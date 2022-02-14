Грузинского премьера записали в антиваксеры

Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили заподозрили в распространении антиваксерских настроений. Сегодня в ходе заседания правительства он объяснял, с чем было связано решение об упразднении «зеленых паспортов». Именно это разъяснение ряд специалистов растолковали как удар по процессу вакцинации, который и без того идет медленнее запланированного.

«Подход изменился потому, что потеряло смысл использование вакцины, простите, «зеленых паспортов», – оговорился премьер Гарибашвили.

Впрочем, эта оговорка многим показалась вполне логичным продолжением того, о чем до этого говорил глава правительства. По его словам, отмена «зеленых паспортов» спровоцировала неаргументированную спекуляцию на эту тему. В то же время это решение, как он считает, объясняется очень просто:

«В случае с «омикроном» – не во многих случаях, а в большинстве из них – вакцина не работает, вакцинированный человек заболевает «омикроном». Я сам этому пример. У меня был другой штамм в прошлом году, я был дважды привит вакциной Pfizer, но все равно заболел «омикроном». Подход изменился потому, что потеряло смысл использование вакцины, простите, «зеленых паспортов».

За премьера, после того как его слова многие подвергли критике, вступился глава Минздрава Зураб Азарашвили. Он считает, что глава правительства был неправильно понят. «Конечно, премьер не антиваксер, и он не может им быть исходя из того, что он дважды привился и был очень активно включен во все кампании, связанные с вакцинацией», – сказал Азарашвили.

В условиях доминирования штамма «омикрон» ни вакцинация, ни статус переболевшего не могут быть гарантией защиты от заражения вирусом. В связи с этим использование «зеленых паспортов» потеряло смысл, заявила в свою очередь замглавы Минздрава Тамар Габуния:

«Вакцина в условиях «омикрона» от передачи инфекции сравнительно меньше защищает. Впрочем, защищает от госпитализации и от смерти. Поэтому страна, правительство и все заинтересованные стороны сегодня активно продолжают кампанию вакцинации».

Ни один антиваксер не нанес кампании вакцинации больше вреда, чем премьер-министр, считает в свою очередь Серго Чихладзе, эксперт по вопросам здравоохранения, представитель партии «Стратегия Агмашенебели».

«Мечта», полагают ее оппоненты, провалила процесс вакцинации и теперь каким-то образом пытается оправдать свой провал.

«В первую очередь – это популистское заявление, заявление, содержащее дезинформацию, которое служит тому, чтобы завоевать сердца граждан Грузии, придерживающихся антиваксерских настроений. А с другой стороны, это заявление – это признание неспособности правительства Грузии управлять процессом вакцинации. Не только им, но и ковидом в Грузии», – заявил Гига Лемонджава, представляющий партию «Дроа».

Тот факт, что вакцинированные также инфицируются «омикроном», совершенно не представляет собой аргумент, указывающий на то, что вакцина не работает, заявила в свою очередь инфекционист Майя Буцашвили:

«Главное назначение вакцины состоит в том, чтобы уменьшить риски осложнения, госпитализации, перевода на кислород и смертности. Эту роль вакцина очевидно выполняет. Если оставить мировую статистику, даже только наша, грузинская статистика подтверждает это. Соответственно, на вакцинации, напротив, следует максимально делать акцент».

О том, что бустер-доза, которой премьер, насколько известно, так и не привился, защищает не только от тяжелых последствий, но и от инфицирования на более чем 80%, неоднократно заявлял Амиран Гамкрелидзе – глава Центра по контролю над заболеваниями:

«Самый сильный сдерживающий фактор от «омикрона» – третья прививка. «Омикрону» присущ высокий показатель реинфицирования. Многими исследованиями установлено, что (бустер) защищает от инфицирования на более чем 80%, также высока защита и от госпитализации и смертности».

На сегодня в Грузии привито 42,9% взрослого населения. Бустер-дозу получили 196 064 человека. Изначально, согласно плану вакцинации, до конца прошлого года планировалось привить 60% взрослого населения.