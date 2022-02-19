Фигуристы Берулава и Сафина показали исторический результат на Олимпиаде

Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли девятое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сафина и Берулава набрали 192,44 (66,11 + 126,33) балла по сумме двух программ и вышли на девятое место. Для Грузии этот результат исторический. Никогда прежде фигуристы из национальной сборной не выходили на девятое место на Олимпиаде.

Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.

Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.

Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября, где спортсмены завоевали серебряную медаль – для Грузии этот результат стал историческим. Пара также стала бронзовым призером турнира CS Nebelhorn Trophy.

Наконец, на чемпионате Европы в Таллине Сафина и Берулава заняли четвертое место, пропустив в тройку призеров лишь российских фигуристов. На следующий день после европейского турнира Федерация фигурного катания Грузии официально включила Сафину и Берулава в состав сборной Грузии на зимние Олимпийские игры.