обеспечения максимальной активизации роли и вовлечения женщин в партийно-политические процессы, передает Общественный вещатель.
Как отметил Кобахидзе, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее членов как в партийных структурах, так и на государственной службе.
«Мы считаем, что создание женской организации правящей партии будет способствовать активизации роли женщин не только в партийно-политической жизни, но также создаст новые возможности для защиты прав и интересов женщин в обществе», - сказал Кобахидзе.
Коронавирус в Грузии: 15 712 новых случаев заражения, 40 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 15 712 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 46,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 33,84%, за две недели – 31,66%, за семь дней – 32,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 454 065.
Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 7 713. В Имерети выявили 2 495 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 1 088, в Кахетии – 997, в Аджарии – 919, в Квемо Картли – 828, в Шида Картли – 698, в Гурии – 463, в Мцхета-Мтианети – 235, в Самцхе-Джавахети – 227, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 49.
От ковида умерли еще 40 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 556.
Выздоровели 21 623 человека, их общее число выросло до 1 248 242.
На данный момент в Грузии 190 241 активный случай коронавируса. Из них 6 123 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 270 пациентов тяжелое, 284 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 581 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 182 537 лечатся на дому.
В Абхазии подтверждено 386 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 713 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 386 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 85 пациентов. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 11 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40 043 человека.
Энергоомбудсмен рассказала о ходе проверки «Телмико» и «Теласи»
Процесс проверки энергораспределительных компаний «Телмико» и «Теласи» проходит в активном режиме, сообщила журналистам энергоомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили.
С 7 февраля представители Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) начали проверку электрораспределительных компаний на предмет соответствия начислений реальным показателям счетчиков. Причина проверки – многочисленные жалобы абонентов на завышенные счета за коммуналку. Рабочая группа должна изучить вопрос до 3 марта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это была первая рабочая неделя, ознакомительная встреча, которая потом перешла в активную работу. Проверено очень много документов, получили нужную информацию, которая необходима для проверки», - сказала Вардиашвили.
По ее словам, «Телмико» и «Теласи» сотрудничают с комиссией и заинтересованы в выявлении всех возможных проблем. При этом участники рабочей группы обзванивают абонентов, чтобы от них узнать предположительные причины возросших счетов.
Энергоосбудсмен сообщила, что общественность будет поэтапно получать информацию о ходе проверки. При этом она заверила, что будут пересмотрены счета абсолютно всех абонентов, несмотря на то, обратились они с жалобой или нет.
GNERC предстоит проверить платежи полумиллиона абонентов в Тбилиси. Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.
Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления компания «Телмико» была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Уже в октябре она получила новое предупреждение, также за неправильные начисления.
В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.
Минобороны обвинило американскую подводную лодку в нарушении границы России
Российское Министерство обороны обвинило американскую атомную подводную лодку в нарушении границы рядом c Курильскими островами. Утверждается, что АПЛ не ответила на российские запросы и скрылась после того, как от нее потребовали всплыть.
Согласно официальному сообщению, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» применил против подлодки «соответствующие средства», после чего та использовала имитатор для раздвоения цели на радарах и покинула территориальные воды.
Американский военный атташе был вызван в Министерство обороны. Ему была вручена нота, в которой заявляется о недопустимости подобных ситуаций в будущем. Пентагон заявления Москвы пока что предметно не комментировал.
ЕНД представило кандидата для участия в промежуточных выборах в сакребуло Батуми
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) представила своего кандидата для участия в промежуточных выборах мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Промежуточные выборы пройдут 2 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они назначены из-за смерти депутата муниципального собрания от ЕНД Нугзара Путкарадзе, избранного осенью 2021 года.
«Хочу представить грузинской общественности сына Нугзара Путкарадзе – Мате Путкарадзе. Человек, который вступает в борьбу там, где победил отец, там, где отец одержал убедительную победу в первом туре», - сказал председатель ЕНД Ника Мелия.
- Нугзар Путкарадзе скоропостижно скончался в середине ноября в возрасте 57 лет. В «Едином национальном движении» утверждают, что их единомышленника пытались подкупить и оказывали на него давление. По информации оппозиционеров, Путкарадзе предлагали 100 тысяч долларов за переход в «Грузинскую мечту». При этом, согласно данным ЕНД, переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Конкурентом Путкарадзе на выборах выступит кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», замглавы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.
2 апреля также пройдут промежуточные выборы депутатов парламента от округа Рустави-Гардабани. Необходимость в их проведении возникла после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
Всего для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.
Авиакомпания KLM отменила полеты в Киев и над Украиной
Нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев, ее самолеты перестанут пересекать украинское воздушное пространство. Об этом стало известно в субботу из сообщения компании. Ближайший полет в Киев был запланирован на ночь воскресенья, 13 февраля. Отмена полетов происходит на фоне обострения ситуации на границе Украины и России.
В авиакомпании пояснили, что решение об остановке полетов было принято после того, как МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал гражданам королевства отказаться от посещения страны. Перевозчик не сообщил, когда планирует возобновить полеты.
За последние сутки как минимум 26 стран выступили с призывами к гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну. Среди них - Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, многие страны ЕС, включая Германию, Нидерланды и Италию, Израиль, Южная Корея, Канада, Марокко, Иордания и Кувейт.
Американская разведка подозревает, что Россия готовится к полномасштабному военному вторжению на территорию Украины. Москва это категорически отрицает.
- В 2014 году в зоне военного конфликта на востоке Украины был сбит пассажирский самолет малазийских авиалиний, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что самолет был сбит из российского зенитного ракетного комплекса с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами.
Грузинские регбисты обыграли сборную Нидерландов во втором матче Чемпионата Европы
Национальная сборная Грузии обыграла команду Нидерландов со счетом 72:10 во втором матче Чемпионата Европы. Встреча прошла сегодня, 12 февраля, в Амстердаме, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По итогам сегодняшней встречи национальная сборная вышла в лидеры турнирной таблицы. До сих пор первенство было у Португалии, с которой грузинская команда сыграла вничью (25:25) 6 февраля.
В нынешнем розыгрыше Чемпионата Европы принимают участие шесть команд: Грузия, Португалия, Румыния, Россия, Испания и Нидерланды.
Чемпионат Европы является отборочным соревнованием на Кубок мира. Свою следующую встречу грузинская команда проведет 27 февраля. «Лелос» сыграют с командой России на стадионе «Динамо – Арена» в Тбилиси.
- Сборная Грузии является действующим победителем Чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение «лелос» в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
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