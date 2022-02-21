Путину необходимо признание

Президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны, на котором были рассмотрены обращения лидеров Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о признании их суверенитета. Выслушав мнение членов совета по этому поводу, российский президент заявил, что «решение по этому вопросу будет принято сегодня». До этого заседания предполагалось, что ситуацию может разрядить незапланированный саммит президентов России и США.

Президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Созвавший внеплановую расширенную встречу членов Совбеза российский лидер заявил, что на ней будут рассмотрены обращения лидеров Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о признании их суверенитета. Оба документа были опубликованы одновременно и незадолго до начала заседания. Выслушав докладчиков, Владимир Путин завершил встречу коротким обещанием: «Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня».

До того, как президент России созвал заседание Совбеза, оставалась надежда, что ситуацию может разрядить незапланированный саммит президентов России и США. Об этом стало известно по итогам воскресных телефонных переговоров вызвавшегося стать посредником президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Джо Байденом. В информации, распространенной Елисейским дворцом, правда, уточнили, что разговор состоится лишь в том случае, если прогнозируемого вторжения России в Украину не будет:

«Президент (Французской) Республики провел беседы с президентом Соединенных Штатов Америки г-ном Джо Байденом, а также с президентом Российской Федерации г-ном Владимиром Путиным. Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита. Его содержание будет подготовлено госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля. Но это возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Президент Республики постарается подготовить содержание этих обсуждений со всеми заинтересованными сторонами».

Что касается реакции Москвы, то пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал понять, что заявление офиса французского президента несколько преждевременно:

«Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров, министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции. (Что касается контактов на высшем уровне), пока планов на этот счет нет».

Тем не менее воскресный разговор президентов Франции и России длился почти два часа и многими комментаторами рассматривается как «последняя попытка избежать конфликта между Россией и Украиной». После переговоров с Путиным Макрон позвонил и украинскому лидеру. А уже сегодня Владимир Зеленский написал в Twitter, что Киев выступает за безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе:

«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины».

Примечательно, что этому заявлению предшествовала речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой украинский президент прямо дал понять: если гаранты территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму не соберутся на срочный саммит, Киев поставит под вопрос свой неядерный статус:

«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума, я призываю нашего министра иностранных дел инициировать встречу подписантов меморандума. Если она не состоится или ее результаты не гарантируют безопасность нашей страны, Украина будет иметь полное право считать Будапештский меморандум недействительным, а все решения от 1994 года будут поставлены под сомнение».

Выступление украинского президента было критичным. Причем объектом критики была не только отказавшаяся от участия в форуме Россия, но и Запад, позицию которого Зеленский сравнил с политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны:

«Мне, как президенту страны, потерявшей часть своей территории и тысячи людей, на границе которой стоят 150 тысяч российских солдат, военная техника и тяжелое вооружение, ответ очевиден: архитектура мировой безопасности хрупка. Правила, о которых мир договорился десятки лет назад, больше не действуют. Архитектура безопасности Европы и всего мира почти разрушена. Слишком поздно думать об ее исправлении, вместо этого пришло время построить новую систему. Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о возможных датах вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают, какие. Нам говорят, что двери открыты. Но пока вход посторонним запрещен. Если не все члены альянса хотят нас видеть, или все члены альянса не хотят нас видеть, тогда скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нужны открытые ответы, а не вопросы без ответов годами».

Не обошлось и без курьезов. В прошлом известный юморист, Зеленский, у которого почему-то не включился синхронных перевод, не отказал себе в возможности пошутить на тему вездесущих российских хакеров:

«Секунду, я думаю, это кибератака».

Правда, некоторым из участников было явно не до смеха. Так, глава британского Форин-офиса Элизабет Трасс призвала коллег не обольщаться ложными надеждами по части договороспособности Москвы:

«Наивно полагать, что выполнение каких-то требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что так склонны думать на Западе, но вы не знаете Россию. Я думаю, что нам нужно подготовиться к худшему сценарию».

На фоне выступления Зеленского визит в Мюнхен грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили прошел практически незамеченным. Министру иностранных дел Давиду Залкалиани даже пришлось давать объяснения, больше похожие на оправдания:

«Хотя Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, потому что этот вызов нам не чужд. У нас есть собственный опыт, который все еще продолжается, и нашим международным партнерам было важно, чтобы мы поделились этим опытом. Поэтому все двусторонние встречи, как с участием премьер-министра, так и с моим, были посвящены этой теме».

Впрочем, Гарибашвили свое участие в конференции по безопасности посвятил в основном экономическим вопросам. Как отчитался сам премьер на своей страничке в социальной сети Facebook, пока украинский президент призывал западных партнеров наконец определиться с приемом Киева в НАТО, глава грузинского правительства проводил встречи с «представителями деловых кругов и первыми лицами крупнейших компаний»:

«У меня был плодотворный визит в Мюнхен, на 58-ю конференцию по безопасности, куда меня лично пригласил председатель конференции Вольфганг Ишингер. Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями деловых кругов и первыми лицами крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений. На фоне вызовов безопасности мы подтвердили нашу твердую поддержку нашим украинским друзьям, а также обсудили с нашими международными партнерами пути разрядки ситуации. Экономические встречи, проведенные в ходе визита, имели большое значение, ведь развитие нашей страны, повышение ее привлекательности является одним из важных рычагов».

Впрочем, даже столь минимальной политической вовлеченностью Тбилиси в противостояние между Россией и Западом оказались недовольны в «Альянсе патриотов». Одна из лидеров откровенно пророссийского движения Ирма Инашвили, которая в последнее время нечасто появлялась в грузинском медиаполе, призвала «Грузинскую мечту» и в особенности оппозиционных политиков и СМИ к максимальной осторожности по части критики Москвы. Излишнее упоминание о неизменности евроатлантического вектора страны, по мнению Инашвили, может принести Грузии лишь проблемы.

«Пожалуй, впервые в жизни я публично обращаюсь к поддерживающим Саакашвили партиям, организациям и, главное, к СМИ: призываю вас к максимальной корректности – оскорбления в адрес России, в особенности сейчас, ничего хорошего нашей стране не принесут, принесут лишь беду! К сожалению, многие не осознают, что противостояние с Россией ничего хорошего нам не принесло, и это противостояние губительно для Грузии. Сейчас нужно думать не о противостоянии, а заботиться о нормализации, сейчас нужны дипломатия и мудрые слова, если мы хотим спастись!» – написала Инашвили в социальной сети Facebook.

Причем продублировала свое обращение и на русском языке и прикрепила к посту открытое письмо к президенту России Владимиру Путину.

«Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни тем более с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности. Господин Президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие и еще раз просим Вас принять уверения в нашем самом высоком уважении», – говорится в письме, подписанном представителями 53-х грузинских общественных и политических организаций.

Пока госпожа Инашвили пытается заверить Владимира Путина в желании тесно сотрудничать, Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Цифры включают солдат как на территории России, так и в Беларуси, где продолжаются совместные учения Москвы и Минска. А также учитывают ополчение самопровозглашенных республик Донбасса.

Так или иначе, в случае российского вторжения в Украину, США и Великобритания угрожают, что введут против Москвы еще более жесткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. По его словам, это может означать запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах, что очень сильно ударит по российской экономике. Джонсон уверен, что урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что «вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук».

«(Есть) все признаки того, что реализация плана в каком-то смысле уже началась. Так думают наши американские друзья, и вы видите сейчас эти провокации в Донбассе, вы начинаете видеть это, эти взрывы и так далее – то, о чем я давно предупреждал. И я боюсь, что план, реализацию которого мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года, с точки зрения масштаба».

Впрочем, пока Вашингтон и Лондон грозят России экономической катастрофой в случае войны с Украиной, континентальная Европа готовится принять удар по собственной экономике. Вооруженный конфликт дорого обойдется ЕС, поскольку в обязательном порядке повлечет за собой перебои с поставками энергоносителей, волну беженцев, многомиллиардные убытки от вынужденного списания кредитов, а также резкий скачок цен на продукты. И все это на фоне хоть немного приутихшего, но все еще продолжающегося ковид-кризиса. Поэтому ключевые европейские игроки не спешат поддерживать обещанные Вашингтоном «адские санкции».