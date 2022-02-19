Коронавирус в Абхазии: 226 новых случаев заражения, 2 человека скончались

Президент США Джо Байден заявил, что убежден, что президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам Байдена, у него есть «серьезные основания» так считать. Пресс-конференцию ночью 19 февраля транслировал канал «Настоящее время».

Американский лидер не стал отвечать на уточняющие вопросы, отметив только, что у Соединенных Штатов есть «сильное разведывательное сообщество». По словам Байдена, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины - Киев. Идет ли речь о наземном вторжении или авиаударе - он не уточнил.

По словам Байдена, Россия собрала у украинской границы «150 тысяч военных», в том числе - со стороны белорусской границы. Точное время возможного вторжения он в этот раз не назвал, отметив, что оно может состояться в ближайшие дни или на следующей неделе.

Несмотря на уверенность Байдена в решении Путина, президент США еще оставляет возможность решить конфликт дипломатическим путем. В частности, он ожидает встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она, по словам Байдена, намечена на 24 февраля (ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что речь идет о 23 февраля).

Заявление Байдена прозвучало на фоне обострения ситуации в Донбассе, где пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют друг друга в обстрелах территории. Сепаратистские республики объявили 18 января об эвакуации части населения в Россию.

Лидеры сепаратистов обвиняют Украину в подготовке вторжения на контролируемую ими территорию. Киев подготовку операции отрицает. Москва традиционно отрицает готовность начать войну с Украиной.

Американская разведка, согласно сообщениям многих авторитетных изданий, предупреждает о готовности России к вторжению с осени прошлого года. Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан допускали, что вторжение может начаться до конца Олимпиады в Пекине - то есть до 20 февраля.

Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнется с новым жестким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения. Блинкен говорил, что подготовленные Вашингтоном ограничения будут самыми жесткими в истории, если не считать санкции против КНДР и Ирана.

На брифинге 18 февраля заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх заявил, что подготовленные финансовые санкции лишат Москву иностранного капитала и критически важных технологий.