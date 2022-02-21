Самоотвод, «грязные технологии» и мечты о неприкосновенности

До парламентских выборов в Абхазии остается меньше трех недель. Одни снимаются с выборов, а другие намерены бороться за депутатский мандат несмотря на то, что подозреваются в уголовных преступлениях.

Кампания по выборам в парламент Абхазии, до которых осталось менее трех недель, набирает обороты. С четверга, 17 февраля, на государственном Абхазском телевидении начались бесплатные теледебаты кандидатов по порядку, определенному жеребьевкой ЦИК. Каждому участнику предоставлено по 15 минут. Задавать вопросы могут телезрители, ведущий дебатов и сами кандидаты друг другу. Чуть позже начались эфиры на канале «Абаза-ТВ», но уже на коммерческой основе. Все это – уже по сложившейся традиции президентских и парламентских выборов в последние годы. А вот новым явлением нынче стали видеоролики на той же коммерческой основе в YouTube.

На сегодняшнее утро Центризбирком уже зарегистрировал 119 кандидатов в депутаты от инициативных групп и политических партий (регистрация может продолжаться до 2 марта). А само количество претендентов в минувшую пятницу уменьшилось на одного – до 130. ЦИК на основании личного обращения аннулировал регистрацию кандидата в депутаты по Дурипшскому избирательному округу (№16) Чедия Замира Автандиловича. Причем Чедия был зарегистрирован в качестве кандидата 14 февраля, то есть спустя всего четыре дня он раздумал идти в депутаты. Что ж, бывает. В прошлый четверг в ходе встречи руководства ЦИК с членами Общественной палаты было сказано: «Полномочия Центральной избирательной комиссии и возможность отменить регистрацию без Генеральной прокуратуры и Верховного суда распространяются только на случаи, когда есть личное заявление, если человек решил снять свою кандидатуру или же по заявлению политической партии».

И уже на следующий день такой случай воплотился в реальность.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном. Вот что он сказал об аннулировании регистрации Чедия:

«Он сам лично нам заявление передал. И указал, что по собственному желанию, по состоянию здоровья… Так он, по крайней мере, в заявлении указал и просил, чтобы мы вынесли это на комиссию, так как он был уже зарегистрирован. А до момента регистрации выдвинутые просто могут не доносить необходимые документы – и мы ничего не рассматривали бы. На сегодня это пока единственное такое заявление. Незарегистрированными пока остаются одиннадцать, но, по неподтвержденным данным, еще четверо намерены взять самоотвод. Из оставшихся восьми трое уже донесли необходимые документы и пятеро, надеемся, до второго марта успеют донести».

На вопрос о том, каким же образом бесплатный эфир на Абхазском телевидении был распределен еще до регистрации кандидатов, Маршан ответил:

«Мы провели жеребьевку дебатов в два этапа. Как раз вот этот вопрос, который вы обозначили, я в качестве председателя ЦИКа поднял, потому что срок регистрации заканчивается 2 марта. А что касается индивидуальных минут – там три минуты бесплатного времени и пять платных, то они у нас начинаются 23 февраля. Максимально отодвинули это к выборам, чтобы не успевшие сдать все документы к этому времени успели».

Среди зарегистрированных кандидатами в пятницу, 18 февраля, фигурировал и выдвинутый инициативной группой по избирательному округу №2 (Новый район Сухума) Авидзба Беслан Иванович. Между тем 15 февраля на сайте Генпрокуратуры Абхазии было опубликовано следующее сообщение. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению экс-генерального директора государственной компании «Абхазтоп» (с 2021 г. реорганизована в РУП «Абхазская топливная компания») Авидзба Беслана Ивановича в совершении восьми эпизодов хищения имущества компании в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения путем мошенничества… Проведенным расследованием установлена общая сумма причиненного республиканскому унитарному предприятию материального ущерба в результате преступных действий Авидзба Б.И. в размере 146 959 196 рублей. По окончании ознакомления обвиняемого Авидзба Беслана Ивановича с материалами дела органом предварительного следствия уголовное дело будет направлено заместителю Генерального прокурора РА для утверждения обвинительного заключения.

Это сообщение вызвало бурную реакцию в абхазском сегменте соцсети Facebook. Некоторые комментаторы даже усомнились, что речь идет о том лице, которое идет в депутаты: мол, и имя распространенное в Абхазии, и фамилия. Другие им отвечали: так ведь и отчество совпадает. Да, это тот самый бывший гендиректор госкомпании «Абхазтоп», в отношении которого было возбуждено уголовное дело еще в преддверии последних президентских выборов в Абхазии, 11 марта 2020 года. А мотив, мол, у господина Авидзба простой – в случае избрания получить депутатскую неприкосновенность. В избирательном округе, кстати, у него четверо конкурентов.

По поводу регистрации кандидатом Беслана Авидзба председатель ЦИК сказал:

«Дело в том, что мы руководствуемся тем законом, который распространен именно на выборы депутатов Народного Собрания. Там четко прописано, что, если дело возбуждено против гражданина Абхазии, он имеет право сдать документы, а мы не можем ему отказать, даже если речь идет о хищении в особо крупном размере или даже вплоть до разбоя. Единственная причина отказа может быть, только если приговор суда уже вступил в силу».

Речь зашла и еще об одном инциденте последних дней. До ста комментариев набрал 17 февраля пост в соцсети Facebook кандидата в депутаты, президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, которая баллотируется в Маякском избирательном округе №8 в Сухуме от партии Экономического развития Абхазии. Она сообщила, что утром того дня ее предвыборный баннер был порезан неизвестным. Такое раньше в Абхазии не встречалось, и группа поддержки Анны отреагировала очень бурно. Когда «Эхо Кавказа» связалось с Анной Калягиной, она ознакомила нас с подробностями:

«Об этом мне утром сообщили мои соратники, ребята, мои друзья с округа Маякского. Они, видно, проезжали утром там и увидели. Позвонили и сказали, что вот такая ситуация: порезали баннер и надо его срочно починить. Прислали фотографию. Сказать, что я не была расстроена? Нет, была. Потому что я новичок в политике, и, наверное, поэтому для меня вот это как-то неприятно. Может быть, матерые политики как-то готовы к этим разным выпадам против них… Там стоят камеры наблюдения. Мои друзья тут же изъяли эту видеозапись и стали просматривать. Там плохо видно, не видно лица, сразу не узнаешь, кто это. Не видно номеров машины. Пока мы сделали просто заявление от партии».

Вчера в ходе теледебатов на канале «Абаза-ТВ» все кандидаты, которые баллотируются по округу №8, резко осудили применение таких «грязных технологий» в избирательной борьбе. Дмитрий Маршан говорит, что в ЦИК в связи с этим случаем не обращались:

«Не было обращений. А если бы и были, мы бы однозначно переадресовали их в правоохранительные органы. Но мы поинтересовались сами, поскольку дело получилось резонансным, в правоохранительных органах, и нам сказали, что ведут расследование и, если что-то выяснится, нас проинформируют».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия