Коронавирус в Грузии: 13 288 новых случаев заражения, 51 человек скончался

В Грузии за минувшие сутки выявили 13 288 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 47,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 27,89%, за две недели – 31,94%, за семь дней – 30,35%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 539 493.

Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 6 242. В Имерети выявили 1 887 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 937, в Аджарии – 843, в Кахетии – 803, в Шида Картли – 799, в Квемо Картли – 656, в Гурии – 476, в Мцхета-Мтианети – 341, в Самцхе-Джавахети – 213, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 91.

От ковида умер еще 51 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 822.

Выздоровели 21 183 человека, их общее число выросло до 1 369 764.

На данный момент в Грузии 153 881 активный случай коронавируса. Из них 5 703 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 256 пациентов тяжелое, 287 подключены к аппаратам ИВЛ. 964 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 147 214 лечатся на дому.