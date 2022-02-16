Второй фронт Бадри Джапаридзе

Лишившись трех своих представителей в парламенте, оппозиция готовится к реваншу на промежуточных выборах, которые пройдут в начале апреля в Рустави. Именно там попытается вернуть себе статус депутата член партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, которого правящая партия вчера лишила депутатских полномочий, будет бороться за мандат в Рустави на промежуточных выборах 2 апреля. С начала года оппоненты власти лишились в парламенте шести мандатов, что делает невозможной борьбу за формирование следственных комиссий – для этого ей недостает одного голоса.

Напомним, место мажоритарного депутата от Рустави освободилось после того, как депутат от «Грузинской мечты» Нино Лацабидзе заняла пост мэра Рустави в прошлом году.

Джапаридзе выразил надежду, что его кандидатура будет поддержана оппозицией:

«Продолжение борьбы имеет смысл. Вдохновленный поддержкой в парламенте я принял решение участвовать в выборах в Рустави. Это не просто мажоритарные выборы, это возможность дать консолидированный ответ беззаконию, творимому «Грузинской мечтой». Это дает нам возможность открыть единый фронт для реальных демократических перемен в стране».

Часть оппозиции пока не определилась с решением о поддержке Бадри Джапаридзе. По их мнению, для этого должна быть проведена внутрипартийная дискуссия.

«Мы проведем консультации, хотя сегодня самое принципиальное – максимальная координация оппозиции, поэтому мы будем говорить о поддержке единого кандидата. Сегодня единству нет альтернативы. Оппозиция должна быть консолидирована в любой политической борьбе», – заявил представитель «Единого национального движения» Георгий Ботковели.

Не все разделяют пафос «Националов». По словам члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария – Аны Бучукури, партия «За Грузию» пока не будет торопиться.

«Мы не будем выдвигать своего кандидата в Рустави, и не рассматриваем возможности поддержать какого-либо другого кандидата. В целом в Рустави довольно оппозиционные настроения, и это подтвердилось на местных выборах, где «Грузинская мечта» не получила большинства. Так что мы подождем с решением», – добавила она.

Со своей стороны, в партии власти убеждены в бесперспективности реванша оппозиции. Об этом заявил вице-спикер от «Грузинской мечты» Гия Вольский.

«Бадри Джапаридзе обвиняется в мошенничестве, и это обвинение в суде было подтверждено конкретными фактами. Он и его соратники не привели объяснений перевода большого объема денег и их последующего исчезновения. Думаю, общественность Рустави не испытывает недостатка в информации, и убежден, что его возвращение в парламент таким способом не состоится», – подчеркнул Вольский.

На досрочное прекращение полномочий оппозиционных депутатов в парламенте сегодня отреагировал посол ЕС Карл Харцель:

«Вчерашний политический выбор («Грузинской мечты») был сделан на основе принципов, которые я не буду обсуждать, хотя, возможно, этот выбор был сделан за счет снижения политической инклюзивности и демократического плюрализма в парламенте. ЕС призывает все партии использовать парламент в качестве основной платформы для политических дебатов и для продвижения политических целей».

Происходящие в парламенте процессы прокомментировали и в непарламентской оппозиции. По мнению Нино Бурджанадзе, ответственность за кризис несут обе стороны.

«То они (оппозиция) входят в парламент, то выходят, то открепляют партийные списки, то требуют их восстановления! Даже преданные сторонники находятся в подавленном настроении. Нельзя так. В конце концов, нужно быть последовательным в своих действиях. Думаю, оппозиции пока не следовало входить в парламент, пока международные партнеры не заставили бы «Грузинскую мечту» пойти на уступки. Выражаю мое огромное уважение к нашим западным друзьям, но им также важно понимать специфику страны, которой правит олигарх, набивший состояние в бандитской России 90-х».

В течение дня о снятии своего кандидата в пользу Джапаридзе объявили представители «Стратегии Агмашенебели». «Гирчи» и «Граждане» отказались поддержать кандидатуру партии «Лело» на руставском участке.