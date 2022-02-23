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Представитель партии «За Грузию» избран председателем сакребуло Сенаки
Собрание Сенакского муниципалитета 17 голосами избрало председателем муниципалитета представителя партии «Гахария - за Грузию» Ираклия Качарава, сообщает Общественный вещатель.
На сегодняшнем заседании присутствовали только представители оппозиционных партий. В частности, 13 членов от «Национального движения» и четыре члена от «Гахария - за Грузию». На заседании не присутствовали 16 членов фракции «Грузинская мечта».
После выборов председатель не стал продолжать сессию, назвав причиной необходимость консультаций с партиями. На следующих сессиях будут избраны заместители председателя и главы пяти комиссий.
Другие новости дня
За пределами Южной Осетии откроют четыре избирательных участка
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия откроет четыре избирательных участка за пределами республики для голосования на президентских выборах - два во Владикавказе, и по одному - в Москве и Сухуми.
Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, до 18:00 26 февраля ЦИК будет принимать от политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, рядовых жителей республики заявления на кандидатуры в данные участковые избирательные комиссии.
«Любой желающий может подать заявление для того, чтобы его назначили в участковые избирательные комиссии за пределами республики», - уточнил Чочиев.
Представитель ЦИК уточнил, что все расходы по пребыванию члена УИК за пределами республики несет представившая его сторона.
Правительственные сайты Украины подверглись массированной кибератаке
Правительственные интернет-ресурсы Украины подверглись в среду днем массированной кибератаке. На момент шести часов вечера по московскому времени не открывались сайты Верховной рады, Кабмина, а также Министерства иностранных дел страны. Официальные лица Украины пока не комментировали происходящее.
Ранее сообщалось, что по разведданным нескольких западных стран именно с массированных кибератак на правительственные сайты Украины начнется полномасштабное вторжение на территорию страны российской армии.
15 февраля, в день, который указывался как одна из возможных дат вторжения, неизвестными была совершена кибератака на несколько правительственных сайтов, включая сайт Министерства обороны Украины, а также на интернет-ресурсы ряда ключевых украинских банков. Сайт Минобороны не открывался целый день, однако позже возобновил свою работу.
В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Также в стране начался призыв резервистов на военную службу.
В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие.
Кроме того МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию.
Вышеперечисленные действия украинских властей предпринимаются на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, которые находятся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Мэрия Тбилиси займется учетом бездомных животных
Парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных. Об этом мэр столицы Каха Каладзе сообщил на заседании городского правительства.
По его словам, законопроект призван урегулировать разные проблемы, связанные с бездомными животными не только в Тбилиси, но по всей стране. Одной из таких проблем является учет бездомных животных, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На сегодняшний день не существует единой базы учета животных. Законопроект предусматривает создание единой электронной системы в масштабах страны, в которой все муниципалитеты поэтапно будут обновлять данные», - пояснил Каладзе.
Он считает, что координированная работа муниципалитетов поможет эффективно управлять популяцией бездомных животных. Одной из целей законопроекта является сокращение количество бездомных животных. Каладзе подчеркнул, что это будет происходить исключительно гуманным, апробированным во всем мире методом – путем стерилизации и кастрации.
«Агентство по мониторингу животных активно работает в этом направлении. В прошлом году агентство стерилизовало до 6 тысяч животных, но решить этот вопрос необходимо централизовано, комплексно», - подчеркнул Каладзе.
В разработке законопроекта «О благополучии домашних питомцев» принимает участие Агентство по мониторингу животных мэрии Тбилиси. Законопроект будет регулировать такие вопросы как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев животных, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.
В Абхазию из Луганска эвакуируют 51 жителя
Из Луганска в Абхазию эвакуируют 51 человека. Об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации пресс-службы, глава ведомства Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков. Среди эвакуированных 18 женщин, 31 ребенок и 1 пенсионер.
Организованная колонна доставит жителей Луганска до границы с Россией, где их ожидает транспорт абхазского МЧС.
«Для эвакуируемых созданы все необходимые условия. Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Это необходимо, чтобы дети хоть на время забыли о войне. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории республики», – сказано в сообщении абхазского ведомства.
Ранее о решении принять эвакуированных жителей Донбасса объявил абхазский лидер Аслан Бжания. Он поддержал решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». Эвакуированных разместят в сухумской гостинице «Айтар».
В школах Армении могут начать преподавать грузинский язык
Программы преподавания на азербайджанском языке в школах Армении на данный момент нет, рассматривается вопрос грузинского языка. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.
«Сегодня вопрос азербайджанского языка не рассматривается, сегодня у нас есть программа, по крайней мере, мы очень хотим иметь возможность преподавать грузинский язык в некоторых школах, в плане знакомства с региональными языками и культурой. Почему вы сосредоточились именно на азербайджанском языке? На данный момент мы рассматриваем вопрос грузинского языка, но не повсеместно и обязательно», – сказал министр.
Вопрос о том, чем обусловлено преподавание именно на грузинском, Думанян оставил без ответа.
«Позвольте мне не отвечать на этот вопрос», – сказал министр.
Как пишет Радио Азатутюн, после Второй Карабахской войны на различных площадках в Армении обсуждалась важность преподавания азербайджанского языка в школах.
В Москве на Пушкинской площади задержали участников антивоенных пикетов
В Москве на Пушкинской площади в среду полиция задержала шестерых активистов, некоторые из которых стояли в одиночных антивоенных пикетах. Их доставили в ОВД "Мещанский".
Полиция задержала Алексея Беленкина, Михаила Лейпунского, Григория Шеянова, Татьяну Козлову, Ольгу Зеликину и Дарью Масленникову. Некоторые из них просто находились на площади, другие - стояли в пикете против войны с Украиной.
Ранее в Москве у здания Администрации президента России были задержаны муниципальный депутат столицы Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев. Они проводили одиночные пикеты против войны с Украиной.
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.
Россия начала эвакуацию персонала посольства и консульств с Украины
Во всех дипломатических представительствах России в украинских городах началась эвакуация персонала. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Киеве.
Накануне российский МИД заявил о планах вывезти сотрудников посольства в Киеве и генеральных консульств в Одессе, Львове и Харькове "для защиты их жизни и безопасности".
В сообщении министерства заявлялось, что с 2014 года посольство консульства неоднократно подвергались нападениям. А российские дипломаты, как утверждается, получали угрозы физической расправы.
Из-за украинского кризиса США и большинство стран Европы переместили сотрудников дипломатических миссий во Львов и призвали граждан покинуть страну.
Это происходит на фоне предупреждения Вашингтона о подготовке полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Москва их отрицает, но признала независимость сепаратистских республик в Донбассе и допустила ввод регулярной армии на их территорию.
После этого МИД Украины предложил президенту страны Владимиру Зеленскому полностью разорвать дипломатические отношения с Россией. В Верховную раду внесён законопроект о разрыве отношений и закрытии границы между странами.
Роскомнадзор составил протокол на «Эхо Москвы» за программу об украинской культуре
Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении на радиостанцию "Эхо Москвы" за выход в эфир программы об украинской культуре. Регулятор посчитал, что она выходит на украинском языке, и усмотрел в этом нарушение условий лицензии на выпуск СМИ.
О протоколе сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, программа не выходит на украинском, радиостанция намерена обжаловать протокол.
Передача "Що там у них" была запущена в 2017 году. При её анонсировании в эфире радио было сказано, что она будет выходить на украинском. Тогда программа называлась "А шо там у хохлов".
Сейчас на страницы программы на сайте "Эха" сказано, что она выходит на русском. Записи эфиров на сайте показывают, что она двуязычная, убедился корреспондент РС.
Бибилов: помощь «ДНР» и «ЛНР» стала новым примером братской поддержки РФ
Нерушимый союз Южной Осетии с Россией ковался веками, и таким же он останется на века, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Боевое братство – это великое, поистине святое чувство для воина, когда ты уверен, что брат не бросит, придет на помощь и будет рядом в нужный момент, несмотря на любые обстоятельства и возможные издержки. Мы помним стойкость российских миротворцев, подвиги воинов России, которые, не щадя своей жизни, бесстрашно сражались за мир на земле Южной Осетии в августе 2008 года», –сказал он.
По словам Бибилова, новым примером братской поддержки России стала помощь «ДНР» и «ЛНР».
«Особый символизм вижу в том, что решение о признание их независимости было принято в преддверии Дня защитника Отечества», – отметил он.
Югоосетинский лидер затронул и тему предстоящих президентских выборов. По его словам, «неприемлемы и недопустимы любые попытки сыграть на эмоциях и чувствах народа, провоцировать беспорядки и сеять смуту».
«Примеры Украины, Арцаха (Нагорный Карабах – ред.), Армении, Казахстана и других государств у всех перед глазами. В ситуации существующих и возрастающих рисков недопустима самоуспокоенность, расслабленность и беспечность», – заявил Бибилов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
Ранее югоосетинские власти поддержали решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По словам Анатолия Бибилова, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
Почти по всей Украине планируют ввести чрезвычайное положение
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную Раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом в среду сообщило издание РБК Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.
"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько посчитают целесообразным…областные комиссии, в которые войдут представители всех органов власти, будут принимать те или иные решения", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.
23 февраля в Украине начался призыв резервистов на военную службу. Ему подлежат граждане от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.
Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Зеленский отмечал, что речь идёт о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, и что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.
Министерство внутренних дел Украины объявило в среду о введении "дополнительных временных режимных ограничений" в районах, граничащих с Россией, Беларусью, территориями, которые контролируют пророссийские сепаратисты, а также в районах, примыкающих к морскому побережью. Среди ограничений – пребывание в приграничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, транспорта, принадлежащего силовым структурам, и агротехники), передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. "Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск РФ вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от госграницы Украины после так называемых учений", - сказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин Дудин.
МИД Украины в среду призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию. Ведомство связало рекомендации с усилением "российской агрессии, которая может привести к существенному сокращению возможной консульской помощи украинцам в России".
По данным российской переписи населения на 2010 год, в России проживали около 1,9 миллиона украинцев, во многих случаях речь идёт о семьях, состоящих из граждан России и Украины.
Генсек ООН: ситуация в Донбассе не геноцид, войска РФ не миротворцы
Ситуация в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не попадает под определение геноцида, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут на территорию Донбасса.
В заявлении Гутерриша по поводу признания независимости "ДНР" и "ЛНР", опубликованном на сайте ООН, говорится, что решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и прямо противоречит принципам Устава ООН. "Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия, они не являются беспристрастными миротворцами", — подчеркнул генеральный секретарь ООН и добавил, что у него вызывает озабоченность "искажение концепции миротворчества".
Термин "геноцид", по его словам, имеет четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным правом. "Я думаю, это не тот случай", — сказал генеральный секретарь ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в специальном телеобращении, что из-за Майдана и событий в Украине 2014 года "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые выступили против "пещерного национализма". Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания генерального секретаря ООН по ситуации в Донбассе не соответствуют его статусу. Гуттериш, по мнению Лаврова, поддался давлению Запада.
В любом конфликте секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и выступать за прямой диалог между сторонами, подчеркнул глава МИД России. Однако, по словам Лаврова, в ситуации с Донбассом Гутерриш "ни разу не возвысил голос" по поводу выполнения минских соглашений.
- 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там "функции по поддержанию мира". 22 февраля Совет Федерации разрешил президенту России использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе
- Так называемые "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" появились весной 2014 года, сразу после российской аннексии Крыма. Москва тогда не стала признавать их независимыми государствами, однако начала оказывать сепаратистам разную помощь, в первую очередь военную.
ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы, Пригожина, Соловьева, Симоньян, Шойгу, Шувалова, Захаровой и других
ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Евросоюз также ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин не включен в санкционный список ЕС, отмечает ТАСС.
Среди тех, кто попал в санкционный список, как сообщает источник Радио Свобода, – глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.
В списке также бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", его мать и его жена, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, а также Денис Бортников – заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сын директора ФСБ России Александра Бортникова.
Под санкции подпали и некоторые представители медиа. Среди них – главный редактор RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведущий государственного телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев, зампред Госдумы, журналист Петр Толстой.
Также стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая была запланирована на 25 февраля.
Ранее 22 февраля США ввели санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР". Теперь гражданам США запрещены любые инвестиции в экономику "республик". Кроме того, запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в "ДНР" и "ЛНР". Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в "ДНР" и "ЛНР". Минфин США вечером 22 февраля также ввел санкции против ПФК ЦСКА и сыновей главы ФСБ РФ Бортникова, замглавы администрации Путина Сергея Кириенко и экс-премьера Михаила Фрадкова, сообщается на сайте министерства. Денис Бортников – заместитель президента банка ВТБ, Владимир Кириенко – генеральный директор соцсети VK ("ВКонтакте"), а Петр Фрадков – председатель "Промсвязьбанка".
В то же время Германия приостановила процесс сертификации российско-германского газопровода "Северный поток – 2" с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
В Абхазии ужесточили ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия ужесточили ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«В связи падением уровня воды в Джварском водохранилище до критической отметки и недостаточной мощности перетока из Российской Федерации, вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии», – сказано в сообщении.
Согласно опубликованному графику, свет будут выключать по одному часу утром и вечером. Ограничения будут действовать до подъема уровня воды в реке Ингури – именно тогда «Ингури ГЭС» сможет нормально функционировать.
Как сообщалось ранее, поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную республику Абхазия начались в декабре прошлого года. Работа Ингурской гидроэлектростанции же ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Дудь: «Эту власть я не выбирал, её имперский угар я не поддерживал»
Журналист Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", и выступил против конфликта России с Украиной.
В нём Дудь рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где "люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие", написал журналист.
"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот". Большинство из этих причин, продолжает Дудь, мы снова наблюдали 21 февраля. В этот день состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности России, после которого президент Владимир Путин объявил о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины.
"Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", – написал Дудь.
Журналист назвал написанное им "банальным" и объяснил причину своей публикации тем, чтобы потом показать своим детям как письменное доказательство, что он "эту власть не выбирал, её имперский угар не поддерживал".
По словам Дудя, ему близка позиция солиста группы Animal Джаz Александра Красовицкого, у которого он брал интервью весной 2021 года. Отвечая на вопрос о своём отношении к тому, что происходит между Россией и Украиной, музыкант сказал, что испытывает бесконечные чувства стыда и вины. "С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи", – сказал Красовицкий.
"Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я", – отметил Дудь и добавил, что он вырос в России, Россия – его Родина, но Украине, родине родных и дому друзей, – его максимальная поддержка в эти дни.
В Санкт-Петербурге на Горсткином мосту активисты повесили баннер против войны с Украиной. Об этом сообщает Sota.
Как пишет издание, свою акцию они приурочили ко Дню защитника Отечества. Они осудили пропаганду и ложь проправительственных СМИ вокруг ситуации с Украиной. "Мы доносим до простых граждан истинное лицо войны – и это лицо цвета крови", – заявили активисты.
Bloomberg: российские миллиардеры обеднели на $32 млрд
Состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, где анализируются сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, наибольшие потери понес Геннадий Тимченко, член совета директоров "Сибура" и "Новатэка". Его состояние в 2022 году, по данным агентства, сократилось почти на треть до 16 миллиардов долларов.
Накануне санкции против Тимченко, которого называют другом президента Путина, ввела Великобритания: ему запретили въезд в страну и заморозили его британские активы.
Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года потерял более шести миллиардов долларов, а президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов ― три с половиной миллиарда.
Согласно списку российских миллиардеров, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет 343 миллиарда долларов, тогда как в начале года этот показатель был равен 375 миллиардам долларов.
Санкции в отношении России в связи с признанием Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса могут стать причиной еще большего сокращения состояния российских миллиардеров, отметил Bloomberg.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. После этого США, ЕС. Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России. В «черный список» США попали ряд банков, а также дети российских чиновников . Ограничения ЕС коснулись 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также 27 юридических и физических лиц, в том числе банков.
Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку Россия начала вторжение на территорию Украины.
Блинкен сказал, что одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в ней смысла.
"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу в настоящее время", — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Блинкен уже сообщил Лаврову о своем решении. При этом он отметил, что США готовы к дипломатическим контактам с Россией, однако Москва должна "продемонстрировать серьезный настрой".
Энтони Блинкен также отметил, что заявление президента России Владимира Путина о признании двух сепаратистских регионов на востоке Украины и его комментарии вызывают "глубокую тревогу" и ясно показывают, что Путин рассматривает Украину как "подневольное", а не суверенное государство.
Госсекретарь пообещал, что США и их союзники будут ужесточать санкции, если Россия продолжит эскалацию своей агрессии в отношении Украины.
Сегодня Минфин США ввел ряд санкций против российских компаний, чиновников и их детей из-за решения России признать независимость сепаратистских республик Донбасса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется. Саммит мог быть организован после встречи Блинкена и Лаврова. При этом Псаки отметила, что США "никогда не будут полностью закрывать дверь дипломатии".
Союз регби Грузии удалил афишу игры Грузия–Россия на украинском языке
Союз регби Грузии накануне выразил поддержку Украине, разместив в соцсетях афишу игры Грузия–Россия на украинском языке – без дублирования на грузинский и русский. Через несколько часов афишу удалили.
Пресс-атташе Федерации регби России Антон Хализов заявил агентству «РИА Новости», что руководство российской федерации обратилось в Европейскую федерацию регби с просьбой «разобраться в ситуации». В ответ российской стороне сообщили, что Rugby Europe попросила Союз регби Грузии удалить данную афишу.
«Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента», – заявил Хализов.
Отметим, что часть грузинских болельщиков негативно восприняла удаление афишы на украинском языке.
Игра Грузия-Россия состоится 27 февраля и начнется в 18:00 по тбилисскому времени. Правительство разрешило заполнить стадион «Динамо арена» на 50%. Вместимость стадиона составляет 55 тысяч человек.
Из 25 матчей с Россией сборная Грузии по регби выиграла 23, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
В Грузии от коронавируса скончались еще 48 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 981.
За сутки в стране выявили 10 230 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 504 теста: PCR-тестов – 15 253, экспресс–тестов на антиген – 25 251.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 25,26%, за последние 14 дней составляет 29,89%, за неделю – 27,73%.
Выздоровели еще 7223 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 575 999, выздоровевших – 1 429 763.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3294 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 804 965.
Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России из-за признания «ЛНР» и «ДНР»
Власти Канады, Японии и Австралии ввели санкции против России из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом пакете экономических санкций против России, передает CTV. Правительство запрещает гражданам и компаниям Канады вести какие-либо финансовые операции с "ДНР" и "ЛНР" и принимать участие в покупке суверенного долга России.
Санкции также будут наложены на всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости этих "республик".
Кроме того, Канада вводит санкции в отношении двух государственных банков (пока не уточняется, каких именно), запрещая любые финансовые сделки с ними.
"Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Трюдо.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Россию "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины". По его словам, признание независимости "ЛНР" и "ДНР" является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям "республик" и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с "ДНР" и "ЛНР" и на выдачу российских займов в Японии.
Премьер Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях против России: вводятся персональные финансовые санкции и запрет на въезд в адрес восьми членов Совета безопасности, также на "ЛНР" и "ДНР" распространятся санкции, которые действуют в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя.
О санкциях в отношении России из-за признания независимости "ДНР" и "ЛНР" ранее объявили США. Под них попали банки ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их "дочки", среди которых – ПФК ЦСКА, находящийся под контролем ВЭБ. Ограничения также коснутся суверенного долга России, российских элит и их семей.
Ранее 22 февраля США ввели санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР". Теперь гражданам США запрещены любые инвестиции в экономику "республик". Кроме того, запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в "ДНР" и "ЛНР". Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в "ДНР" и "ЛНР".
ЕС также ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". В то же время Германия приостановила процесс сертификации российско-германского газопровода "Северный поток – 2" с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Страна заморозила их активы, а также запретила им въезд.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
В Абхазии от коронавируса скончались четыре человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 464 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 247 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчины 56, 59, и 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 22 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 101 человек. Зарегистрировано 642 летальных случая. Выздоровели 43 427 человек.
Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден выступил во вторник с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины.
Признание президентом России Владимиром Путиным независимости сепаратистских республик Донбасса и ввод на их территорию российских войск Белый дом называет началом российского вторжения в соседнюю страну.
Выступая 22 февраля, Джо Байден высказал мнение, что Россия под руководством Путина попытается захватить еще больше украинских территорий. В связи с этим, по словам американского лидера, он предложил гораздо более значительные по масштабу и размаху санкции, чем вводились против Москвы в 2014 году, в случае дальнейшего вторжения в Украину.
По словам главы Белого дома, США введут санкции против элит, а также членов их семей, против двух банков, включая ВЭБ. Ограничения затронут также суверенный долг России.
Признание Путиным «ДНР» и «ЛНР» Байден назвал вопиющим нарушением международного права и добавил, что мировое сообщество на это отреагирует. «С чего это вдруг Путин решил, что у него есть право провозглашать так называемые государства на территории, принадлежащей стране-соседу?» - подчеркнул Байден.
«США продолжат помощь Украине и НАТО. И мы продолжим действовать в координации со своими союзниками», - заявил Джо Байден. Среди прочего он сказал, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска и технику в страны Балтии, в том числе и в связи с тем, что Россия пока не выводит свои силы с территории Беларуси, где идут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость».
Одновременно Джо Байден подчеркнул, что агрессию еще не поздно остановить, и Вашингтон по-прежнему открыт к переговорам и готов разрешить кризис посредством дипломатии. У США нет намерения воевать с Россией, но Вашингтон будет защищать территорию НАТО и надеется, что худшего сценария, а именно войны в Европе, удастся избежать.
- Глава Белого дома выступил на следующий день после ввода российских войск в самопровозглашенные сепаратистские республики на востоке Украины.
- В течение последних нескольких недель администрация США подчеркивала, что в случае продолжения агрессии России против Украины по отношению к Москве будут приняты «жесткие и скорые» меры, отмечает «Голос Америки».
- Объявляя 21 февраля о признании сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», Владимир Путин назвал Украину «враждебным России государством без собственной истории», созданным большевиками и лично Лениным «из русских земель», куда «буквально втиснули Донбасс». Путин также обвинил западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.
- В декабре прошлого года Россия выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Москва настаивает, в частности, на остановке расширения НАТО на восток, и чтобы в эту организацию не принимали Украину. Западные страны в ответ заявили, что готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности, но не поступятся основными принципами, в том числе, правом каждой страны самостоятельно решать, вступать ли ей в Североатлантический союз.
В ЕС согласован первый пакет санкций в ответ на признание Москвой «ЛДНР»
Министры иностранных дел стран ЕС во вторник единогласно одобрили новые санкции против России в ответ на признание Москвой независимости сепаратистских «республик» Донбасса и размещения на их территориях российских войск.
Речь идет о первом пакете санкций в связи с признанием так называемых «ДНР» и «ЛНР», сообщил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он указал на нарушение Россией норм международного права и отходе от взятых на себя обязательств.
Корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк передаёт, что новые санкции ЕС затрагивают 351 депутата Госдумы России, а также 27 других официальных лиц, организаций и военных чиновников.
Reuters передает, что новые ограничительные меры ЕС в отношении России затронут банки, оборонный сектор и ограничат России доступ на европейские рынки капитала. «Этот пакет санкций ударит по России, и ударит очень сильно», - отметил Боррель на совместной пресс-конференции с Ле Дрианом.
Ранее во вторник стало известно, что представители стран Европейского Союза достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против Москвы. Со ссылкой на источники в Еврокомиссии отмечалось, что санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, которые инициировали обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.
Санкции ужесточают также США и Великобритания.
В НАТО считают, что Россия продолжает подготовку к нападению на Украину
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска по-прежнему остаются в готовности к потенциальному нападению на Украину – после признания Москвой двух сепаратистских образований на территории Донбасса.
«Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку против Украины», - заявил во вторник Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Как сказал генеральный секретарь НАТО «мы видим все больше и больше войск, которые покидают свои базы и создают формирования, готовые нанести удар».
Одновременно Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Союз продолжает призывать Россию отказаться от воинственных планов, которые пока не поздно остановить.
О признании так называемых «республик» донецких сепаратистов президент России Владимир Путин объявил днем ранее, 21 февраля. Также прозвучало его решение о вводе войск на территории, контролируемые сепаратистами.
Западные лидеры, реагируя на эти решения, заявили, что действия России повысили шансы на полномасштабную войну в центре Европы. Против Москвы вводятся новые санкции. Одновременно звучат призывы остановить эскалацию.
Администрация президента США Джо Байдена, который во вторник готовится выступить с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, начала применять термин «вторжение», говоря о размещении российских войск в Донбассе. В Вашингтоне указывают, что Москва пересекла красную черту, результатом чего станет ужесточение санкций против властей России.
В понедельник Джо Байден ввел первый пакет санкций в ответ на признание Путиным сепаратистских регионов в качестве независимых государств и его приказ о развертывании российских сил для выполнения «функций по поддержанию мира». В частности, согласно решению Белого дома, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику «ДНР» и «ЛНР», вести с ними торговлю и ввозить в США какие-либо товары из этих «республик».
Лидеры Евросоюза заявили во вторник, что блок уже близок к согласованию новых санкций против Москвы, предполагающих занесение в «черные списки» ряда российских чиновников, запрет на торговлю российскими государственными облигациями и наложение ограничений на импортные и экспортные операции, связанные со экономическими структурами сепаратистских регионов, пишет «Голос Америки». Пакет европейских санкций может быть одобрен вечером 22 февраля на встрече главы МИД стран ЕС.
Ранее во вторник британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ответ на признание Москвой «ЛДНР» введет санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, – миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.
БТР «украинских диверсантов», показанный по ТВ, оказался российским
В сюжете «Первого канала» от 21 февраля о якобы диверсии Украины на границе с Россией и ликвидации украинского БТР-70М в качестве уничтоженной боемашины была показана ее российская модификация.
Такой модели БТР нет на вооружении украинской армии, утверждает расследовательская группа Oryx. По ее данным, перед съемкой кадров бронетранспортер «был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский».
В понедельник ФСБ России опубликовала кадры с места уничтожения двух, как говорилось, украинских БТР, якобы нарушивших границу с Россией в районе станицы Митякинской в Ростовской области. Кроме боемашин, по сообщению спецслужбы, были ликвидированы пятеро украинских «диверсантов». Никаких других подробностей не приводилось.
Кадры были использованы российскими федеральными СМИ в качестве доказательства ведения боевых действий со стороны украинской армии. Власти Украины категорически опровергают эту информацию.
«Украина не нападала на Донецк и Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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