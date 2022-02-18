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Сторонники Эдуарда Кокойты не смогли провести собрание в гостинице «Ирыстон»
Инициативная группа избирателей, которая планирует выдвинуть на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты, не смогла провести встречу в гостинице «Ирыстон». Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Сторонников Кокойты не впустили в здание по указанию «вышестоящего руководства» гостиницы.
Прибывший на место Кокойты объявил, что собрание переносится к зданию кафе «Лига чемпионов».
Ранее Кокойты в видеообращении сказал, что пока не собирается никого поддерживать на президентских выборах. Часть кандидатов, по его словам, вводит избирателей в заблуждение, говоря, что их поддерживает Кокойты. Раскритиковав претендентов на президентский пост, он указал им, что «выборы – это не арена для удовлетворения своих личных амбиций». Он также намекнул на попытку Москвы вмешаться в президентские выборы.
Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Другие новости дня
В «ДНР» заявили о массовой эвакуации населения в Россию
Власти так называемой Донецкой народной республики («ДНР») объявили об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста на территорию России. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – сказал он.
По его словам, по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения людей, они «будут обеспечены всем» необходимым, а «для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия».
Пушилин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на «ДНР" и «ЛНР». Как утверждает он, «вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». По его словам, «вооруженные силы «ДНР» «полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
С четверга, 17 февраля, в Донецкой и Луганской областях было обострение боевых действий. И украинская сторона, и так называемые «ДНР» и «ЛНР» заявляли о боевых действиях. Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 500 взрывов в первой половине дня, потом интенсивность спала. В Станице Луганской, подконтрольной Украине, снаряд попал в здание детского сада: из детей никто не пострадал, несколько сотрудников учреждения увезли в больницу. Украинская сторона заявляет, что снаряд прилетел со стороны «ЛНР», в «ЛНР» утверждают, что стреляли с подконтрольных Киеву территорий.
В Горловке 15 февраля произошел взрыв самодельного взрывного устройства под машиной, в которой находился один из лидеров сепаратистов «ДНР», командир батальона так называемой «народной милиции». Имя раненого они не раскрывают, но сообщают его позывной: «Длинный». Представители сепаратистов обвинили в организации взрыва украинских военных.
Нагорно-карабахский парламент утвердил закон «Об оккупированных территориях»
Национальное собрание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приняло закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах». Об этом сообщил государственный министр НКР Артак Бегларян.
«Этот закон не только правовая формулировка политической позиции государства, но и регулирует правоотношения на оккупированных Азербайджаном территориях, уточняет рамки ответственности Азербайджана», – написал он в своем телеграмм-канале.
«Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, и наши граждане должны вернуться в родные дома», – добавил Бегларян.
Как пишет агентство «Новости-Армения», соавторами законопроекта являются все пять фракций парламента.
Оккупированными территориями, согласно документу, считаются территории, отмеченные в «Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики» и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также находящиеся в этих районах земли и водные ресурсы.
В документе отмечается, что въезд, выезд и передвижение иностранных лиц на оккупированных территориях разрешается только в порядке, установленном местным законодательством.
ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте Шах-Дениз до 19,99%
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ закрыла сделку покупки у малазийской Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%.
Другими участниками проекта являются: BP (29,99%, оператор), TPAO – 19%, SOCAR – 14,35%, NICO – 10% и SGC – 6,67%.
Как пишет «Интерфакс», изначально ЛУКОЙЛ договорился с Petronas о покупке ее доли в 15,5% в Шах-Денизе за $2,25 млрд, что позволило бы довести долю в проекте до 25,5%. Однако Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) после объявления Petronas приобрела 4,35%, поэтому ЛУКОЙЛ купил лишь 9,99% (за $1,45 млрд).
Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от Баку.
В 2021 году добыча по проекту составила 22,7 млрд куб. м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата. Добытый газ реализуется на рынках Азербайджана, Грузии и Турции, а с декабря 2020 года также поставляется в Европу.
Шум и противостояние в сакребуло Каспи – пострадали журналисты
На фоне шума и стычек прошло сегодняшнее заседание сакребуло (муниципальное собрание) Каспи.
Депутаты должны были проголосовать за изменения в бюджет. Представители оппозиции опротестовали выделение порядка 100 тысяч лари (более 33,3 тысяч лари) на приобретение внедорожника, что предусмотрено проектом поправок.
«Они сегодня используют 100 тысяч лари на приобретение комфортного джипа, в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой», – заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Нониашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ситуация в зале заседания еще больше накалилась после того, как представители оппозиции задали вопросы председателю сакребуло Шота Бегларашвили в связи с его дипломом. Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили обвинил Бегларашвили в подделке документа. В ответ глава сакребуло представил присутствующим копии своего диплома.
«Они начали провокации и насилие сразу после того, как вошли. Я зафиксировал, что, если у кого-то были вопросы, исходя из регламента, мы бы дали соответствующие ответы, однако все продолжилось в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашную», – заявил Бегларашвили.
На место вызывали полицию. Сотрудники МВД силой вывели оппозиционных депутатов и представителей СМИ из здания сакребуло. Каких-либо мер в отношении членов правящей партии «Грузинская мечта» принято не было.
Как передает грузинская служба Радио Свобода, во время стычек несколько журналистов получили синяки и ссадины. Повреждено также оборудование телеканала «Мтавари».
К этому времени ситуация разряжена, однако на месте остается полиция.
Гражданку Швейцарии Херше освободили из белорусской тюрьмы
В Республике Беларусь после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии Наталья Херше. Помимо швейцарского у неё есть белорусское гражданство.
Херше задержали в Минске в сентябре 2020 года во время акции против Александра Лукашенко. По версии следствия, она сорвала с милиционера балаклаву. В декабре 2020 года суд приговорил Херше к двум с половиной годам тюрьмы за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. По словам Херше, на акции она испугалась, что её задерживают люди, не показывающие своих лиц.
Родственники Херше сообщили, что она уже уехала в Швейцарию. Там она проживает более 10 лет.
Швейцарские власти не раз требовали от белорусских властей выпустить Херше из тюрьмы. Президент страны Иньяцио Кассис высоко оценил усилия дипломатов и отметил, что они и дальше будут прилагать усилия по освобождению белорусских политзаключённых и правозащитников.
- В августе 2020 года, после выборов белорусского президента, ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались протесты, которые были жестоко подавлены властями. Возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.
- Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.
Двое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия скончались от коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева. Число жертв COVID-19 достигло 213.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 52 человека, три пациента находятся в реанимации. Еще двое жителей республики (женщина 54 года и мужчина 63 года) скончались от последствий коронавируса. Амбулаторное лечение проходят 863 человека», – уточнила Туаева.
За сутки в Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса (днём ранее – 39). Об этом сообщили в Югосетпотребнадзоре.
«В ПЦР–лаборатории провели 142 исследования, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 789 человек, из них выздоровели 12 725», – заявили в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1064 жителя Южной Осетии, 230 человек - сняты с учета медиков.
Югоосетинский парламент поддержал Госдуму РФ в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия поддержали обращение Государственной Думы РФ к президенту Владимиру Путину о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».
«Выражая мнение абсолютного большинства граждан Республики Южная Осетия, Парламент Республики Южная Осетия поддерживает усилия Государственной Думы по признанию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики... Признание Россией ДНР и ЛНР – это гарантия безопасности и защиты народов от внешних угроз, гарантия укрепления мира и стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН», – говорится в обращении на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Как отметил первый вице-спикер парламента Пётр Гассиев, признание Россией «ДНР» и «ЛНР» – «это гарантия безопасности народов этих республик от внешних угроз».
«Республика Южная Осетия на себе испытала весь ужас вторжения карательных войск Грузии в Южной Осетии как в 1920 годах, так и в 90-х, в результате которых погибли тысячи мирных жителей, десятки тысяч остались без крова», – сказал Гассиев.
Он отметил, что только защита со стороны России, принудившей Грузию к миру в 2008 году, предотвратила полное истребление народа Южной Осетии.
«Моё мнение такое: признание Россией ДНР и ЛНР – это гарантия мира и стабильности в этих республиках, что прекратит гибель мирных граждан», – отметил он.
Гассиев добавил, Южная Осетия в 2014 году признала «ДНР» и «ЛНР» в качестве суверенных независимых государств.
Ранее югоосетинский президент Анатолий Бибилов также заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций.
В России производители продуктов уменьшают объем упаковок
Производители продовольственных товаров в России стали чаще уменьшать размер упаковки продуктов, сохраняя их прежнюю стоимость. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.
К уменьшению размера упаковки прибегли компании Nestle, "Макфа", Danone, Mars и Heineken. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшился на 5–50 грамм, пиво стали продавать в банках объемом 0,43 литра.
По словам источника, к такому методу сохранения цены прибегают также производители печенья, сливочного масла и сметаны. Конкретные компании собеседник издания не назвал.
В Heineken объяснили уменьшение размера упаковки желанием сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности россиян.
Исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев заявил, что снижение веса одного наименования продукта на 5-10 граммов с учетом больших масштабов производства позволяет оптимизировать издержки, а для покупателей этот процесс может быть не очень заметен, в отличие от роста цен в рознице.
- По последним данным Росстата, за год продовольственные товары в России подорожали на 10,8%. В целом годовая инфляция достигла 8,4%, что стало максимумом с января 2016 года.
- В январе российские торговые сети X5 Group и "Магнит" пообещали ограничить наценку на социально значимые товары в пределах 10%. Однако в начале февраля жители Мурманска заметили, что стоимость продуктов в "Магните" продолжает значительно увеличиваться. Зампредседателя Мурманской областной Думы Евгений Никора предложил недовольным горожанам искать дешевые продукты в интернете.
Минобороны России объявило о проведении ядерных учений
Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
В декабре прошлого года Россия выдвинула требования "гарантий безопасности" на фоне увеличения группировки своих вооружённых сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза нападения на Украину.
США и их союзники подчёркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.
Россия все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.
Участникам сухумского митинга продлили сроки домашнего ареста
В самопровозглашенной республике Абхазия Сухумский городской суд продлил сроки домашнего ареста в отношении оппозиционных активистов, принимавших участие в митинге 21 декабря прошлого года.
Как сообщается на сайте суда, домашний арест в отношении Рамаза Джопуа, Баграта Сурмава и Батала Цвижба продлен до 22 марта. При этом Баграту Сурмава суд разрешил покидать дом с понедельника по пятницу, с 08:30 до 10:00 часов.
Отметим также, что Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в абхазский парламент, которые пройдут 12 марта.
- 21 декабря 2021 года абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
WP: отвод российских войск от границы с Украиной — уловка для США
Разведка США считает заявления российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной преднамеренной уловкой, чтобы ввести заблуждение Соединённые Штаты и другие государства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что Россия продолжает увеличивать свою группировку вблизи границы с Украиной. Кроме того, по данным источников, Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить в случившемся Вашингтон. Действия России собеседники The Washington Post называют частью кампании по дезинформации.
Российская сторона публикацию пока не прокомментировала.
О вероятном использовании химического оружия Россией говорил и госсекретарь США на заседании Совета безопасности ООН. Энтони Блинкен призвал Москву отказаться от нападения на Украину и отвести войска в места дислокации. В ответ замглавы российского МИДа Сергей Вершинин отверг все обвинения американской стороны и подчеркнул, что страны Запада не смогли оказать давление на Киев для выполнения минских соглашений.
В свою очередь глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не видит признаков полномасштабной военной операции со стороны Москвы. При этом Данилов обратил внимание на провокации со стороны России в Донбассе. Последние дни там наблюдается заметное обострение обстановки.
Украинские власти сообщили, что зафиксировали за четверг около 50 обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. В свою очередь сепаратисты обвиняют в обстрелах украинских военных.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
- Министерство обороны России 15 февраля объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений вблизи Украины в пункты постоянного базирования. Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск. Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остаётся "крайне высокой".
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В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 771.
За сутки в стране выявили 14 405 новых случаев коронавируса. Накануне провели 48 595 тестов: PCR-тестов – 17 979, экспресс–тестов на антиген – 30 616.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 29,64%, за последние 14 дней составляет 32,04%, за неделю – 30,78%.
Выздоровели еще 24 409 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 526 205, выздоровевших – 1 348 581.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3078 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 791 310.
Эдуарда Кокойты сегодня могут выдвинуть на пост югоосетинского президента
В конференц-зале цхинвальской гостиницы «Ирыстон» сегодня состоится собрание инициативной группы избирателей, которая планирует выдвинуть на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты.
Как сообщалось ранее, 12 февраля в югоосетинский ЦИК поступило уведомление от инициативной группы о проведении собрания. Однако в заявлении указанные граждане не назвали имени своего кандидата.
Сам Кокойты в видеообращении сказал, что пока не собирается никого поддерживать на президентских выборах. Часть кандидатов, по его словам, вводит избирателей в заблуждение, говоря, что их поддерживает Кокойты. Раскритиковав претендентов на президентский пост, он указал им, что «выборы – это не арена для удовлетворения своих личных амбиций». Он также намекнул на попытку Москвы вмешаться в президентские выборы.
Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Зеленский: От постоянного нагнетания Украина несёт потери по всем фронтам
В четверг Владимир Зеленский дал интервью изданию «РБК-Украина», в котором высказался об ультиматумах Кремля, о ситуации на российско-украинской границе, переговорах с западными лидерами, и многом другом.
Говоря о возможном вторжении российских войск, о котором периодически сообщают западные СМИ со ссылкой на разведданные, указывая даты, в которые оно произойдет, президент Украины заявил, что для его страны эти сообщения «приводят только к потерям по всем фронтам». Зеленский подчеркнул, что «с постоянными паническими настроениями в обществе физически невозможно» проводить экономическую политику и реформы.
При этом глава Украины признал, что риски войны все равно существуют. По его мнению, они в частом несовпадении между тем, что российская власть говорит и делает, а также в концентрации большого количества российских войск в непосредственной близости от украинских границ. «Если бы там их было гораздо меньше, никто бы вообще не поднимал эти вопросы», - подчеркнул Зеленский.
Отвечая на вопросы о требованиях Кремля - в частности, об отказе от вступления Украины в НАТО - Зеленский, с одной стороны, заявил, что «такая позиция неприемлема», а с другой признал, что не все члены альянса хотят видеть в нем Украину, «умирать» за нее «никто не будет», и ему самому не нужны сейчас «военные люди с чужими флагами на территории» страны.
«Мы этого и не просим, - добавил украинский президент. - Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать».
Зеленский также отметил, что на переговорах с лидерами западных стран говорит лишь о финансовой и технической помощи украинским вооруженным силам и гарантиях безопасности для своей страны, которые включают пункт о «сильной, обеспеченной, финансированной и хорошо вооруженной армии». Сейчас, по словам Зеленского, она почти полностью находится на обеспечении бюджета Украины.
«Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности, - пояснил президент Украины. - Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если наши партнеры говорят, что защищают с нами общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Это не альтруизм - это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее».
Зеленский прокомментировал и так называемые «минские соглашения», в неисполнении которых Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга. Президент назвал документ «бездарно составленным», «так, чтобы «Украина была изначально в более слабой, проигрышной позиции». Зеленский категорично заявил, что никогда не пойдет на прямые переговоры с лидерами так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», назвав их «боевиками».
«Это бессмысленно. Они ничего не решают, - объяснил Зеленский. - Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Они могут сказать «да», а потом «нет». Они спрашивают разрешения. Фактически и юридически они не субъект. Если есть вопрос по поводу заложников – это я понимаю и принимаю. Но политические вопросы возможно решать только через Россию».
В этой связи, говоря о теоретически возможной встрече с президентом России Путиным, которую ранее Зеленский предложил, глава Украины заявил, что она «точно разблокирует отношения» между странами. «Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят», - считает Зеленский. По его словам, «президенты могут выйти со встречи и сказать: «в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях»... Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности».
Киев сообщил о десятках обстрелов за четверг в зоне конфликта в Донбассе
Заметное обострение обстановки в Донбассе, начиная с полуночи 17 февраля, в Минобороны Украины связали с заседанием Совета безопасности ООН, которое в четверг посвящено реализации минских соглашений.
Такое мнение высказал глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он назвал обстрелы сознательными провокациями. Министр подчеркивает, что сепаратисты действуют при поддержке России. По словам Резникова, Москва усиливает информационную кампанию, чтобы обосновать свою растущую агрессию в отношении Украины. Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей, передает РБК-Украина.
Действующие на востоке Украины сепаратисты утверждают, что с начала суток украинская армия увеличила количество обстрелов как территории так называемой «ДНР», так и самопровозглашенной «Луганской народной республики». Утверждается, в частности, что количество обстрелов «ДНР» превысило 20, и что последний раз такой показатель режима прекращения огня фиксировался в середине апреля прошлого года. В «ДНР» отметили, что при обстреле пригорода Донецка ранения получила мирная жительница.
Власти Украины сообщили, что зафиксировали за четверг около 50 обстрелов со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.
Под обстрелы, как отмечают в Киеве, попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский садик в станице Луганская, и есть пострадавшие среди мирных жителей. При этом в соцсетях и телеграм-каналах, имеющих отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам так называемой «ЛНР», утром в четверг появились сообщения, что это украинские вооруженные силы якобы обстреляли детский сад на подконтрольной сепаратистам территории в Луганской области.
По данным украинские властей, в течение 17 февраля под обстрелы сепаратистов попали населенные пункты Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Луганская, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Станица Луганская и другие.
Обострение происходит на фоне заявлений США и НАТО о возможном российском вторжении на украинскую территорию в предстоящие несколько дней. По оценкам Вашингтона, Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих и множество единиц армейской техники. Несмотря на утверждения Минобороны России, что российская сторона приступает к отводу части войск по завершении учений, западные союзники говорят, что пока не видят подтверждений этим заявлениям Москвы.
Украинская служба Радио Свобода пишет в четверг, что на новых снимках спутниковой компании Maxar Technologies наблюдается усиление российской военной активности вблизи Украины в период с 14 по 16 февраля. На снимках можно увидеть строительство понтонного моста в Беларуси, где Россия также проводит крупные учения, и прибытие ударных вертолетов.
Москва за последние дни не раз заявляла, что украинские власти игнорируют минские договоренности. 15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых «народных республик» Донбасса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это заявил, что Киев расценит признание сепаратистских республик как выход Москвы из Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Абхазский парламент принял республиканский бюджет на 2022 год
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в окончательном чтении республиканский бюджет на 2022 год, внеся в него целый ряд поправок. Из бюджета исключены расходы в сумме 55 500,7 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.
Не хватило голосов для исключения расходов в сумме 50 млн рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения. На 26 миллионов рублей сокращены расходы на функционирование Комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Определена форма предоставления РУП «Черноморэнерго» бюджетных средств в размере 100 млн рублей в виде субсидии. Цель предоставления субсидии – приобретение и установка приборов учета потребления электроэнергии для физических лиц, сообщает «Апсныпресс».
Кроме того, увеличены расходы на содержание МЧС на 10 млн рублей (осуществление ремонтных работ в помещении Гагрского отделения МЧС). Расходы на увеличение штатной численности аппарата парламента на три штатные единицы составят в сумме 1,5 млн рублей. На 5 млн рублей увеличены расходы центрального аппарата МИД.
На 38 млн рублей увеличены расходы по подразделу «Строительство». 30 млн рублей будет направлено на берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Псоу, 8 млн рублей - на организацию первичного звена медицинской помощи в Очамчирском районе.
Увеличены расходы на 2,5 млн рублей на содержание Республиканского центра народного творчества РА им. И.Е. Кортуа. На 20 млн рублей увеличены расходы по статье «Субсидии местным бюджетам». Ткварчельскому району будет предоставлено 10 млн рублей на обустройство парка, а Очамчирскому району – 10 млн рублей на ремонт дорожного полотна улиц в 8-м и 9-м районах города, а также прилегающих к Центральному рынку.
50 млн рублей составят дотации «Черноморэнерго» для формирования аварийного запаса материалов и поддержания абхазской электроэнергетической отрасли. 3,5 млн рублей будет выделено столице для обустройства сквера имени кавалера ордена Леона Беслана Дзыба.
Байден: Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину
Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остается «крайне высокой». Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.
Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними еще не ознакомился.
На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединенных Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. «Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину», - сказал Байден.
С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населенных пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная c полуночи четверга.
Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих.
На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля, посвященном обострению остановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву четко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкена, он отправил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе.
О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Североатлантического союза в Брюсселе, что Россия «имеет достаточно войск и возможностей для начала полномасштабного наступления на Украину с предупреждением в короткие сроки, или без него». «Это и делает ситуацию столь опасной», - говорит глава НАТО.
Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А военное усиление вблизи Украины связывала с учениями и подчеркивала, что перемещение войск по своей территории – это исключительно внутреннее дело России.
Великобритания отменила программу выдачи «золотых виз»
Великобритания отказалась от программы выдачи «золотых виз», благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Прити Пател.
«У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой, - сказала Пател, добавив, что хочет «остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги». Министр также подчеркнула, что отмена «золотых виз» - это только «начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами».
Ранее о планах отказаться от программы выдачи «золотых виз» сообщили Financial Times и The Times. Издания предполагали, что это произойдет в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли «исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным» на фоне «обострения ситуации вокруг Украины».
При этом в четверг, объявляя решение, глава МВД Пател подчеркнула, что оно касается «всех новых заявителей всех национальностей».
По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 «золотых виз», 82 из них – россиянам.
- Программу «золотых виз» Великобритания запустила в 2008 году. В обмен на вложения от двух миллионов фунтов стерлингов иностранцы получали возможность жить в стране, а позже – подать на гражданство и получить паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверки соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств: от заявителей потребовали провести аудит своих финансовых и деловых интересов.
Пекин 2022: Анастасия Губанова принесла Грузии одиннадцатое место
На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась произвольная программа по фигурному катанию среди женщин. От имени Грузии выступила Анастасия Губанова, набравшая 135,58 балла в произвольной программе и заработавшая в сумме 200,98 баллов, сообщает Общественный вещатель.
Этой цифры оказалось достаточно, чтобы занять 11-е место. Фигуристка была очень близка к попаданию в первую десятку: кореянка Йелим Ким, занявшая девятое место, набрала 202,63 балла, а американка Мэрайя Белл, занявшая десятое место - 202,30 балла.
Рекорд грузин на зимней Олимпиаде – десятое место. Фигуристка Элене Гедеванишвили заняла десятое место в 2006 году, а Морис Квителашвили также стал десятым в Пекине на нынешней Олимпиаде.
Золотую медаль в фигурном катании завоевала представительница ОКР (Олимпийский комитет России) Анна Щербакова, на втором месте ее соотечественница Александра Трусова, на третьем - Каори Сакамото из Японии.
Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Форум, на который съезжаются главы государств и правительств мира, пройдет 18-20 февраля.
Как сообщила пресс-служба правительства, Гарибашвили на конференцию пригласил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В рамках конференции запланированы двусторонние переговоры на высоком уровне. Кроме того, премьер встретится с представителями бизнес-кругов и первыми лицами крупнейших компаний.
В состав грузинской делегации входят также вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
МИД РФ опубликовал ответ США. Москва настаивает на своих требованиях
МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложения Соединенных Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования.
Агентство ТАСС публикует полный текст российского ответа. При этом ответ США не предназначался для публикации, однако его текст попал в распоряжение испанского издания El Pais и стал известен.
В нем говорится, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». Россия в частности требовала отказа от расширения НАТО и «возврата военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год».
Как говорится в документе, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Что за меры - не сообщается.
В заявлении МИД сказано, что Россия не готовит вторжения на территорию Украины, а утверждения стран Запада об этом расценивает как попытку «обесценить предложения России по гарантиям безопасности». Также российский МИД оправдывает аннексию Крыма и повторяет аргументацию Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу войны России с НАТО из-за Крыма.
«Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории», – пишет российский МИД.
Россия также настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
В документе говорится, что Россия готова обсуждать ряд предложений США, в частности о ракетах средней и меньшей дальности. Однако из текста следует, что Москва настаивает на «пакетном характере» своих требований, то есть, по ее мнению, любые переговоры должны вестись в контексте отказа от расширения НАТО и иных так называемых гарантий безопасности.
Реакции США и их союзников на российский документ пока не было.
- Россия выдвинула требования «гарантий безопасности» в декабре прошлого года на фоне увеличения группировки своих вооруженных сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза российского вторжения в Украину. США и их союзники подчеркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.
Войсковой смотр югоосетинской армии пройдёт 24 февраля
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны Ибрагиму Гассееву организовать 24 февраля строевой смотр техники, всего личного состава ведомства.
Ранее Бибилов указал на эскалацию напряженности в Украине и заявил о возможности провокаций со стороны Грузии. Сегодня он выслушал доклад Гассеева о готовности Вооруженных сил.
«Вооруженные силы готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашему указанию были проведены строевые смотры, совещания. Подготовили все необходимые документы для выполнения любых поставленных задач Министерству обороны», – сказал Ибрагим Гассеев.
Бибилов поправил министра, отметив, что не давал команду проводить смотр, а поручил быть готовым к нему.
«Ибрагим Алимбегович, я не давал команду о проведении строевого смотра. Если вы внимательно слушали мои поручения, то должны были понять, что вы должны были быть в готовности, чтобы по моему приказу провести строевой смотр. Теперь ставлю задачу: 24 февраля после празднования Дня защитника Отечества организовать строевой смотр техники, всего личного состава министерства обороны. А на сегодняшний день я вам сказал, чтобы вы доложили о состоянии вооружения, техники, личного состава, укомплектованности и готовности вооружения и техники», – сказал Бибилов.
Накануне югоосетинский лидер обрушился с критикой на Гассеева – своего конкурента на президентских выборах
Агентства: из России выслан заместитель посла США Горман
Из России был выслан заместитель посла США Барт Горман. Об этом сообщили российские агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на американскую дипмиссию в Москве. "Интерфакс" приводит слова американской стороны о том, что этот шаг не останется без ответа.
РИА Новости цитирует пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Ребхольца. Он рассказал, что у посла была действующая виза, и он пробыл в России менее трёх лет. Также, как отметил Ребхольц, Герман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве в Москве и ключевым членом высшего руководящего состава дипмиссии.
Как отмечает агентство Reuters, причина, по которой выслали Барта Гормана, пока не ясна. О решении стало известно на фоне резкого обострения отношений между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой. Также сохраняется напряжённость вокруг Украины. Ряд западных стран указывают, что Россия сосредоточила у украинских границ значительную войсковую группировку, и может готовить вторжение в эту страну. Москва такие планы отрицает.
Посол США Джон Салливан в четверг побывал в МИД России. Агентства сообщают со ссылкой на представителя Госдепартамента, что Россия передала США ответ на их предложения по безопасности.
Глава Пентагона: РФ наращивает силы у границ Украины
Россия продолжает наращивать свою вооружённую группировку у границ с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом российское Минобороны уже несколько дней утверждает, что войска отводятся.
Остин упомянул, в частности, о том, что российская группировка наращивает запасы донорской крови, - аналитики считают это возможной подготовкой к боевым действиям. О наращивании запасов крови ранее со ссылкой на разведку сообщало агентство Reuters. На эти сообщения резко отрегировали в Минобороны Украины, назвав их частью информационной войны.
Остин также упомянул о возможности провокаций в Донбассе как оправдания российского крупномасштабного вторжения в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть свидетельства прибытия к границе новых российских подразделений. Глава британской военной разведки также заявил, что Россия скорее "наращивает" свою группировку. Bloomberg со ссылкой на источники в разведке в четверг сообщает о 7 тысячах российских военных, прибывших в последнее время к границе
Минобороны России, между тем, третий день подряд сообщает об отводе воинских подразделений, участвоваших в учениях, в пункты постоянной дислокации.
Как говорится в сообщении Минобороны, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа прибыли с полигонов в Курской области в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области, а эшелоны с тяжёлой техникой подразделений Южного военного округа из аннексированного Крыма прибыли в Чечню и Дагестан.
В сообщении сказано также, что после завершения учений в Беларуси "соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации". При этом Александр Лукашенко в четверг заявил, что вопрос о выводе войск ещё будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.
Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск от границ с Украиной.
- Президент США Джо Байден на этой неделе оценил число российских военнослужащих у украинских границ в 150 тысяч. Официальные представители стран Запада утверждают, что у России по-прежнему есть возможность начать крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину, и предостерегают Россию от этого.
- В Киев сегодня прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она также заявила, что не видит признаков отвода российских войск, и предположила, что нынешний кризис может затянуться "на месяцы". Трасс также выразила опасения, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе может стать для России предлогом к вторжению.
- Обострение российско-украинского конфликта сегодня также обсуждают лидеры стран ЕС.
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