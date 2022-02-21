Саакашвили и голодовка – 2

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку. О своем решении он заявил сегодня в ходе судебного заседания по делу о событиях 7 ноября 2007 года. Его окружение опасается, что вторая голодовка, которую Саакашвили объявляет в заключении, может иметь более тяжелые последствия.

«Вы увидите, если это понадобится, как умирают с поднятой головой настоящие президенты и настоящие лидеры», – заявил в ходе судебного заседания Михаил Саакашвили.

По его словам, он хорошо понимает все риски, связанные с объявлением очередной голодовки, однако готов пойти на них. Решение же, как он говорит, обусловлено тем, как «режим обращается с ним и его народом».

Экс-президент, отбывающий наказание в руставской тюрьме, требует обеспечить ему адекватную медицинскую помощь.

«10 дней назад начальник тюрьмы – его-то никто не спрашивает, у него свои начальники – запретил входить врачу и медсестре в камеры. Если тебе плохо, медперсонал больше не сможет зайти в камеру. Это новое правило, установленное в руставской тюрьме. Это одно. Второе – неделю назад было принято решение, что после шести вечера дежурного врача (в тюрьме) больше нет».

Адвокаты Михаила Саакашвили требовали допустить к нему его лечащих врачей. Судьи не удовлетворили это требование, но поручили пенитенциарной службе принять все меры для защиты его здоровья и затем предоставить суду информацию относительно предпринятых шагов. Именно после того, как суд не удовлетворил требование в той формулировке, которую предлагали адвокаты Саакашвили, он объявил голодовку и покинул зал.

Впрочем, перед этим экс-президент успел высказаться по ряду вопросов – начиная с самого дела 7 ноября и заканчивая событиями в Украине. Сделал он это, предварительно развернув сине-желтый флаг.

«Я хочу вам сказать, любимые, дорогие, мой дом – это, конечно, Киев. Мне так вас не хватает, я так переживаю, но я уверен, во-первых, что Путин не посмеет сунуться к вам. Я знаю этого человека достаточно хорошо, я понимаю, в какие игры он играет. Он не посмеет сунуться ни в Киев, ни в другие большие места в Украине. Я уверен, что мы сможем предотвратить большую войну. И второе – если он все-таки сунется, то это будет концом Российской империи».

Что касается непосредственно дела о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ «Имеди» и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили, – Михаил Саакашвили себя в предъявленных обвинениях виновным не признает.

Как говорит его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, это дело политически мотивированно:

«Власть, в частности «Грузинская мечта», на которой висит кровавая «гавриловская ночь», (руководствуясь) политическими мотивами, преследует Михаила Саакашвили по делу 7 ноября, где нет ни одного доказательства против него. Я подчеркиваю, Михаил Саакашвили сам делал заявление относительно 7 ноября, что, естественно – (тогда) события развились неприятно, – было ошибкой, и политическую ответственность за эту ошибку он взял на себя, когда ушел в отставку и назначил досрочные выборы», – заявил адвокат.

В то же время окружение Михаила Саакашвили опасается, что второй голодовки он может не перенести:

«Ты пленник, когда тебя заперли в четырех стенах по желанию одного человека. Ты пленник, когда тебе не дают возможность получить медицинские услуги – ты пленник, а не заключенный. Ты пленник, когда тебе не дают возможности реализовать полагающиеся тебе права – например, осуществлять телефонные звонки и многое другое, на что имеет право заключенный, но пленник – нет. Поэтому требование Михаила Саакашвили и решение пойти на тот шаг еще раз после того, как он 50 дней проголодал, и этот акт голодовки чуть было не завершился фатально, – конечно, это содержит серьезную опасность для его жизни», – заявил Ника Мелия, председатель партии ЕНД.

Первую голодовку Михаил Саакашвили объявил 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он держал ее 50 дней и согласился прекратить 20 ноября, после проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.