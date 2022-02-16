Югоосетинский ЦИК зарегистрировал инициативную группу Дмитрия Тасоева

Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО выступили с заявлением о ситуации в Украине и вокруг нее, в котором, в частности, сказано:

«Мы глубоко обеспокоены весьма широкомасштабным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине, вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно обратить вспять наращивание военной мощи и вывести свои войска из Украины в соответствии со своими международными обязанностями и обязательствами. Мы остаемся приверженными своему двойному подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу.

Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности. Вследствие этого и для обеспечения обороны всех государств-членов НАТО мы развертываем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и авиационные силы и средства, как объявлено странами-членами НАТО, и повысили уровень готовности наших сил. Наши меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и остаются таковыми. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию для реагирования на любые непредвиденные ситуации.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора является нерушимой. Мы едины в решимости защищать друг друга. НАТО остается приверженной фундаментальным принципам, лежащим в основе европейской безопасности, включая то, что каждая страна имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Мы подтверждаем свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ. Как говорилось ранее, любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.

НАТО и ее государства-члены продолжают использовать дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе, на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем все эти усилия, а также усилия в Нормандском формате по выполнению Минских соглашений. Мы также выразили готовность участвовать в Обновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей как действующим председателем ОБСЕ. Мы выдвинули существенные предложения России по укреплению безопасности всех стран евроатлантического региона и ожидаем ответа. Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы к взаимодействию. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации».