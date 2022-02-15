Трёх грузинских оппозиционеров лишили депутатских мандатов

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пресс-конференцию по итогам переговоров транслировало «Настоящее Время».

Как отметил Шольц, он приехал в Москву в разгар кризиса вокруг Украины. «Мы очень озабочены, что 100 тысяч (российских) военнослужащих без очевидной причины сосредоточены у границ Украины. Главное, чтобы не началась война», – сказал он. Утверждения о том, что часть российских военных отводится от границы с Украиной, канцлер назвал хорошим знаком. Он также призвал к продолжению переговоров с Россией, в том числе и о так называемых гарантиях безопасности, отметив при этом разногласия между сторонами. Он сказал, что Германия поддерживает целостность Украины, а дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к негативным последствиям.

Путин, со своей стороны, обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе. По словам Шольца, накануне во время его визита в Киев украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему вскоре разработать все законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями.

Шольц говорил также о давлении российских властей на гражданское общество. Он упомянул о судебном запрете «Мемориала» и о судьбе московского бюро Deutsche Welle, работа которого была приостановлена по воле российских властей. Канцлер также вспомнил российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что считает его заключение неправомерным. Сегодня в колонии во Владимирской области начался новый процесс над Навальным.

Один из вопросов на пресс-конференции задал корреспондент Deutsche Welle. Он спросил у Путина, готов ли тот гарантировать, что в Европе не будет войны. Путин ответил, что для достижения этой цели Россия и выдвинула свои требования «гарантий безопасности», среди которых и отказ от перспективы вступления Украины в НАТО. На вопрос о том, продолжит ли Россия отвод войск от границы с Украиной, Путин сказал, что Россия будет действовать «по плану», а этот план будет зависеть от конкретных событий, в том числе от хода переговоров со странами НАТО о «гарантиях безопасности».

Путин также назвал происходящее в Донбассе «геноцидом» – в ответ на реплику Шольца о том, что целью операции НАТО против Югославии было остановить геноцид. Кто совершает геноцид в Донбассе и почему он считает геноцидом происходящее там, Путин не сказал.

Российский президент также прокомментировал призыв Госдумы к нему признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам Путина, депутаты «тонко чувствуют избирателей», которые, по его словам, сочувствуют жителям Донбасса. При этом он сказал, что рассчитывает на выполнение Минских соглашений (они не предусматривают независимости контролируемых сепаратистами территорий). Шольц назвал возможное признание Россией «ДНР» и «ЛНР» нарушением Минских соглашений и «политической катастрофой».

Отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2», канцлер фактически дал понять, что судьба этого проекта зависит от того, начнет ли Россия вторжение в Украину.

Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, который посещал Москву на прошлой неделе, отказался проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в России. В результате политики беседовали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях – точно так же, как ранее на переговорах Путина с Макроном и с премьером Венгрии Виктором Орбаном.