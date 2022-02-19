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Фигуристы Берулава и Сафина показали исторический результат на Олимпиаде
Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли девятое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сафина и Берулава набрали 192,44 (66,11 + 126,33) балла по сумме двух программ и вышли на девятое место. Для Грузии этот результат исторический. Никогда прежде фигуристы из национальной сборной не выходили на девятое место на Олимпиаде.
Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября, где спортсмены завоевали серебряную медаль – для Грузии этот результат стал историческим. Пара также стала бронзовым призером турнира CS Nebelhorn Trophy.
Наконец, на чемпионате Европы в Таллине Сафина и Берулава заняли четвертое место, пропустив в тройку призеров лишь российских фигуристов. На следующий день после европейского турнира Федерация фигурного катания Грузии официально включила Сафину и Берулава в состав сборной Грузии на зимние Олимпийские игры.
Другие новости дня
Зеленский: Чтобы помочь Украине, не нужно говорить о датах вторжения
Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного российского вторжения. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы готовы защищать свою землю в любой день и отметил, что ждет решений, позволяющих приблизить вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Зеленский также сообщил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Президент сказал, что инициирует консультации в четвертый, и последний раз.
«Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что Киев готов к разрешению кризиса мирным путем. «Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках «нормандского формата», который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Зеленский также сказал, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, так как является «щитом» Европы против российской армии. Президент также выразил уверенность что российский народ не сможет пойти войной против украинцев.
Украинский лидер также призвал к спокойствию, несмотря на то, что на сообщил, что на неподконтрольных Киеву регионах Донбасса наблюдается много провокаций.
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Последние несколько дней там наблюдается эскалация вооруженного конфликта.
Джонсон: НАТО гарантирует отсутствие угрозы для России
НАТО готово дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. НАТО – мирный и оборонительный альянс, подчеркнул британский премьер, отметив, что вероятное нападение России на Украину будет шоком для всего мира. Джонсон также сказал, что случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жесткие санкции.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Россия готова напасть на соседнюю страну.
Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.
В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
В одном из грузинских сел установили памятник Сталину
В грузинском селе Вариани появился памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает телекомпания Formula. Вариани расположено в Горийском муниципалитете, регион Шида Картли, где фигура Сталина по-прежнему популярна – советский диктатор родился в этом регионе, в городе Гори.
Местные жители рассказали журналистам, что установили статую по собственной инициативе и на частной территории. Памятник Сталину стоит в публичном месте, у сельского родника.
Один из героев репортажа Formula заявил, что сам отреставрировал памятник, добавив, что большинство населения села – 90% – «уважает вождя». Местный житель также рассказал о своем отношении к советскому диктатору, отметив, что в его доме висит портрет Сталина, а на застольях он поднимает за лидера СССР тост.
Оппозиция и гражданские активисты Гори требуют от местных властей реагирования. Если выяснится, что памятник стоит на муниципальной территории, это будет нарушением Хартии свободы, запрещающей использование в публичных местах коммунистической и тоталитарной символики, подчеркивают они.
«Это продолжение российской пропаганды. То, что Россия делает, к примеру, в Украине – в виде войны, в Грузии она делает в виде гибридной войны. Думаю, местные и центральные власти должны говорить об этом громко, пресекая такие незаконные и безобразные случаи», - сказала одна из местных гражданских активистов в интервью телеканалу.
Анатолий Бибилов: Южная Осетия готова принять группу детей-сирот из ДНР и ЛНР
Сегодня, 19 февраля, состоялся телефонный разговор президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Анатолий Бибилов отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот, передает пресс-служба югоосетинского лидера.
Соответствующие указания о готовности доставить и разместить детей даны министру ЧС и министру образования республики. Предложение о помощи будет направлено и руководству самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
В пятницу главы Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей.
Экс-премьер Грузии выступил в поддержку Украины
Бывший премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о своей поддержке Украины. Политик опубликовал пост в своем микроблоге Twitter.
«В эти трудные времена я хочу выразить свою твердую поддержку Украине и украинскому народу. Грузия слишком хорошо знает цену российской агрессии. Еще в 2008 году международная реакция была слабой. Сегодня мир не может позволить себе еще одну такую ошибку», - написал Гахария.
Гарибашвили обсудил с премьером Болгарии роль Черного моря
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым на полях 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьеры говорили о перспективах торгово-экономического сотрудничества, а также о потенциале развития транспортных, энергетических и коммуникационных связей. Другой темой встречи стал процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также политика открытых дверей НАТО и роль Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
«Грузия и Болгария имеют общие региональные интересы, которые также являются частью общей европейской повестки дня. Поддержка проектов по изучению потенциала Черного моря для транспорта, энергетики и связи является нашим главным приоритетом», -написал Гарибашвили в своем Twitter после встречи.
Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Гарибашвили поблагодарил своего болгарского коллегу за поддержку инициативы «ассоциированного трио» - формата, созданного Грузией, Молдовой и Украиной для достижения конкретных результатов в процессе европейской интеграции совместными усилиями, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
На встрече было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Грузией и Болгарией. Гарибашвили и Петков считают, что это послужит хорошей основой для дальнейшей активизации сотрудничества в различных сферах.
Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов
Президент России Владимир Путин в субботу открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. Он наблюдает за ними вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра в Кремле, - передает «Интерфакс».
В учениях стратегических сил запланировано участие Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. Маневры проходят на фоне обвинений Москвы западными странами в подготовке к полномасштабной войны с Украиной.
Учения состоятся в два этапа, их целью заявлена отработка «нанесения гарантированного поражения противнику», передает ТАСС. С космодрома в Плесецке в Архангельской области по полигону на Камчатке запущена межконтинентальной баллистическая ракета «Ярс».
Туда же осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. С полигона Капустин Яр запущена крылатая ракета «Искандер», которая потенциально может получить ядерную боеголовку.
Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.
В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер накануне заявил, что считает ошибкой отсутствие представителей России на мероприятии. Требования Москвы о гарантиях он назвал «притянутыми за уши», - передает DW.
У канцелярии правительства Грузии прошла акция в поддержку Украины
Акция в поддержку Украины прошла сегодня, 19 февраля, у канцелярии правительства Грузии в Тбилиси. Акцию организовали гражданские активисты, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня к ним также присоединились оппозиционные политики из «Дроа», «Гирчи – больше свободы» и Республиканской партии Грузии.
Участники митинга держали плакаты с надписями «Слава Украине», «НАТО – наш выбор», «Один народ – один выбор» и так далее. Они призвали правительство Грузии четко продемонстрировать поддержку Украины.
«В данном случае власти Грузии не выражают позиций грузинского народа. Одна из целей этой акции – продемонстрировать нашим друзьям, Украине, что мы не забыли помощи во время войны 2008 года, продемонстрировать, что своим молчанием власти Грузии льют воду на мельницу Кремля», - заявил на акции активист Ника Парулава.
К настоящему времени акция уже завершена. Митинг прошел без инцидентов.
- На фоне сообщений об угрозе военного вторжения РФ в Украину в течение последнего месяца акции в поддержку Киева проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии. 1 февраля парламент страны принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Упоминаний России в документе не было, что вызвало критику со стороны оппозиции.
«Грузинская мечта» обещает вернуть большинство во всех сакребуло
Правящая партия «Грузинская мечта» сделает все, чтобы вернуть большинство в муниципальных собраниях (сакребуло) всех регионов Грузии. Об этом председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил журналистам сегодня, 19 февраля.
По итогам муниципальных выборов осенью 2021 года «Грузинская мечта» утратила большинство в сакребуло шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Наша политическая задача – сделать все для того, чтобы обеспечить себе большинство в тех сакребуло, где у нас его нет, и это наша политическая задача», - сказал Кобахидзе.
2 апреля состоятся промежуточные выборы депутата сакребуло Батуми, после которых расклад сил может измениться. Если победит кандидат партии власти, «Грузинской мечте» хватит голосов для формирования большинства.
Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей партии. Для проведения запланированных властями реформ им необходима поддержка сакребуло, где большинство представляет оппозиция.
В Грузии 43,2% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 239 949 человек, что составляет 43,2% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 346 247 человек или 46,8% взрослого населения.
В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,73% или 3 063 человека, а одну дозу вакцины получили 4 007 несовершеннолетних (2,26%). Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,58% - 10 011 граждан, а одной дозой вакцинированы 12 498 человек (15,41%).
Бустерные дозы получили 206 103 человека. Таким образом, по состоянию на 19 февраля в целом в Грузии сделали 2 794 933 укола. Из них 3 009 прививки от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
- Темпы вакцинации серьезно замедлились после того, как 1 февраля правительство объявило об отмене системы «зеленых паспортов». В целом за шесть последних дней число взрослых граждан, завершивших прививочный курс, увеличилось примерно на 6,5 тысячи.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.
Питт подал в суд на Джоли из-за продажи виноградника российскому миллиардеру
Голливудский актер Бред Питт обжаловал в суде продажу половины доли во французском винограднике миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Ответчиком в суде стала бывшая жена истца - актриса Анджелина Джоли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Питт и Джоли владели шато Мираваль на юге Франции, на территории поместья расположены дом и виноградник. Они вместе приобрели его в 2008 году. В 2014 году актеры поженились в этом шато. По утверждению адвокатов Питта, супруги договорились не продавать доли в винограднике без согласия друг друга.
В 2019 году актеры развелись. В январе 2021 года Джоли приняла решение продать свою долю. В иске утверждается, что Питт должен был лично одобрить кандидатуру покупателя.
Представители Питта заявили, что виноградник стал «страстью» Питта, которому удалось превратить его «в успешный многомилионный бизнес» и «одного из самых авторитетных производителей розового вина в мире».
Согласно иску, продавая бизнес компании Шефлера, Джоли знала и планировала, что российский миллиардер попробует получить контроль над виноградником. Представители российского миллиардера и Джоли ситуацию пока не комментировали.
- Юрий Шефлер входит в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов. Бывший водочный магнат и бывший владелец аэропорта «Внуково» владеет брендом водки «Столичная» в нескольких странах мира. Отсудить права на торговую марку у него с разным успехом в разных юрисдикциях пытается российское государство.
До 10 человек задержаны на протестной акции оппозиции в Батуми
Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались сегодня утром у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».
Участники акции требовали встречи с председателем ГМ Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.
Когда участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, с территории гостиницы их начали выводить полицейские. Ситуация неоднократно накалялась, перерастая в стычки, пишет агентство «Новости-Грузия».
В итоге по меньшей мере 10 человек были задержаны в административном порядке. Они обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала «Мтавари», среди задержанных - депутаты сакребуло Батуми от ЕНД. В настоящее время ситуация спокойная, однако на месте продолжает оставаться полиция.
В Южной Осетии значительно снизилось число заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия значительно сократилось число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - за сутки выявлено 24 новых заболевших. Днем ранее было выявлено 25 заболевших.
«В ПЦР лаборатории накануне провели 130 исследований, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 813 человек, из них выздоровели - 12 925», - сказали агентству «Рес» сегодня, 19 февраля, в Югосетпотребнадзоре.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 838 жителей республики, 250 человек сняты с учета медиков.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 66 406 исследований на COVID-19. В республике с января остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Коронавирус в Абхазии: 226 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 226 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 71 и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 412 человек. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42 006 человек.
Коронавирус в Грузии: 13 288 новых случаев заражения, 51 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 13 288 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 47,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 27,89%, за две недели – 31,94%, за семь дней – 30,35%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 539 493.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 6 242. В Имерети выявили 1 887 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 937, в Аджарии – 843, в Кахетии – 803, в Шида Картли – 799, в Квемо Картли – 656, в Гурии – 476, в Мцхета-Мтианети – 341, в Самцхе-Джавахети – 213, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 91.
От ковида умер еще 51 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 822.
Выздоровели 21 183 человека, их общее число выросло до 1 369 764.
На данный момент в Грузии 153 881 активный случай коронавируса. Из них 5 703 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 256 пациентов тяжелое, 287 подключены к аппаратам ИВЛ. 964 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 147 214 лечатся на дому.
Пророссийские сепаратисты на востоке Украины объявили всеобщую мобилизацию
Глава пророссийских сепаратистов в Донецкой области Украины Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольных ему территориях. Видеообращение распространено в субботу утром. Аналогичное заявление сделал глава сепаратистов в Луганской области Леонид Пасечник.
Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на подконтрольной территории и «способным держать в руках оружие», с призывом защитить «свои семьи, Донбасс и всех русских людей». Ранее утром в субботу депутаты самопровозглашенной республики собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации, передает «Донецкое агентство новостей».
«Встать на защиту своей земли» накануне призвал «мужчин, способных держать оружие» Пасечник. Утром в субботу он подписал указ о мобилизации, передает «Луганский информационный центр».
Накануне сепаратисты объявили о вывозе населения на территорию России. Российский президент Владимир Путин распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей, в граничащую с сепаратистами Ростовскую область отправлены исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мобилизация и эвакуация происходит на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала рост интенсивности обстрелов в регионе за последние дни.
В ежедневном отчете о работе миссии ОБСЕ сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений. Сепаратисты и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Сепаратисты утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает.
В пятницу вечером Украинский министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных сепаратистом районов выехать на территорию, которую контролирует Киев. «Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», - заявила она (перевод с украинского - по «Украинской правде»).
Президент США заявил о готовности Путина начать войну с Украиной
Президент США Джо Байден заявил, что убежден, что президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам Байдена, у него есть «серьезные основания» так считать. Пресс-конференцию ночью 19 февраля транслировал канал «Настоящее время».
Американский лидер не стал отвечать на уточняющие вопросы, отметив только, что у Соединенных Штатов есть «сильное разведывательное сообщество». По словам Байдена, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины - Киев. Идет ли речь о наземном вторжении или авиаударе - он не уточнил.
По словам Байдена, Россия собрала у украинской границы «150 тысяч военных», в том числе - со стороны белорусской границы. Точное время возможного вторжения он в этот раз не назвал, отметив, что оно может состояться в ближайшие дни или на следующей неделе.
Несмотря на уверенность Байдена в решении Путина, президент США еще оставляет возможность решить конфликт дипломатическим путем. В частности, он ожидает встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она, по словам Байдена, намечена на 24 февраля (ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что речь идет о 23 февраля).
Заявление Байдена прозвучало на фоне обострения ситуации в Донбассе, где пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют друг друга в обстрелах территории. Сепаратистские республики объявили 18 января об эвакуации части населения в Россию.
Лидеры сепаратистов обвиняют Украину в подготовке вторжения на контролируемую ими территорию. Киев подготовку операции отрицает. Москва традиционно отрицает готовность начать войну с Украиной.
Американская разведка, согласно сообщениям многих авторитетных изданий, предупреждает о готовности России к вторжению с осени прошлого года. Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан допускали, что вторжение может начаться до конца Олимпиады в Пекине - то есть до 20 февраля.
Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнется с новым жестким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения. Блинкен говорил, что подготовленные Вашингтоном ограничения будут самыми жесткими в истории, если не считать санкции против КНДР и Ирана.
На брифинге 18 февраля заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх заявил, что подготовленные финансовые санкции лишат Москву иностранного капитала и критически важных технологий.
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- В пятницу Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с представителями сепаратистов Донбасса и «согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта» в Донбассе.
- Путин неоднократно заявлял, что считает решением исполнение минских договоренностей. Однако Киев и Москва по-разному трактуют документ. Кроме того, Москва отказывается считать себя стороной конфликта, настаивая, что война на востоке Украины - это внутренний конфликт страны.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал инициативную группу Давида Санакоева
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал сегодня, 18 февраля, инициативную группу избирателей по выдвижению кандидата в президенты депутата парламента Давида Санакоева.
«Уполномоченным представителям и инициативной группе по выдвижению Санакоева Давида Георгиевича будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата. Зарегистрированы все представители инициативной группы, в том числе по финансам, кроме одного представителя», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
ЦИК ранее уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Гено Каджаева, Дмитрия Тасоева и Ибрагима Гассеева. Всего в ЦИК подали свои пакеты документов представители 10 кандидатов от инициативных групп и партий.
О намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК уведомили ранее 18 представителей претендентов - 14 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий. Еще три инициативные группы не смогли провести свои собрания, также от участия в президентской гонке отказались Анатолий Джиоев и Алан Техов. В пятницу завершились все собрания и съезды заявивших о себе кандидатов в президенты.
По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей. Президентские выборы в республике назначены на 10 апреля.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) вышел в финал турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
В полуфинале Басилашвили обыграл француза Артура Риндеркнеха (61 номер рейтинга АТР) – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут.
Соперник Басилашвили по финалу определится по итогам матча россиянина Карена Хачанов и испанца Роберто Баутиста-Агуту.
Басилашвили стал победителем турнира Qatar ExxonMobil Open в 2021 году. В целом на его счету четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде.
Путин поручил выдать по 10 тыc. рублей беженцам из «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из восточных районов Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. В Ростовскую область отправлен исполняющий обязанности главы МЧС контролировать размещение беженцев.
Ранее главы сепаратистских республик в Донецкой и Луганской областях Украины объявили об эвакуации населения в Россию. Утверждается, что это происходит перед готовящимся наступлением украинских войск. Киев подготовку к атаке отрицает.
Последние два дня украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах. Только с вечера 16 до утра 17 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала на линии соприкосновения более пятисот разрывов снарядов. Вечером в пятницу власти донецких сепаратистов заявили о взрыве автомобиля начальника донецкой милиции. Автомобиль был припаркован к зданию, в котором размещены органы власти сепаратистов. Никто не пострадал.
Обострение ситуации происходит на фоне заявления президента США Джо Байдена, что Россия по-прежнему может готовиться к началу полномасштабной войны с Украиной. Одновременно страны Запада отмечают, что Россия не отодвинула войска от границы вопреки утверждениям официальных лиц.
В 12 часов по Москве запланировано выступление Байдена по поводу ситуации в зоне конфликта. За пять минут до этого канал «Настоящее время» начнет специальный эфир о происходящем, выступление Байдена будет транслироваться с переводом на русский язык.
Партия «Единство народа» выдвинула Владимира Келехсаева кандидатом в президенты
На внеочередном съезде политической партии «Единство народа» кандидатура лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева была поддержана в качестве претендента на должность главы самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Съезд партии состоялся сегодня, 18 февраля, в здании Научно-исследовательского института. Председателем собрания был избран Алан Техов, секретарем – Жанна Алборова. Количество зарегистрированных делегатов съезда составило 127 человек.
Решение за выдвижение кандидатуры Владимира Келехсаева на пост президента принималось путем тайного голосования. Его кандидатуру поддержало 125 человек, против проголосовали два человека, сообщает информагентство «Рес».
Келехсаев поблагодарил всех, кто пришел его поддержать. «У президента очень серьезные обязанности – это большая ответственность, но мы это осознаем... Спасибо большое всем, что доверились и выдвинули меня в качестве кандидата в президенты. Я вам обещаю, что вместе мы сделаем жизнь в республике лучше, чтобы наши жители жили в процветании», - сказал Келехсаев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще 10 кандидатов в депутаты
Решением Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 18 февраля, зарегистрированы еще 10 кандидатов в депутаты абхазского парламента:
- Беслан Авидзба - по избирательному округу № 2
- Лаша Зухба - по избирательному округу № 7
- Беслан Карчава - по избирательному округу № 7
- Анетта Бганба - по избирательному округу №8
- Саид Гезердава - по избирательному округу № 9
- Ахра Абиджба - по избирательному округу № 12
- Ахра Смыр - по избирательному округу №22
- Астамур Логуа - по избирательному округу № 28
- Дамир Горзолия - по избирательному округу № 33
- Анас Кишмария - по избирательному округу № 35.
Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. По данным информагентства «Апсныпресс», в общей сложности уже зарегистрированы 119 кандидатов. На основании личного обращения аннулирована регистрация кандидата в депутаты Замира Чедия, зарегистрированного по избирательному округу №16.
Инициативная группа выдвинула Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты
Инициативная группа избирателей выдвинула на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты.
Как сообщалось ранее, сторонники Кокойты не смогли провести встречу в гостинице «Ирыстон», после чего переместились во двор кафе «Лига чемпионов», где и прошло собрание.
Как пишет агентство «Рес», на мероприятии были избраны председатель собрания Елена Яшина и секретарь – Алина Плиева.
Сообщается, что 146 представителей инициативной группы единогласно поддержали своего кандидата.
В собрании приняли участие кандидат в президенты, вице-спикер парламента Александр Плиев; депутаты Амиран Дьяконов, Роберт Остаев и Дзамболат Медоев.«Я очень признателен вам за то, что предложили баллотироваться в президенты. Среди вас мои сыновья, моя невестка, моя семья здесь, здесь мои боевые друзья, самые дорогие люди. Вы остались моей большой семьей спустя годы», – сказал Кокойты.
Эдуард Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Грузинская пара фигуристов заняла девятое место в короткой программе на Олимпиаде
Грузинские фигуристы Лука Берулава и Карина Сафина, выступающие в парном катании, заняли девятое место в короткой программе на зимней Олимпиаде–2022 в Пекине. Они показали результат 66.11 балла.
Лучшими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это – новый мировой рекорд.
Второе и третье место заняли россияне, выступающие под флагом Олимпийского комитета России: Евгения Тарасова и Владимир Морозов на второй позиции, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – на третьей.
Произвольные программы пары представят 19 февраля.
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