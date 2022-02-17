Фонари, маски и другие особенности этой парламентской кампании

В Общественной палате Абхазии прошла встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Дмитрием Маршан и членом ЦИКа Алясом Брандзия. На ней обсуждались ход избирательной кампании и предстоящее голосование в условиях пандемии.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поинтересовалась у председателя Центральной избирательной комиссии Дмитрия Маршан, есть ли в ЦИКе комиссия, которая может установить, достойны ли кандидаты регистрации?

Свой ответ Дмитрий Маршан начал с общей информации. Он рассказал, что были сформированы 35 окружных комиссий, которые образовали, в свою очередь, 152 участковые комиссии. Каждой из одиннадцати зарегистрированных Минюстом партий написали письма с предложением направить туда своих представителей. От партий был получен список из сорока человек, и всех включили в их состав. Было зарегистрировано 112 инициативных групп, которые выдвинули 128 кандидатов, 15 из них – от политических партий. Зарегистрировали 109 кандидатов, остальные должны представить недостающие документы. Регистрация закончится 2 марта, время еще есть.

На вопрос о наркозависимости, психических заболеваниях и судимости Дмитрий Маршан ответил, что решения принимаются специалистами и от ЦИКа не зависят:

«В тех справках, которые нам должны предоставить из наркодиспансера, указывается, что человек не просто состоит на учете, там форма справки предполагает развернутую информацию о том, болен данный кандидат или не болен. Также нам необходима справка из психдиспансера. Там у них есть свои комиссии, которые по медицинским показаниям должны предоставлять ответ. Что касается справок из МВД, где указывается судимость того или иного гражданина, закон нам не запрещает регистрировать граждан, у которых была судимость, но она погашена. Если судимость погашена, мы не имеем права отказать в регистрации. Даже если на человека завели уголовное дело, пока он судом не осужден и пока приговор не вступил в силу, мы также обязаны принимать документы. Это предписывает нам законодатель».

По мнению председателя ЦИКа, в законе о выборах депутатов отсутствуют фильтры, которые бы устанавливали такие критерии для претендентов, как образование и стаж работы. Он считает, что их надо вводить.

С 17 февраля начнутся дебаты кандидатов на абхазском телевидении, очередность округов установлена жеребьевкой. Каждому участнику будет предоставлено по 15 минут. Задавать вопросы смогут телезрители, ведущий дебатов и сами кандидаты друг другу.

Членов Общественной палаты волновало, как будет организовано голосование в день выборов, будут ли соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы? Член Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия пояснил, что ЦИК на ближайшем заседании разработает правила голосования с учетом рекомендаций Минздрава:

«По поводу рекомендаций, которые представило Министерство здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, мы на ближайшем заседании будем утверждать уже правила с учетом этих рекомендаций. И после утверждения правил мы будем их публиковать в средствах массовой информации. Там будет информация о том, как будут проходить выборы непосредственно на самом участке, количество избирателей, которые могут одновременно находиться на участке во избежание большого скопления людей. Практика выборов показывает, что основная масса людей собирается в утреннее время и в вечернее, в дневное время люди, как правило, не приходят на участок, поэтому мы будем обращаться к гражданам, чтобы они попытались как-то равномерно приходить на выборы во избежание толпы в связи с пандемией».

«Как быть с больными людьми, которые хотят проголосовать дома?» – спросили у представителей ЦИКа. На это ответили, что таким людям нельзя запретить участвовать в голосовании.

Веерных отключений электроэнергии в день выборов по просьбе ЦИКа не будет, на случай аварийного отключения света участковые комиссии снабдят фонарями.

В последнее время появились публикации в социальных сетях о подкупе избирателей и использовании властью административного ресурса. Может ли ЦИК отслеживать и пресекать такие факты? Оказалось, что он в силе отменить регистрацию кандидата только в двух случаях: согласно личному заявлению или по требованию партии, которая его выдвинула:

«Если подведомственные ЦИКу участковые или окружные комиссии выходят за рамки своих полномочий и мы получаем жалобу, мы непосредственно реагируем на те комиссии, которые нам подведомственны. Если имеют место факты подкупа или злоупотребления административным ресурсом за пределами наших полномочий, если этот факт установлен Генеральной прокуратурой и нам он известен, мы можем через Верховный суд отменить ту регистрацию, которую мы провели. Полномочия Центральной избирательной комиссии и возможность отменить регистрацию без Генеральной прокуратуры и Верховного суда распространяются только на случаи, когда есть личное заявление, если человек решил снять свою кандидатуру или же по заявлению политической партии».

На выборы в Абхазию приглашены тридцать международных наблюдателей. Участие в выборах принимают четыре кандидата из Общественной палаты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия