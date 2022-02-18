Грузинская киберпреступность, экспортный вариант

Прокуратура Грузии сегодня задержала очередную группу кибермошенников, которая по телефону вымогала деньги у зарубежных граждан. По статистике МВД, раскрываемость преступлений такого рода не превышает 10 процентов.
На специальном брифинге представитель прокуратуры рассказал новые подробности задержания шести человек. В ходе расследования установлено, что члены организованной группы мошенническим путем присвоили крупные денежные суммы, принадлежащие гражданам Германии и других стран, и легализовали незаконные доходы, полученные преступным путем.
«Сотрудники так называемого колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами европейских стран и под вымышленными именами предлагали торговлю ценными бумагами, акциями, товарами, валютой и криптовалютой с использованием электронных площадок. Операторы заверяли потребителей, что с их помощью они смогут получать солидную прибыль с использованием электронной коммерции в случае повышения или снижения цен. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной коммерции, переводились на банковские счета преступной группы», – заявили в пресс-центре прокуратуры.
Анонимные источники Радио Свобода рассказывают об одной и той же схеме работы центров. Действуя с помощью специальной базы данных, полученной из-за рубежа, они поочередно звонят потенциальным жертвам, предлагая им различные виды услуг. Под прицелом мошенников в основном жители развитых государств Северной Америки и Европы, а также ЮАР и Австралии.
Говорит бывший сотрудник колл-центра, который, обнаружив криминальный характер этой деятельности, спешно покинул фирму через несколько дней работы:
«Я студент, постоянно стесненный в средствах. Увидев в газете объявление, пришел на собеседование. Требовались хорошее знание иностранных языков, коммуникабельность и выносливость. Инструктаж был краткий: не раскрывая своей личности, мы должны предлагать клиентам рекламные предложения, чем больше людей мы склоняли к сотрудничеству, тем больше бонусов начислялось. Потом я узнал, что все это было вымыслом и клиентов просто обманывали. Конечно же, все эти центры, заработав кругленькие суммы, рано или поздно сворачивают деятельность, чтобы начать работу на новом месте с другими контактными данными».
В результате журналистского расследования, проведенное подразделением Радио Свобода «Служба монитор», выяснилось, что раскрываемость такого рода преступлений крайне низка, так как преступники поочередно меняют дислокации. Согласно сводкам МВД, в 2019-20 годах было раскрыто всего 9% от общего количества киберпреступлений. Основной причиной такой статистики является тот факт, что работа преступных схем координируется из-за границы и выйти на след преступников удается только с помощью спецслужб других государств, заявили в ведомстве.
Эксперт сферы кибербезопасности Георгий Иашвили назвал несколько иную причину низкой раскрываемости преступлений в грузинском секторе интернета:
«Налицо дефицит квалифицированных кадров в следственных органах, так как эта сфера требует специфического и постоянного повышения уровня знаний. Если не принимать постоянных упреждающих мер, раскрываемость еще более снизится, так как преступный мир неустанно совершенствует свои навыки, и борьба с ним устаревшими методами не имеет никаких перспектив».
Примечательно, что тема киберпреступлений постепенно приобретает политическую направленность, так как правящая «Грузинская мечта» и оппозиционное «Нацдвижение» обвиняют друг друга в покровительстве интернет-преступникам.
По мнению члена политсовета ЕНД Левана Хабеишвили, «крышеванием» колл-центров занимается СГБ Грузии и окружение олигарха Иванишвили:
«Мы предоставили следственным органам несколько адресов, с которых осуществлялся грабеж зарубежных граждан. Никакой реакции не последовало, хотя информаторы назвали точные адреса. Разумеется, работа таких офисов немыслима без поддержки СГБ и племянников Иванишвили, которые активно замешаны в этом бизнесе».
Со своей стороны, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал заявления оппозиции по этому вопросу неумелой попыткой контратаки, которая, по его словам, не может быть успешной:
«Это попытка с целью самозащиты переложить все с больной головы на здоровую. Когда на вас нападают, один из хороших способов обороны – это нападение, и они выбрали эту тактику, но все встанет на свои места после проведения расследования. Есть конкретный человек, непосредственно связанный с «Национальным движением» и его телеканалами, которого явно подозревают в очень серьезных преступных действиях посредством колл-центров, и его фамилия начинается на букву «К», больше ничего не скажу».
Напомним, 28 октября прошлого года премьер Гарибашвили открыто заявил, что за деятельностью колл-центров стоит бывший министр обороны времен «Нацдвижения» и нынешний владелец телеканала «Формула» Давид Кезерашвили. Впрочем, несмотря на неоднократные намеки властей, следствие до сих пор не представило весомых улик, подкрепляющих эту версию.
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