Россия, которую нельзя называть

Резолюция в поддержку Украины без упоминания России: политические силы Грузии не смогли прийти к единому мнению относительно текста документа. Впрочем, часть оппозиции все же присоединилась к инициативе «Грузинской мечты», сделав выбор между «плохим» и «очень плохим».

Тбилиси поддерживает Киев, не осуждая Москву, – комитет по иностранным делам парламента Грузии проигнорировал требование значительной части парламентской оппозиции назвать Российскую Федерацию агрессором в тексте резолюции в поддержку Украины. На сегодняшнем заседании комитета, которое длилось более двух часов, был принят проект документа, представленный «Грузинской мечтой».

В партии власти отметили, что главная цель резолюции – обеспечить региональный мир и безопасность и снизить напряженность. А попытка оппозиции внести какие-либо корректировки в текст документа – не что иное, как предлог не поддерживать инициативу «Мечты» и попытка набрать политические очки на спекуляции угрозами, перед которыми оказалась дружественная Грузии страна. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Резолюция, ее текст сформулирован исходя из наших государственных интересов. Что касается нашей позиции в контексте внешней политики, о ней всем хорошо известно. У нас принципиальные позиции, принципиальная политика, которая всегда отражена, в том числе, в соответствующих текстах. Что касается сегодняшней оппозиции, которая в свое время была у власти, я напомню, что результатом их действий является то, что сегодня 20% наших территорий заняты Российской Федерацией. Это партия войны, они хотят видеть войну в Украине».

Несмотря на то, что оппозиция раскритиковала «Грузинскую мечту» за «трусливую позицию» из-за отказа упомянуть Россию как агрессора, тем не менее часть противников власти все же поддержала резолюцию, «так как она отражает поддержку украинскому народу». Об этом заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«Если бы была указана Российская Федерация, это была бы очень взвешенная и правильная резолюция, но этого пункта не хватает. Лично мне не нравится, что мы показываем, что мы настолько напуганы, что даже не можем упомянуть Россию в резолюции. Я не говорю ругаться, раздражать, провоцировать. Надо быть осторожными с Россией, но, к сожалению, грань между трезвостью и бдительностью теряется. Резолюция указывает на ущербность нашего государства. Но, несмотря ни на что, мы поддержим резолюцию. Ведь эта резолюция в пользу Украины, и мы оказались перед плохим выбором. Но Украина настолько важная страна, что поддержка ошибочного текста важнее, чем отсутствие поддержки вообще».

Пока грузинские депутаты спорили о формулировках, кризис вокруг Украины обсуждался на Совете Безопасности ООН. При этом постпред Москвы при ООН Василий Небензя назвал саму постановку вопроса о возможном российском вторжении в Украину неприемлемым вмешательством. Киев же в лице Сергея Кислицы поблагодарил международное сообщество за важный шаг в сдерживании новой волны российской агрессии. Впрочем, позицию Украины представитель Москвы не дослушал, покинув зал, сославшись на неотложные дела.

Тем не менее в Вашингтоне считают заседание Совбеза важным шагом для недопущения перехода конфликта в горячую фазу. При этом пресс-спикер Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США готовы в любой момент применить жесткие санкции в отношении российской политической элиты:

«Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как для российской элиты, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия предпринимаются вместе с союзниками и партнерами. Санкции коснутся лиц, которые играют роль в принятии правительственных решений или как минимум являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми из-за их углубленных финансовых связей с Западом, а это означает, что они серьезно пострадают от санкций, которые связывают их с западными финансовыми системами».

В Москве, впрочем, уверяют, что санкциями ее не испугать. Для России речь идет о безопасности, и, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, она готова обеспечить эту безопасность любой ценой:

«Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса. Пусть себя утешают тем, что он «оборонительный». Нам от этого не легче. Линия «обороны» приблизилась уже вплотную».

Обороняться Россия, судя по всему, намерена не только на границе с Украиной. Москва подключила тяжелую дипломатию – параллельно заседанию Совбеза ООН российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном – второй за последние четыре дня. Стороны обсуждали кризис вокруг Украины, подробности переговоров неизвестны.

По мнению многих наблюдателей, реанимированный на днях «Нормандский формат» может служить, в том числе, показателем того, что если раньше Москва заявляла о намерении договариваться конкретно с Вашингтоном, то теперь взяла курс на Европу, которую перспектива масштабной войны на своем пороге беспокоит куда больше, чем США.