 Обзор грузинской прессы

«Все готово к началу войны, однако пока не видно конкретного мотива, из-за которого можно начать ее», – считает аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. Таким мотивом неправильно считать расширение НАТО, заявил политолог в интервью газете «Квирис палитра». Война не сможет помешать расширению Североатлантического альянса, напротив, если Россия вторгнется в Украину и прольет кровь сотен людей, это и может случиться, считает Гоголашвили:

«Если Россия вовлечет в боевые действия страны Восточной Европы, то и НАТО будет вынуждено подключиться. Кроме того, весь регион находится на острие ножа. Опасности настолько разнообразны, что нам нужно быть бдительными. Не исключено также, что некоторые режимы на Северном Кавказе могут решить начать военные действия. Когда международный баланс нарушен и сдерживающих сил больше не существует, легко спровоцировать любой конфликт в регионе с небольшими странами. Со всех четырех сторон у нас есть соседи со своими интересами».

Потому сегодня и руководство Грузии должно сосредоточиться на внешних угрозах, считает Каха Гоголашвили.

В политических кругах не смолкают разговоры вокруг комментария, сделанного вчера премьер-министром Ираклием Гарибашвили. «В случае с «омикроном» – не во многих случаях, а в большинстве из них – вакцина не работает», – заявил премьер, из-за чего значительная часть общества назвала его антиваксером, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили пошел еще дальше и предположил, что таким образом Гарибашвили пытается подорвать авторитет главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе:

«Почему Гарибашвили произнес этот антиваксерный бред? Гарибашвили и правительство беспокоят только официальная ковид-статистика, которую они не могут подделать, пока Амиран Гамкрелидзе возглавляет Центр по контролю над заболеваниями. Гарибашвили пытается добиться публичного конфликта с Амираном Гамкрелидзе, чтобы сменить его (через министра здравоохранения), а затем публиковать желаемую им «статистику». У вас может быть много претензий к Центру по контролю над заболеваниями, но не стоит вторить Гарибашвили, чтобы он добился этого», – написал Чиаберашвили в Facebook.

В оппозиции заявление премьера назвали преступлением против человека. Оппоненты властей считают, что слова Гарибашвили несут прямую угрозу жизни людей, поскольку поощряют антиваксеров, а вакцина тем временем облегчает ход заболевания и значительно снижает смертность, пишет издание.

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Прошел ровно год, как Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии по футболу. Информационное интернет-агентство sportall решило вспомнить успешные и неудачные моменты в его карьере на посту главного тренера «крестоносцев». Саньолю пришлось вступать в должность в форс-мажорной ситуации, он познакомился с игроками за несколько дней до матча со сборной Швеции, который подопечные французского тренера проиграли (со счетом 0:1). Затем последовало несколько не самых успешных матчей с разными сборными, а сентябрь и вовсе был провальным. После поражения в матче против сборной Косово sportall написал:

«Конечно, это был очень плохой матч. Но разочаровывает то, о чем мы говорили раньше – куда пропали попытки Саньоля сыграть в современный футбол и использовать наши плюсы со всеми соперниками?! Не хочется верить, что первое впечатление (о тренере) было обманчивым».

Впрочем, ближе к концу года грузинской сборной все же удалось одержать победу над Косово в выездном матче (со счетом 2:1), а в ноябре 2021-го подопечные Саньоля одержали историческую победу над шведами, пишет sportall. Ранее Саньоль заявлял, что во многом поражения грузинской сборной происходят потому, что «у нас нет Месси», однако это не может быть оправданием, считает журналист издания Хвтисавар Антадзе.

«Нам удалось обыграть шведскую команду, которая достаточно хорошо организована, сбалансирована и в ее составе есть звезды футбола. Так что впредь не стоит искать причины своих поражений в ком-то другом. Вы можете критиковать собственную команду, но если вы не верите в нее, нет смысла обсуждать другие детали», – написал автор статьи.

За игрой подопечных Саньоля мы сможем наблюдать с июня, когда грузинская сборная примет участие в Лиге наций. До того, в марте, планируется провести два товарищеских матча с Боснией и Герцеговиной и с Албанией.