Сторонники Саакашвили провели автопробег и митинг у руставской тюрьмы

Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» провели акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Участники акции устроили автомобильный пробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до руставской тюрьмы №12, где отбывает наказание бывший глава государства, а затем собрались на митинг. Протестующие держали флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу Мише».

«Это акция солидарности с Саакашвили. В стране экономический кризис, а главный инвестор, который может привлечь миллиарды, находится в плену, с ним обращаются бесчеловечно, его жизни угрожает опасность», - сказал журналистам депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что сторонники экс-президента должны сделать все от них зависящее, чтобы сократить время нахождения Саакашвили в тюрьме. Вслед за Саакашвили Мелия призвал президента Саломе Зурабишвили снять гриф «секретно» с расходов Специальной службы государственной охраны, оказанной администрации президента после 2013 года. Это может изменить ход следствия по «делу о пиджаках», по которому Саакашвили грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.

«Очень жаль, что приходится доказывать, что то же самое, в чем обвиняют Михаила Саакашвили, сделал Бидзина Иванишвили. Просто документы сейчас под грифом «секретно», и общество не знает об этом», - сказал Мелия.

По словам протестующих, акции в поддержку Саакашвили будут носить перманентный характер и проводиться как у здания руставской тюрьмы, так и Тбилисского городского суда во время процессов над экс-президентом.