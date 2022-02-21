Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Голоса

«Большую часть своей зарплаты трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат»

Растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги в последнее время все чаще становятся причиной, по которой оппозиция и часть общества выражают недовольство властями. «Эхо Кавказа» узнавало, а как отразилось подорожание продуктов на кошельке пользователей социальных сетей.

– Ощутим ли для вас рост цен на продукты и медикаменты?

Тамар: В Грузии ощущается рост цен вообще на все: на продукты питания, медикаменты, счета за электроэнергию и газ растут. Зато зарплаты стабильно остаются низкими, многие люди работают за оклад в сумму ниже прожиточного минимума. Приходится выбирать, на чем экономить, ведь если подумать, за последние пару лет не осталось ничего, даже продуктов, производимых в самой Грузии, на которые бы в разы не повысилась цена. А в Тбилиси еще и стоимость проезда на общественном транспорте повысилась, а мне не хочется брать кредит еще и на приобретение проездной карты. Где людям взять такие суммы?»

Embed
«Большую часть своей зарплаты трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00
Скачать

Бачо: Конечно, ощутим. Рост цен на продукты стал причиной множества проблем. Например, большую часть своей зарплаты сейчас я трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат. При этом мой заработок никак не повысился. По-моему, зарплаты повышаются только у представителей правительства и городских властей, которые постоянно твердят, что у госслужащего должен быть достойный оклад, а что тогда делать нам – рядовым гражданам? В общем, рост цен налицо, и, думаю, даже у властей не хватит мужества отрицать это. Я очень надеюсь, что в будущем все наладится.

Мари: Конечно, очень ощутимо повысились цены на продукты питания, да и на предметы первой необходимости. Я стала больше платить и за электроэнергию, и за газ, хотя потреблять больше не стала. Но, конечно, больше всего денег уходит на еду. Очень легко проверить, насколько повысились цены: на продукты для тех блюд, которые я часто готовлю, я стала тратить в разы больше. То есть мой рацион стал намного дороже, чем раньше.

Давид: Насчет цен на медикаменты я ответить не смогу, поскольку крайне редко покупаю лекарства. Рад, что мне редко приходится заходить в аптеки, потому не знаю, растут ли цены или нет. А что касается продуктов питания, да, цены повысились, как, в принципе, во всем мире. Я не могу сказать, что мое положение как-то сильно изменилось от этого, но, да, рост цен сказывается на кармане.

Ната: Рост цен, конечно, ощутим, наверное, не только для меня, но для всех. Все подорожало почти в два раза, а зарплата осталась прежней. Сейчас покупаю не то, что мне хочется, а только то, что могу себе позволить. И, конечно, никто об этом не думает, так вот и будем продолжать выживать.

Артем: Конечно, подорожавшие продукты питания и медикаменты отражаются на бюджете всех семей, в том числе и на моей. Естественно, это сильно бьет по карману. Это просто невозможно: заходишь в магазин, а там несколько раз в неделю меняют цены на подсолнечное и сливочное масла, да вообще на все жизненно необходимые продукты, я не говорю о мороженом и конфетах, хотя и на них цены растут. В конечном итоге, это очень плохо скажется на социально-экономическом положении каждого из нас. Понятно, что в стране инфляционные процессы, но, наверное, должно же все стабилизироваться?! Этот беспрерывный рост цен должен остановиться, чтобы люди передохнули и запланировали то, как будут продолжать жизнь.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG