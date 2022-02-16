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Политика

Кризис есть. Но что поделать?

Оппозиция и жители Каспи, Самтредии и Озургети опротестовали растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги. Эти факторы – последствие социально-экономического кризиса, в котором виноваты власти, уверены участники акций. С такой оценкой не согласны сторонники правящей партии, которые встретили протестующих в Каспи.

Все обошлось без рукоприкладства. Сторонники «Грузинской мечты» вступили в словесную перепалку с представителями оппозиционного «Национального движения» и десятками жителей Каспи у здания местной мэрии. Последние пришли сюда выразить протест социально-экономической политике властей, которая, по словам представителя «Национального движения» Нугзара Нониашвили, ввергла страну в нищету:

«Сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест против этих невыносимых условий, в которых ежедневно приходится пребывать народу. Вы представьте, согласно официальной статистике, в Грузии 77 000 голодающих детей, а в это время Гарибашвили прогуливается в лесу своей жены. У этих детей не было еды, игрушек на Новый год, а в этот момент этот бесстыжий человек оформляет на свою жену лес. Это преступление!»

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Кризис есть. Но что поделать?
by Эхо Кавказа

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За власть вступилась часть местных жителей. Некоторые СМИ утверждают, что им удалось идентифицировать их, и, как оказалось, защитники правящей партии все до единого состоят в ее рядах. От протестующих их оградил полицейский кордон. Так и продолжалась акция несколько часов, которая сопровождалась выкриками и взаимными оскорблениями.

«Это просто провокационные действия со стороны «Национального движения». Их не интересуют никакие цены и не волнует судьба страны, они просто обманщики», – сказал один из местных в интервью телеканалу «Формула».

Впрочем, отрицать тот факт, что цены на продукты питания, медикаменты и разные услуги растут ежедневно, могут либо обеспеченные люди, либо сторонники правящей партии, считает жительница Каспи Кетеван Мелашвили:

«Вы посмотрите, что происходит. Мы не защищены медицинской страховкой, социально не обеспечены, нам не хватает пенсий, медикаменты подорожали – вот в каком положении мы находимся. Их («Грузинской мечты») время на исходе, они все испортили, у нас просто нет правительства. Во всех сферах происходит что-то ужасное, посмотрите на курс валюты, вообще, на все».

В этом нет вины властей, выкрикивала одна местная жительница из толпы, находившейся за спинами полицейских. Впоследствии, вступив в словесную перепалку с одним из участников акции, она уверяла его в том, что не имеет никакого отношения к правящей партии, случайно стала свидетельницей акции и решила выразить свою позицию против несправедливых обвинений в адрес властей:

«Я пришла в городское собрание, мне во всем помогли, я по делу здесь, и меня прекрасно приняли, выслушали мою просьбу, все отлично. А что касается цен – в мире кризис, Бидзина (Иванишвили) не сможет помочь всему миру».

Впрочем, спустя несколько часов местным СМИ удалось выяснить, что защитница властей – Наира Мчедлишвили, все же является членом «Грузинской мечты».

Аналогичные митинги, правда, без контракции, прошли сегодня в Самтредии и Озургети. Выступая перед собравшимися в Самтредии, представитель «Нацдвижения» Мамука Бибилеишвили заявил:

«Грузинская мечта» не оставила грузинскому народу иного выхода, кроме как выражать протест на улицах против того невыносимого положения, в котором страна находится с 2012 года. Мы все помним те обещания, когда они пришли к власти: «бесплатные» деньги, в два раза пониженные тарифы на электроэнергию и газ, все налоги. Все это делалось лишь для того, чтобы украсть голоса избирателей, захватить власть и по заданию России обанкротить страну. Налицо экономический упадок, население обнищало, а из страны бегут местные жители. Единственный выход из ситуации – протест народа».

И он не завершится до тех пор, пока власти не примутся за улучшение экономического и социального положения граждан, продолжает Мамука Бибилеишвили. Сегодня он и другие участники акций в трех городах потребовали от местных властей провести с ними встречу для обсуждения накопившихся проблем, однако ответа так и не получили. До тех пор, пока к голосу народа не прислушаются, подобные акции будут продолжаться во всех городах страны и перерастут в более масштабные выступления, пообещал Бибилеишвили.

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