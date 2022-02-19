У канцелярии правительства Грузии прошла акция в поддержку Украины

Акция в поддержку Украины прошла сегодня, 19 февраля, у канцелярии правительства Грузии в Тбилиси. Акцию организовали гражданские активисты, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня к ним также присоединились оппозиционные политики из «Дроа», «Гирчи – больше свободы» и Республиканской партии Грузии.

Участники митинга держали плакаты с надписями «Слава Украине», «НАТО – наш выбор», «Один народ – один выбор» и так далее. Они призвали правительство Грузии четко продемонстрировать поддержку Украины.

«В данном случае власти Грузии не выражают позиций грузинского народа. Одна из целей этой акции – продемонстрировать нашим друзьям, Украине, что мы не забыли помощи во время войны 2008 года, продемонстрировать, что своим молчанием власти Грузии льют воду на мельницу Кремля», - заявил на акции активист Ника Парулава.

К настоящему времени акция уже завершена. Митинг прошел без инцидентов.