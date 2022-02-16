Кризис есть. Но что поделать?

Оппозиция и жители Каспи, Самтредии и Озургети опротестовали растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги. Эти факторы – последствие социально-экономического кризиса, в котором виноваты власти, уверены участники акций. С такой оценкой не согласны сторонники правящей партии, которые встретили протестующих в Каспи.

Все обошлось без рукоприкладства. Сторонники «Грузинской мечты» вступили в словесную перепалку с представителями оппозиционного «Национального движения» и десятками жителей Каспи у здания местной мэрии. Последние пришли сюда выразить протест социально-экономической политике властей, которая, по словам представителя «Национального движения» Нугзара Нониашвили, ввергла страну в нищету:

«Сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест против этих невыносимых условий, в которых ежедневно приходится пребывать народу. Вы представьте, согласно официальной статистике, в Грузии 77 000 голодающих детей, а в это время Гарибашвили прогуливается в лесу своей жены. У этих детей не было еды, игрушек на Новый год, а в этот момент этот бесстыжий человек оформляет на свою жену лес. Это преступление!»

За власть вступилась часть местных жителей. Некоторые СМИ утверждают, что им удалось идентифицировать их, и, как оказалось, защитники правящей партии все до единого состоят в ее рядах. От протестующих их оградил полицейский кордон. Так и продолжалась акция несколько часов, которая сопровождалась выкриками и взаимными оскорблениями.

«Это просто провокационные действия со стороны «Национального движения». Их не интересуют никакие цены и не волнует судьба страны, они просто обманщики», – сказал один из местных в интервью телеканалу «Формула».

Впрочем, отрицать тот факт, что цены на продукты питания, медикаменты и разные услуги растут ежедневно, могут либо обеспеченные люди, либо сторонники правящей партии, считает жительница Каспи Кетеван Мелашвили:

«Вы посмотрите, что происходит. Мы не защищены медицинской страховкой, социально не обеспечены, нам не хватает пенсий, медикаменты подорожали – вот в каком положении мы находимся. Их («Грузинской мечты») время на исходе, они все испортили, у нас просто нет правительства. Во всех сферах происходит что-то ужасное, посмотрите на курс валюты, вообще, на все».

В этом нет вины властей, выкрикивала одна местная жительница из толпы, находившейся за спинами полицейских. Впоследствии, вступив в словесную перепалку с одним из участников акции, она уверяла его в том, что не имеет никакого отношения к правящей партии, случайно стала свидетельницей акции и решила выразить свою позицию против несправедливых обвинений в адрес властей:

«Я пришла в городское собрание, мне во всем помогли, я по делу здесь, и меня прекрасно приняли, выслушали мою просьбу, все отлично. А что касается цен – в мире кризис, Бидзина (Иванишвили) не сможет помочь всему миру».

Впрочем, спустя несколько часов местным СМИ удалось выяснить, что защитница властей – Наира Мчедлишвили, все же является членом «Грузинской мечты».

Аналогичные митинги, правда, без контракции, прошли сегодня в Самтредии и Озургети. Выступая перед собравшимися в Самтредии, представитель «Нацдвижения» Мамука Бибилеишвили заявил:

«Грузинская мечта» не оставила грузинскому народу иного выхода, кроме как выражать протест на улицах против того невыносимого положения, в котором страна находится с 2012 года. Мы все помним те обещания, когда они пришли к власти: «бесплатные» деньги, в два раза пониженные тарифы на электроэнергию и газ, все налоги. Все это делалось лишь для того, чтобы украсть голоса избирателей, захватить власть и по заданию России обанкротить страну. Налицо экономический упадок, население обнищало, а из страны бегут местные жители. Единственный выход из ситуации – протест народа».

И он не завершится до тех пор, пока власти не примутся за улучшение экономического и социального положения граждан, продолжает Мамука Бибилеишвили. Сегодня он и другие участники акций в трех городах потребовали от местных властей провести с ними встречу для обсуждения накопившихся проблем, однако ответа так и не получили. До тех пор, пока к голосу народа не прислушаются, подобные акции будут продолжаться во всех городах страны и перерастут в более масштабные выступления, пообещал Бибилеишвили.