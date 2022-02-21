«Большую часть своей зарплаты трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат»

Растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги в последнее время все чаще становятся причиной, по которой оппозиция и часть общества выражают недовольство властями. «Эхо Кавказа» узнавало, а как отразилось подорожание продуктов на кошельке пользователей социальных сетей.

– Ощутим ли для вас рост цен на продукты и медикаменты?

Тамар: В Грузии ощущается рост цен вообще на все: на продукты питания, медикаменты, счета за электроэнергию и газ растут. Зато зарплаты стабильно остаются низкими, многие люди работают за оклад в сумму ниже прожиточного минимума. Приходится выбирать, на чем экономить, ведь если подумать, за последние пару лет не осталось ничего, даже продуктов, производимых в самой Грузии, на которые бы в разы не повысилась цена. А в Тбилиси еще и стоимость проезда на общественном транспорте повысилась, а мне не хочется брать кредит еще и на приобретение проездной карты. Где людям взять такие суммы?»

Бачо: Конечно, ощутим. Рост цен на продукты стал причиной множества проблем. Например, большую часть своей зарплаты сейчас я трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат. При этом мой заработок никак не повысился. По-моему, зарплаты повышаются только у представителей правительства и городских властей, которые постоянно твердят, что у госслужащего должен быть достойный оклад, а что тогда делать нам – рядовым гражданам? В общем, рост цен налицо, и, думаю, даже у властей не хватит мужества отрицать это. Я очень надеюсь, что в будущем все наладится.

Мари: Конечно, очень ощутимо повысились цены на продукты питания, да и на предметы первой необходимости. Я стала больше платить и за электроэнергию, и за газ, хотя потреблять больше не стала. Но, конечно, больше всего денег уходит на еду. Очень легко проверить, насколько повысились цены: на продукты для тех блюд, которые я часто готовлю, я стала тратить в разы больше. То есть мой рацион стал намного дороже, чем раньше.

Давид: Насчет цен на медикаменты я ответить не смогу, поскольку крайне редко покупаю лекарства. Рад, что мне редко приходится заходить в аптеки, потому не знаю, растут ли цены или нет. А что касается продуктов питания, да, цены повысились, как, в принципе, во всем мире. Я не могу сказать, что мое положение как-то сильно изменилось от этого, но, да, рост цен сказывается на кармане.

Ната: Рост цен, конечно, ощутим, наверное, не только для меня, но для всех. Все подорожало почти в два раза, а зарплата осталась прежней. Сейчас покупаю не то, что мне хочется, а только то, что могу себе позволить. И, конечно, никто об этом не думает, так вот и будем продолжать выживать.

Артем: Конечно, подорожавшие продукты питания и медикаменты отражаются на бюджете всех семей, в том числе и на моей. Естественно, это сильно бьет по карману. Это просто невозможно: заходишь в магазин, а там несколько раз в неделю меняют цены на подсолнечное и сливочное масла, да вообще на все жизненно необходимые продукты, я не говорю о мороженом и конфетах, хотя и на них цены растут. В конечном итоге, это очень плохо скажется на социально-экономическом положении каждого из нас. Понятно, что в стране инфляционные процессы, но, наверное, должно же все стабилизироваться?! Этот беспрерывный рост цен должен остановиться, чтобы люди передохнули и запланировали то, как будут продолжать жизнь.