Югоосетинский президент министру обороны: «Хватит играть в детский сад»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на заседании правительства обрушился с критикой на министра обороны Ибрагима Гассеева – своего конкурента на президентских выборах. По словам Бибилова, ему пришлось дважды отложить заседание правительства из-за отсутствия Гассеева.

«Никакие желания быть избранным, быть кандидатом, другие какие-то причины для того, чтобы не присутствовать на заседании правительства, я никому не позволяю. В том числе вам, Ибрагим Алимбегович.

Вы – министр обороны, будьте добры исполнять свои обязанности (до тех пор), пока, может быть, не будете зарегистрированы. Хватит играть в детский сад.

Два раза я откладываю заседание правительства для того, чтобы министр присутствовал. Что это такое? Где исполнительность военная? Или тут работа для правительства и не для народа и решения, которые мы принимаем, не для народа?» – обратился Бибилов к Гассееву.

Югоосетинский лидер поручил главе Минобороны провести строевой смотр по подразделениям вооруженных сил и представить доклад о состоянии сил и средств военной техники, вооружения, личного состава, а также «готовности к возможным провокациям со стороны Грузии».

«Мы видим как разворачиваются события на Украине. Грузия вполне возможно попытается провести провокации на этом фронте. Я жду Вашего отчета, который Вы мне уже давно перестали предоставлять. Завтра (17 февраля – ред.), в 11:00 жду доклад», – сказал Бибилов.

Бибилов призвал чиновников ответственно относиться к возложенным на них обязанностям: «у нас нет времени на то, чтобы мы не работали, не надо расслабляться».