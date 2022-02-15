Грузинская оппозиция теряет силы и средства

«Грузинская мечта» лишила полномочий троих депутатов от оппозиции. Пленарное заседание получилось шумным: непреклонность большинства вызвала возмущение оппозиции, которая в качестве компромисса предложила заменить выбывших своими представителями из партийных выборных списков. Впрочем, большинство заблокировало и это решение.

На повестке дня стоял вопрос о прекращении депутатских полномочий Елены Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе, а также бывшего спикера парламента Кахи Кучава, который добровольно сложил полномочия.

В соответствии с формулировками парламентского комитета по процедурным вопросам, мандаты председателя партии «Дроа» Елены Хоштария и лидера «лейбористов» Шалвы Нателашвили были аннулированы из-за систематических пропусков пленарных заседаний без уважительной причины – с 2020 года каждый пропустил по 70 заседаний.

Что касается лидера «Лело» Бадри Джапаридзе, то формальным и юридическим основанием для его «отчисления» стал обвинительный приговор Тбилисского городского суда. Хотя дело об отмывании 11 миллионов было прекращено из-за истечения сроков давности.

«Конечно, это продолжение политического преследования, так как суд продолжался более трех лет. Это было ожидаемо, так как и после суда они не пожелали прекратить политическое преследование», – заявил Бадри Джапаридзе.

Председатель комитета Ираклий Кадагишвили с парламентской трибуны заявил, что решение, принятое на заседании фракции большинства, является коллективным, в соответствии с чем и пройдет голосование.

«Прекращение парламентских полномочий трех оппозиционных депутатов не является политическим преследованием, потому что для этого есть веские юридические основания. Отношение – «Я хочу быть депутатом» не означает, что они соответствовали всем правовым принципам, которые определены для депутата. Одного их желания недостаточно», – заключил Кадагишвили.

В «Нацдвижении» полагают, что партия власти всеми средствами пытается сорвать формирование парламентской комиссии, которая должна расследовать несколько резонансных дел, в том числе обращение с экс-президентом Михаилом Саакашвили в тюрьме. По словам члена политсовета партии Хатии Деканоидзе, даже в случае лишения мандатов троих оппозиционеров выход остается – заменить мандаты выбывших депутатов из партийных пропорциональных списков:

«Бойкот является частью политической борьбы в парламенте. Когда вся оппозиция бойкотировала в течение шести месяцев и просила большинство прекратить действие наших мандатов, тогда вы не проявили политической воли, а сейчас идете против своего решения, чтобы не допустить создания комиссии. Призываем вас не наносить еще одного удара по демократии Грузии».

Впрочем, эти доводы никак не отразились на позиции большинства. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, законодательство не предусматривает юридической процедуры, так как оппозиция своими руками «отцепила» пропорциональные списки в прошлом году:

«В свое время мы убеждали их не отменять списки, уверяя их, что это неправильное политическое решение, сжигание мостов. Сегодня именно они хотят отыграть назад свое же решение. Пришло время взять на себя ответственность за свои решения, принятые несколько месяцев назад, и они не должны пытаться ввести в заблуждение общественность брифингами сегодня. Это было их политическое решение, и мы не собираемся исправлять их ошибку, внося изменения в законы».

Большинством голосов (77 – «за», 38 – «против») парламент Грузии лишил мандатов трех депутатов.

Неприятности оппозиции на этом не заканчиваются. Согласно поправкам в закон «О политических объединениях», принятых большинством 22 июня прошлого года, партия теряет финансирование из государственного бюджета, если полномочия половины или более половины избранных партией членов парламента прекращаются досрочно и их замена невозможна. В таких обстоятельствах финансирование из государственного бюджета партии должно быть приостановлено с первого числа следующего календарного месяца.

Таким образом, фракции «Лело» и «лейбористы» лишаются годового финансирования, соответственно, в объеме 800 тысяч и 300 тысяч лари.

Свою позицию по этому поводу высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«В связи с текущими внутренними и внешними вызовами я не согласна с прекращением полномочий депутатов!» – написала Зурабишвили в социальной сети.