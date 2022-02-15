«Выборы будут сложными»

В Абхазии в разгаре парламентская кампания. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, следят ли они за ней и знают ли кандидатов в своих избирательных округах?

– Вы следите за предвыборной кампанией?

Мзия Багратовна Квициния, доцент, кандидат философских наук: Мы следим, потому что понимаем, насколько эта кампания важна. Выборы будут, на мой взгляд, сложными.

– Насколько активно идет предвыборная кампания? Знаете ли вы, кто баллотируется от вашего округа?

Мзия Багратовна Квициния: Да, конечно, знаем. Но, к сожалению, программы этих кандидатов нам незнакомы пока. Довольно активно вовлечена молодежь. Между старшим поколением и молодежью очень большой возрастной разрыв, и это может сказаться, на мой взгляд, на работе будущего парламента.

Астамур Адлейба: Слежу, невозможно не следить, потому что общество небольшое, все знают друг друга.

– Насколько предвыборная кампания идет активно?

Астамур Адлейба: Я думаю, что к концу месяца фаза активности возрастет, хотя уже потихонечку чувствуется, что предвыборная гонка началась.

– Вы знаете, кто баллотируется от вашего округа?

Астамур Адлейба: Конечно, знаю. В моем округе - седьмом, у нас девять человек баллотируется. Половину из них я знаю лично. Пока сложно сказать, кто у нас фаворит. Будут дебаты, тогда, я думаю, будут приниматься решения.

Илона Джинджолия: Конечно, слежу за предвыборной кампанией. Радует одно, что есть потенциал, есть немало кандидатов, образованных молодых людей. Также очень радует, что есть кандидаты из числа женщин, потому что гендерное неравноправие существует у нас в стране. Хотелось бы видеть побольше женщин в политике. Судя по тому, сколько кандидатов зарегистрировалось, видно, что очень активно идет процесс.

– Знаете, кто баллотируется от вашего округа?

Илона Джинджолия: Да, конечно же, знаю.

Эрик Микая: Внимательно слежу, потому что в абхазском обществе – это настоящее событие, любые выборы, особенно в высший законодательный орган.

– Насколько активно проходит предвыборная кампания?

Эрик Микая: Я бы сказал, что даже слишком активно идет предвыборная кампания на всех участках. На мой взгляд, парламентские выборы более активны, чем любые выборы, которые прошли за последние 20-25 лет на территории Абхазии.

– Знаете ли вы, кто баллотируется от вашего округа?

Эрик Микая: Конечно, баллотируются три прекрасных, перспективных молодых человека. Молодых, но уже достаточно опытных. Я надеюсь, что в рамках закона выиграет сильнейший.

Светлана Ханагуа: Слежу, поскольку все мы политизированные, потому что время такое. Хочется каких-то перемен и изменений, поэтому очень интересно.

– Насколько активно проходит предвыборная кампания и знаете ли вы, кто баллотируется от вашего округа?

Светлана Ханагуа: Да, очень активно проходит предвыборная агитация. Я, конечно, знаю тех, кто баллотируется.

Юрий Зарандия: Да, я слежу за предвыборной кампанией.

– Насколько активно она идет?

Юрий Зарандия: Я бы сказал, что не так активно, возможно, в этом сыграла роль пандемия COVID-19.

– Знаете, кто баллотируется от вашего округа?

Юрий Зарандия: Не всех, только самых активных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия